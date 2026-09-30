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Liga Portugal Betclic: CS Maritimo - SL Benfica ,

2026 Epizoda 0

Liga Portugal Betclic: CS Marítimo – SL Benfica donosi dvoboj 5. kola portugalskog prvenstva. CS Marítimo na svom terenu u Funchalu dočekuje SL Benficu, a obje momčadi tražit će važne bodove u nastavku sezone. Liga Portugal Betclic: CS Marítimo – SL Benfica igra se na Estádio do Marítimo.

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