Liga Portugal Betclic: CS Maritimo - SL Benfica ,
Liga Portugal Betclic: CS Marítimo – SL Benfica donosi dvoboj 5. kola portugalskog prvenstva. CS Marítimo na svom terenu u Funchalu dočekuje SL Benficu, a obje momčadi tražit će važne bodove u nastavku sezone. Liga Portugal Betclic: CS Marítimo – SL Benfica igra se na Estádio do Marítimo.Prikaži više
2026Liga Portugal Betclic: CS Marítimo – SL Benfica donosi dvoboj 5. kola portugalskog prvenstva. CS Marítimo na svom terenu u Funchalu dočekuje SL Benficu, a obje momčadi tražit će važne bodove u nastavku sezone. Liga Portugal Betclic: CS Marítimo – SL Benfica igra se na Estádio do Marítimo, a veliki okršaj portugalskog nogometa gledajte uživo u subotu, 05.09. od 19 sati na Voyo!
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Liga Portugal Betclic: Maritimo - Benfica
Liga Portugal Betclic: CS Marítimo – SL Benfica donosi dvoboj 5. kola portugalskog prvenstva. CS Marítimo na svom terenu u Funchalu dočekuje SL Benficu, a obje momčadi tražit će važne bodove u nastavku sezone. Liga Portugal Betclic: CS Marítimo – SL Benfica igra se na Estádio do Marítimo.