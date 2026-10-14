Liga Portugal Betclic: Maritimo - FC Porto
U 8. kolu Liga Portugal Betclic na Estádio dos Barreiros sastaju se aktualni prvaci obiju najjačih portugalskih liga: Marítimo, koji je osvojio drugu ligu, i FC Porto, koji ovu sezonu otvara bez ijednog poraza. Može li momčad iz Funchala pred svojim navijačima zaustaviti nezaustavljive „zmajeve”?Prikaži više
2026U 8. kolu Liga Portugal Betclic na Estádio dos Barreiros sastaju se aktualni prvaci obiju najjačih portugalskih liga: Marítimo, koji je osvojio drugu ligu, i FC Porto, koji ovu sezonu otvara bez ijednog poraza. Može li momčad iz Funchala pred svojim navijačima zaustaviti nezaustavljive „zmajeve”?Žanr: Sport
1:48:06
Liga Portugal Betclic: Maritimo - FC Porto
U 8. kolu Liga Portugal Betclic na Estádio dos Barreiros sastaju se aktualni prvaci obiju najjačih portugalskih liga: Marítimo, koji je osvojio drugu ligu, i FC Porto, koji ovu sezonu otvara bez ijednog poraza. Može li momčad iz Funchala pred svojim navijačima zaustaviti nezaustavljive „zmajeve”?
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