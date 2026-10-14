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Liga Portugal Betclic: Maritimo - FC Porto

2026 Br. epizoda: 1

U 8. kolu Liga Portugal Betclic na Estádio dos Barreiros sastaju se aktualni prvaci obiju najjačih portugalskih liga: Marítimo, koji je osvojio drugu ligu, i FC Porto, koji ovu sezonu otvara bez ijednog poraza. Može li momčad iz Funchala pred svojim navijačima zaustaviti nezaustavljive „zmajeve”?

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