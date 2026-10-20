Liga Portugal Betclic: Santa Clara - SL Benfica - najava

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Liga Portugal Betclic: Santa Clara - SL Benfica donosi još jedan uzbudljiv dvoboj 9. kola portugalskog nogometnog prvenstva. U ponedjeljak, 26. listopada 2026., na stadionu Estádio de São Miguel na Azorima domaća Santa Clara dočekuje slavnu Benficu, jednog od najuspješnijih portugalskih klubova. Obje momčadi ove sezone pokazuju odličnu formu i bore se za mjesta u vrhu prvenstvene ljestvice. Dok Santa Clara pred domaćim navijačima želi nastaviti niz dobrih rezultata, Benfica traži važne bodove u borbi za naslov prvaka. Liga Portugal Betclic: Santa Clara - SL Benfica donosi napet okršaj i borbu za svaki bod. Ne propusti utakmicu u ponedjeljak, 26.10. na Voyo!

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