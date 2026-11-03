Liga Portugal Betclic: SL Benfica - FC Alverca ,
Liga Portugal Betclic donosi novi uzbudljivi dvoboj portugalskog prvenstva! Na legendarnom stadionu Estádio da Luz u Lisabonu sastaju se SL Benfica i FC Alverca u 10. kolu sezone 2026./2027. Benfica pred svojim navijačima želi potvrditi ulogu favorita i osvojiti važne bodove u borbi za vrh ljestvice, dok Alverca stiže s namjerom da iznenadi portugalskog velikana. Gosti su već ove sezone pokazali svoju kvalitetu uvjerljivom pobjedom protiv Famalicãa i uspjehom nad Rio Aveom. Hoće li Benfica opravdati očekivanja ili Alverca može prirediti veliko iznenađenje?Prikaži više
2026Liga Portugal Betclic donosi novi uzbudljivi dvoboj portugalskog prvenstva! Na legendarnom stadionu Estádio da Luz u Lisabonu sastaju se SL Benfica i FC Alverca u 10. kolu sezone 2026./2027. Benfica pred svojim navijačima želi potvrditi ulogu favorita i osvojiti važne bodove u borbi za vrh ljestvice, dok Alverca stiže s namjerom da iznenadi portugalskog velikana. Gosti su već ove sezone pokazali svoju kvalitetu uvjerljivom pobjedom protiv Famalicãa i uspjehom nad Rio Aveom. Hoće li Benfica opravdati očekivanja ili Alverca može prirediti veliko iznenađenje? Ne propusti Liga Portugal Betclic: SL Benfica - FC Alverca uživo u ponedjeljak, 2.11. od 21:15 na Voyo!Žanr: SportDržava: Portugal