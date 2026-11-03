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Liga Portugal Betclic: SL Benfica - FC Alverca ,

2026 Epizoda 0

Liga Portugal Betclic donosi novi uzbudljivi dvoboj portugalskog prvenstva! Na legendarnom stadionu Estádio da Luz u Lisabonu sastaju se SL Benfica i FC Alverca u 10. kolu sezone 2026./2027. Benfica pred svojim navijačima želi potvrditi ulogu favorita i osvojiti važne bodove u borbi za vrh ljestvice, dok Alverca stiže s namjerom da iznenadi portugalskog velikana. Gosti su već ove sezone pokazali svoju kvalitetu uvjerljivom pobjedom protiv Famalicãa i uspjehom nad Rio Aveom. Hoće li Benfica opravdati očekivanja ili Alverca može prirediti veliko iznenađenje?

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