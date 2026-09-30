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Liga Portugal Betclic: Sporting CP - FC Arouca ,

2026 Epizoda 0

Liga Portugal Betclic: Sporting CP - FC Arouca donosi dvoboj 7. kola portugalskog prvenstva na stadionu José Alvalade u Lisabonu. Sporting u susret ulazi s trećeg mjesta i 14 bodova, dok je Arouca nakon šest kola peta s 10 bodova, pa slijedi važna borba za bodove u gornjem dijelu ljestvice. Domaći Lavovi pred svojim navijačima traže nastavak neporaženog prvenstvenog niza, dok Arouca stiže s ambicijom iznenaditi jednog od portugalskih velikana. Ne propustite Liga Portugal Betclic: Sporting CP - FC Arouca i uzbudljiv dvoboj portugalskog klupskog nogometa!

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