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Liga Portugal Betclic: Sporting CP - Moreirense FC ,

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Liga Portugal Betclic: Sporting CP - Moreirense FC donosi uzbudljiv dvoboj 11. kola portugalskog prvenstva! U subotu, 7. studenoga 2026. na stadionu José Alvalade u Lisabonu sastaju se Sporting CP i Moreirense FC. Sporting pred svojim navijačima želi opravdati ulogu favorita i osvojiti važne bodove u borbi za vrh prvenstvene ljestvice, dok Moreirense stiže odlučan pružiti snažan otpor i iznenaditi jednog od portugalskih velikana. Očekuje nas napet okršaj u kojem će svaki pogodak biti važan! Hoće li Sporting iskoristiti prednost domaćeg terena ili će Moreirense prirediti iznenađenje? Ne propusti Liga Portugal Betclic: Sporting CP - Moreirense FC u subotu, 7.11. na Voyo!

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Liga Portugal Betclic: Sporting CP - Moreirense FC - najava
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