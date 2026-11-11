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Liga Portugal Betclic: Sporting CP - Moreirense FC ,

2026 Epizoda 0

Liga Portugal Betclic: Sporting CP - Moreirense FC donosi uzbudljiv dvoboj 11. kola portugalskog prvenstva! Na stadionu José Alvalade u Lisabonu sastali su se Sporting CP i Moreirense FC. Sporting pred svojim navijačima da opravdaju ulogu favorita i osvojiti važne bodove u borbi za vrh prvenstvene ljestvice, dok Moreirense stiže odlučan pružiti snažan otpor i iznenaditi jednog od portugalskih velikana. Očekuje nas napet okršaj u kojem će svaki pogodak biti važan! Hoće li Sporting iskoristiti prednost domaćeg terena ili će Moreirense prirediti iznenađenje?

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Liga Portugal Betclic: Sporting CP - Moreirense FC
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