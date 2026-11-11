Liga Portugal Betclic: Sporting CP - Moreirense FC - 2026

2026

Liga Portugal Betclic: Sporting CP - Moreirense FC donosi uzbudljiv dvoboj 11. kola portugalskog prvenstva! U subotu, 7. studenoga 2026. na stadionu José Alvalade u Lisabonu sastaju se Sporting CP i Moreirense FC. Sporting pred svojim navijačima želi opravdati ulogu favorita i osvojiti važne bodove u borbi za vrh prvenstvene ljestvice, dok Moreirense stiže odlučan pružiti snažan otpor i iznenaditi jednog od portugalskih velikana. Očekuje nas napet okršaj u kojem će svaki pogodak biti važan! Hoće li Sporting iskoristiti prednost domaćeg terena ili će Moreirense prirediti iznenađenje? Ne propusti Liga Portugal Betclic: Sporting CP - Moreirense FC u subotu, 7.11. na Voyo!