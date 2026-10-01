Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 1. epizoda

Love Island Adria ,
Vrata Love Island Adria vile su otvorena! Islanderi ulaze i kreću prva spajanja. Kod jednih iskre frcaju od prve sekunde, dok drugi već kuju planove za preotimanje. Jednoj Islanderki spajanje baš i ne ide od ruke - hoće li ju itko izabrati? A ono što ih sve čeka može promijeniti cijelu situaciju: ulazak prvog bombshella! Tko prvu noć spava u paru, a tko sam?Prikaži više
HR Saša Lozar'Love Island Adria' je regionalna verzija globalno popularnog reality i dating showa koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Riječ je o formatu koji već godinama privlači publiku diljem svijeta, a sada je došao i u Hrvatsku, ekskluzivno na platformu Voyo. U luksuznoj vili na egzotičnoj lokaciji, odabrani kandidati ulaze u potragu za ljubavlju, ali i borbu za glavnu nagradu. Mladi samci ulaze u luksuznu vilu gdje kroz odnose, izazove i svakodnevni život pokušavaju pronaći ljubav – i ostati u igri. Ključnu ulogu imaju i gledatelji, koji svojim glasovima odlučuju o sudbini kandidata. Kandidate će kroz show voditi poznata regionalna glumica Dragana Mićalović, kojoj je 'Love Island Adria' prvi veliki voditeljski angažman. Romansa, dinamika odnosa i nepredvidive situacije ono su što čini vrelu sezonu 'Love Island Adria' – nove epizode ne propustite od nedjelje do petka.Žanr: Reality, dating showDržava: Hrvatska, Slovenija, Srbija
SRB Filip Ugrenović'Love Island Adria' je regionalna verzija globalno popularnog reality i dating showa koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Riječ je o formatu koji već godinama privlači publiku diljem svijeta, a sada je došao i u Hrvatsku, ekskluzivno na platformu Voyo. U luksuznoj vili na egzotičnoj lokaciji, odabrani kandidati ulaze u potragu za ljubavlju, ali i borbu za glavnu nagradu. Mladi samci ulaze u luksuznu vilu gdje kroz odnose, izazove i svakodnevni život pokušavaju pronaći ljubav – i ostati u igri. Ključnu ulogu imaju i gledatelji, koji svojim glasovima odlučuju o sudbini kandidata. Kandidate će kroz show voditi poznata regionalna glumica Dragana Mićalović, kojoj je 'Love Island Adria' prvi veliki voditeljski angažman. Romansa, dinamika odnosa i nepredvidive situacije ono su što čini vrelu sezonu 'Love Island Adria' – nove epizode ne propustite od nedjelje do petka.Žanr: RealityDržava: Hrvatska, Slovenija, Srbija
59:08
16. epizoda
Dok Islanderi pokušavaju otkriti koliko se zapravo poznaju kroz izazov pun škakljivih istina, na vidjelo izlaze tajne koje nismo očekivali. Alja se ponovno suočava s Lukom V zbog svega što se priča iza leđa, dok se oko Anje, Stefana i Mija otvara novi ljubavni trokut. Valentin pokušava shvatiti gdje stoji s Drinom nakon Alisinog dolaska, a onda stiže - Gaga! Dolazi trenutak koji će promijeniti odnose u vili: Ladies Choice donosi nove parove, nova iznenađenja i odluke koje neće svima lako pasti.
1:04:33
15. epizoda
Dok Valentin odlazi na dejt s Alisom, između njih se razvija sve veća bliskost, a Drina pokušava ostati mirna dok čeka da čuje kako je njihov susret prošao. U međuvremenu, Anja i Stefan konačno prelaze granicu prijateljstva, a njihov odnos dobiva potpuno novu dimenziju. Alja i Anthony ponovno se približavaju, što ne prolazi nezapaženo kod Lare. Hoće li se ponovno otvoriti pitanje njihova odnosa i koliko je Lara spremna tolerirati nove komplikacije? A kada se čini da je dan već dovoljno buran, stiže poruka koja će odluke o budućnosti Bombshella prepustiti gledateljima.
58:20
14. epizoda
Izabrani Islanderi dobivaju tajne misije koje će unijeti dodatnu dozu kaosa, smijeha i neočekivanih situacija. U vilu stižu čak dva nova Bombshella, a njihovi dolasci odmah bude interes među Islanderima. Kroz igru iskrenosti parovi će morati odgovoriti na škakljiva pitanja o svojim odnosima, a odgovori neće svima biti ugodni. Dok jedni pokušavaju spasiti ono što imaju, drugi priznaju da su spremni istražiti nove konekcije. A onda stiže poruka koja ponovno mijenja situaciju.
1:01:53
13. epizoda
U vili nema vremena za predah, stiže novi Bombshell. Nova lica donose nova pitanja, a postojeće veze počinju se suočavati s prvim ozbiljnijim izazovima. Islanderi će kroz novi izazov pokušati pokazati koliko se zapravo poznaju, a večer donosi tropsku atmosferu, ples i nova zbližavanja. Novi Bombshell dobiva priliku povesti jednu djevojku nasamo. Hoće li nova poznanstva ostati samo na flertu ili će uzdrmati postojeće odnose?
48:35
12. epizoda - Hotlist
U drugoj HOTLIST epizodi prisjećamo se još jednog turbulentnog tjedna u vili – stigla su čak tri nova Bombshella, a četvero Islandera moralo je napustiti vilu. Dok se neki parovi sve više zbližavaju i počinju razmišljati o budućnosti izvan vile, drugi se pitaju jesu li se neki odnosi možda prerano zatvorili. Razgovori o povjerenju, vjernosti i dvostrukim standardima ponovno otvaraju pitanje body counta i izazivaju nove rasprave među Islanderima. Nova poznanstva donijela su i nova pitanja – trebaju li svi biti otvoreni za upoznavanje drugih ili je vrijeme da se posvete osobi s kojom su već ostvarili konekciju?
1:03:39
11. epizoda
Novi dan donosi i novi izazov koji će testirati granice među Islanderima, uz puno smijeha, kemije i trenutaka zbog kojih će nekima biti sve samo ne ugodno. U međuvremenu, neke djevojke pokušavaju pronaći svoje mjesto u vili, dok se stare dileme vraćaju u prvi plan. A kada dođe vrijeme za novo spajanje, više ništa nije sigurno. I baš kada se čini da se situacija smiruje… stižu nove poruke.
59:18
10. epizoda
Nakon sinoćnjeg glasanja, u vili vlada neizvesnost – koji je par najmanje povezan i čija će se sudbina večeras naći na ivici? Dok Ajlenderi pokušavaju da shvate šta ih čeka, stiže novi izazov koji će dodatno podići temperaturu u vili. A onda iznenadna poruka i momci napuštaju vilu za "muško druženje", ostavljajući devojke same, ali mir neće dugo trajati. U jednu vilu stiže novi bombšel koji odmah privlači pažnju. Stiže poruka koja menja sve. Ovoga puta ne odlučuju samo Ajlenderi , već je svoje mišljenje dala i publika. Ko će morati da spakuje kofere?
56:55
9. epizoda
Nakon emotivnog oproštaja, u vili se nastavlja rasprava koja je podijelila Islandere. Dok jedni staju uz Alju, drugi smatraju da je njezina zdravica otišla predaleko, pa se formiraju nove grupice i tenzije među parovima. Igra 'Istina ili laž' otkriva dosad nepoznate detalje iz života Islandera i donosi nekoliko potpuno neočekivanih priznanja. U međuvremenu, odnosi se dodatno preispituju, a jedan par dobiva priliku za romantičan date nasamo. Dok se neke veze čine sve čvršćima, glasanje Islandera otvara pitanje postoji li u vili par koji nije zajedno iz pravih razloga.
58:07
8. epizoda
Novi dan u vili donosi emotivne oproštaje i nove parove Dok se neki pokušavaju otvoriti novim parovima, drugi još uvijek procesuiraju prethodne odnose. Igra koja otvara teme o prošlim vezama, poljupcima, body countu i povjerenju izaziva lavinu reakcija. Neki odgovori šokiraju otočane, a razgovori o dvostrukim standardima dovode do novih sukoba, suza i preispitivanja odnosa. Hoće li iskrenost dodatno zbližiti neke parove ili ih upravo ono što saznaju udaljiti?
55:31
7. epizoda
Napokon saznajemo Anthonyjev izbor, ali odluka donosi više pitanja nego odgovora. Valentin svoju vezu vidi kao savršen match, dok se oko drugih parova i dalje vode rasprave - a jedna djevojka je počela pokazivati ozbiljne znakove ljubomore. U vilu stiže poruka koja najavljuje posebno iznenađenje za cure. Nakon neočekivanog performansa, dva nova bombshella ulaze u vilu i kreću speed dateovi. No, bombshelli dobivaju još važniji zadatak - do kraja večeri moraju odabrati s kime žele nastaviti svoju ljubavnu priču. Tko će okrenuti glave, a tko će ostati bez svog mjesta u vili?
48:39
6. epizoda - Hotlist
U ovoj posebnoj epizodi nema igre ni recouplinga - vrijeme je za iskrene razgovore. Svaki Islander kao i svaki couple, sjeda s Draganom na intervju koji donosi odgovore na pitanja koja dosad nisu imali priliku otvoreno komentirati. Parovi otkrivaju što najviše vole jedno kod drugoga, koliko se zapravo poznaju i kako gledaju na svoj odnos, dok Dragana ne zaobilazi ni škakljive teme. Dok se intervjui odvijaju, ostali Islanderi komentiraju odnose iz vile.
54:59
5. epizoda
U vili raste pritisak jer se bliži recoupling, a neki više nisu tako sigurni u svoj odabir. Dok pokušavaju izgladiti nesuglasice, otvaraju se nove opcije i sve je više pitanja tko je kome zaista prvi izbor. Islanderi analiziraju svoje povezanosti, a neki već razmišljaju o tome koji im je najsigurniji potez. Popodnevna igra dodatno zakuhava situaciju kada jedan poljubac pokrene lavinu emocija i ponovno dovede do suza. Kako pada noć, stiže trenutak istine – recoupling. Dečki moraju napraviti svoj izbor, a jedna će djevojka nakon njihovih odluka ostati single.
1:03:59
4. epizoda
U vili se bude nove sumnje i simpatije. Dok nova Ajlenderka ne krije razočaranje zbog manjka interesa, čini se da je pažnju već privukla kod većine momaka. Naizgled stabilni odnosi više nisu tako sigurni jer jedan Ajlender počinje da razmišlja o drugim opcijama. Novi bombšeli biraju sa kim će otići na dejt što bi moglo promeniti dinamiku u vili. Jedna Ajlenderka plače zbog osećaja da je partner ne shvata ozbiljno. Ajlendere čeka igra koja će doneti još više zabave, ali i priliku za nove iskre.
58:21
3. epizoda
Novi dan u vili donosi nove nježne trenutke, ali i posljedice jučerašnjih svađa. Dok jedni uživaju u novim emocijama, drugi preispituju svoje odnose, a jedan od Islandera otvoreno progovara o tome da se svi previše drže svojih parova. Napetost dodatno raste kada stiže poruka o spoju, a igra s povezima oko očiju poprimi neočekivan zaokret. U vilu stižu dvoje novih bombshella koji odmah privuku pažnju, dok njihova prisutnost izaziva prve reakcije i ljubomoru. Tko će ostati vjeran svom paru, a tko će odlučiti istražiti nove mogućnosti?
53:55
2. epizoda
Jutarnji doručak postaje povod za prvu svađu, dok se u međuvremenu bude nove simpatije i pojavljuju prve ljubomore. Prva igra otkriva tko je kome tip i što Islanderi smatraju najvećim red flagovima, a jedan iskren razgovor dodatno zakomplicira već napete odnose. Približavanjem novog spajanja postaje sve jasnije tko prema kome gaji simpatije, dok se u vili događaju novi romantični trenuci. Hoće li neke veze izdržati pritisak ili nas čeka novi ljubavni trokut?
56:45
1. epizoda
Vrata Love Island Adria vile su otvorena! Islanderi ulaze i kreću prva spajanja. Kod jednih iskre frcaju od prve sekunde, dok drugi već kuju planove za preotimanje. Jednoj Islanderki spajanje baš i ne ide od ruke - hoće li ju itko izabrati? A ono što ih sve čeka može promijeniti cijelu situaciju: ulazak prvog bombshella! Tko prvu noć spava u paru, a tko sam?