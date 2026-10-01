Love Island Adria - HR Saša Lozar - 10. epizoda

Love Island Adria ,
Nakon sinoćnjeg glasanja, u vili vlada neizvjesnost – koji je par najmanje povezan i čija će se sudbina večeras naći na rubu? Dok Islanderi pokušavaju shvatiti što ih čeka, stiže novi izazov koji će dodatno podići temperaturu u vili. A onda – iznenadna poruka i dečki napuštaju vilu za „muško druženje“, ostavljajući cure same, ali mir neće dugo trajati. U vilu stiže novi bombshell koji odmah privlači pažnju. Stiže poruka koja mijenja sve. Ovoga puta ne odlučuju samo Islanderi, već je svoje mišljenje dala i publika. Tko će morati spakirati kofere?Prikaži više
HR Saša Lozar'Love Island Adria' je regionalna verzija globalno popularnog reality i dating showa koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Riječ je o formatu koji već godinama privlači publiku diljem svijeta, a sada je došao i u Hrvatsku, ekskluzivno na platformu Voyo. U luksuznoj vili na egzotičnoj lokaciji, odabrani kandidati ulaze u potragu za ljubavlju, ali i borbu za glavnu nagradu. Mladi samci ulaze u luksuznu vilu gdje kroz odnose, izazove i svakodnevni život pokušavaju pronaći ljubav – i ostati u igri. Ključnu ulogu imaju i gledatelji, koji svojim glasovima odlučuju o sudbini kandidata. Kandidate će kroz show voditi poznata regionalna glumica Dragana Mićalović, kojoj je 'Love Island Adria' prvi veliki voditeljski angažman. Romansa, dinamika odnosa i nepredvidive situacije ono su što čini vrelu sezonu 'Love Island Adria' – nove epizode ne propustite od nedjelje do petka.Žanr: Reality, dating showDržava: Hrvatska, Slovenija, Srbija
SRB Filip Ugrenović'Love Island Adria' je regionalna verzija globalno popularnog reality i dating showa koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Riječ je o formatu koji već godinama privlači publiku diljem svijeta, a sada je došao i u Hrvatsku, ekskluzivno na platformu Voyo. U luksuznoj vili na egzotičnoj lokaciji, odabrani kandidati ulaze u potragu za ljubavlju, ali i borbu za glavnu nagradu. Mladi samci ulaze u luksuznu vilu gdje kroz odnose, izazove i svakodnevni život pokušavaju pronaći ljubav – i ostati u igri. Ključnu ulogu imaju i gledatelji, koji svojim glasovima odlučuju o sudbini kandidata. Kandidate će kroz show voditi poznata regionalna glumica Dragana Mićalović, kojoj je 'Love Island Adria' prvi veliki voditeljski angažman. Romansa, dinamika odnosa i nepredvidive situacije ono su što čini vrelu sezonu 'Love Island Adria' – nove epizode ne propustite od nedjelje do petka.Žanr: RealityDržava: Hrvatska, Slovenija, Srbija