Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 13. epizoda

Love Island Adria ,
U vili nema vremena za predah, stiže novi Bombshell. Nova lica donose nova pitanja, a postojeće veze počinju se suočavati s prvim ozbiljnijim izazovima. Islanderi će kroz novi izazov pokušati pokazati koliko se zapravo poznaju, a večer donosi tropsku atmosferu, ples i nova zbližavanja. Novi Bombshell dobiva priliku povesti jednu djevojku nasamo. Hoće li nova poznanstva ostati samo na flertu ili će uzdrmati postojeće odnose?Prikaži više
HR Saša Lozar'Love Island Adria' je regionalna verzija globalno popularnog reality i dating showa koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Riječ je o formatu koji već godinama privlači publiku diljem svijeta, a sada je došao i u Hrvatsku, ekskluzivno na platformu Voyo. U luksuznoj vili na egzotičnoj lokaciji, odabrani kandidati ulaze u potragu za ljubavlju, ali i borbu za glavnu nagradu. Mladi samci ulaze u luksuznu vilu gdje kroz odnose, izazove i svakodnevni život pokušavaju pronaći ljubav – i ostati u igri. Ključnu ulogu imaju i gledatelji, koji svojim glasovima odlučuju o sudbini kandidata. Kandidate će kroz show voditi poznata regionalna glumica Dragana Mićalović, kojoj je 'Love Island Adria' prvi veliki voditeljski angažman. Romansa, dinamika odnosa i nepredvidive situacije ono su što čini vrelu sezonu 'Love Island Adria' – nove epizode ne propustite od nedjelje do petka.Žanr: Reality, dating showDržava: Hrvatska, Slovenija, Srbija
SRB Filip Ugrenović'Love Island Adria' je regionalna verzija globalno popularnog reality i dating showa koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Riječ je o formatu koji već godinama privlači publiku diljem svijeta, a sada je došao i u Hrvatsku, ekskluzivno na platformu Voyo. U luksuznoj vili na egzotičnoj lokaciji, odabrani kandidati ulaze u potragu za ljubavlju, ali i borbu za glavnu nagradu. Mladi samci ulaze u luksuznu vilu gdje kroz odnose, izazove i svakodnevni život pokušavaju pronaći ljubav – i ostati u igri. Ključnu ulogu imaju i gledatelji, koji svojim glasovima odlučuju o sudbini kandidata. Kandidate će kroz show voditi poznata regionalna glumica Dragana Mićalović, kojoj je 'Love Island Adria' prvi veliki voditeljski angažman. Romansa, dinamika odnosa i nepredvidive situacije ono su što čini vrelu sezonu 'Love Island Adria' – nove epizode ne propustite od nedjelje do petka.Žanr: RealityDržava: Hrvatska, Slovenija, Srbija