Love Island Adria - HR Saša Lozar - 18. epizoda

HR Saša Lozar Epizoda 18

U novoj HOTLIST epizodi Gaga se vraća na sve što je obilježilo posljednji ciklus u vili – od novih konekcija i rasparivanja do ljubomore, svađa i neugodnih istina. Mili se suočava s pitanjima o odnosu s Gašperom i prvi put ozbiljno preispituje ono što je dosad pokušavala potisnuti. Alja i Luka V pokušavaju razjasniti sve što se pričalo iza leđa, dok Alisa otkriva kako je doživjela svoj odnos s Valentinom i odluku da ga izabere. U međuvremenu, Lara i Anthony pokušavaju zatvoriti poglavlje ljubavnog trokuta, a Gašper priznaje koliko mu zapravo znači Mili i koliko je otvoren prema novim konekcijama. Gaga ne štedi pitanja, a neki odgovori otvaraju još više dilema.

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