Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 22. epizoda

24. epizoda - Hotlist

Saznajemo tko je misteriozni princ na bijelom konju koji je stigao i posebno razveselio Laru. U novoj HOTLIST epizodi Drina otkriva kako je izgledao njezin boravak u ljubavnom gnijezdu s Valentinom, dok se Lara osvrće na odnos s Anthonyjem. Gaga s Anjom i Aljom otvara teme ljubavi, povjerenja i izazova s kojima se suočavaju njihovi parovi. Alja progovara o situaciji koja joj se u vili ponavlja, Nikola iznosi svoju stranu priče, a Mili i Gašper pokušavaju objasniti zašto je njihov odnos pravi emocionalni rollercoaster. U međuvremenu, Luka se nada novim Bombshellima, a Anthony otkriva kako gleda na svoju konekciju s Alisom. Što se sve krije iza odnosa koji na prvi pogled djeluju sasvim jasno?