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Love Island Adria ,

SRB Filip Ugrenović Epizoda 23

Alja i Nikola pokušavaju razjasniti nesporazum, ali razgovor ne prolazi kako su očekivali. Dok Alja osjeća da Nikola nije pokazao dovoljno interesa za nju, cure sve glasnije preispituju njegove namjere. U međuvremenu, Anthony pokušava popraviti odnos s Larom i priznaje da bi se s njom volio ponovno zbližiti, no Lara ne skriva koliko je razočarana njegovim postupcima. Stiže nova bajka koja će Islandere odvesti u čarobnu noć, ali i poruka koja će Laru ostaviti bez riječi. Što se sprema u vili i tko stiže kroz vrata vile?

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  • HR Saša Lozar

  • SRB Filip Ugrenović

49:48
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 24. epizoda - Hotlist

24. epizoda - Hotlist

Saznajemo tko je misteriozni princ na bijelom konju koji je stigao i posebno razveselio Laru. U novoj HOTLIST epizodi Drina otkriva kako je izgledao njezin boravak u ljubavnom gnijezdu s Valentinom, dok se Lara osvrće na odnos s Anthonyjem. Gaga s Anjom i Aljom otvara teme ljubavi, povjerenja i izazova s kojima se suočavaju njihovi parovi. Alja progovara o situaciji koja joj se u vili ponavlja, Nikola iznosi svoju stranu priče, a Mili i Gašper pokušavaju objasniti zašto je njihov odnos pravi emocionalni rollercoaster. U međuvremenu, Luka se nada novim Bombshellima, a Anthony otkriva kako gleda na svoju konekciju s Alisom. Što se sve krije iza odnosa koji na prvi pogled djeluju sasvim jasno?
56:00
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 23. epizoda

23. epizoda

Alja i Nikola pokušavaju razjasniti nesporazum, ali razgovor ne prolazi kako su očekivali. Dok Alja osjeća da Nikola nije pokazao dovoljno interesa za nju, cure sve glasnije preispituju njegove namjere. U međuvremenu, Anthony pokušava popraviti odnos s Larom i priznaje da bi se s njom volio ponovno zbližiti, no Lara ne skriva koliko je razočarana njegovim postupcima. Stiže nova bajka koja će Islandere odvesti u čarobnu noć, ali i poruka koja će Laru ostaviti bez riječi. Što se sprema u vili i tko stiže kroz vrata vile?
57:36
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 22. epizoda

22. epizoda

Nakon poljupca Anthonyja i Alise, odnos Lare i Anthonyja dolazi do točke pucanja. Njihov razgovor prerasta u žestoku svađu, a oboje pokušavaju dokazati tko je koga više povrijedio i tko je odgovoran za kraj njihove priče. U međuvremenu, Mili i Gašper ponovno uživaju u svojoj konekciji, no cure upozoravaju Mili da ne ignorira ‘crvene zastavice’. Alisa i Anthony pokušavaju istražiti postoji li između njih nešto više, dok se u vili sve glasnije govori o mogućoj kemiji između Alje i Anthonyja. A onda stiže poruka – vrijeme je za novo spajanje. Dok dame biraju, neke odluke dolaze nakon dugog premišljanja, a pitanje je tko će večeras pronaći svoje mjesto, a tko ostati bez para?
59:04
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 21. epizoda

21. epizoda

Alisa sve više istražuje odnos s Anthonyjem, a Mili i Gašper pokušavaju ponovno izgraditi povjerenje. No situacija se dodatno zakomplicira kada Anthony i Alisa prijeđu granicu prijateljstva. U izazovu punom poljubaca Islanderi se suočavaju s novim iskušenjima, a Lara teško prihvaća Anthonyjev potez. Ono što je trebalo biti razjašnjenje njihovog odnosa pretvara se u žestoku svađu u kojoj na površinu izlaze sve zamjerke koje su se nakupljale. Hoće li ovo biti kraj Lare i Anthonyja ili ipak postoji šansa za njih?
54:15
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 20. epizoda

20. epizoda

Nakon odlaska čak troje Islandera, u vili više ništa nije isto. Mili i Gašper pokušavaju razjasniti svoj odnos, dok Lara i Anthony shvaćaju da su se udaljili i odlučuju stati na kočnicu. A onda stižu tri nova bombshella koji odmah unose nemir među Islandere. Na speed dateovima simpatije se počinju rađati tamo gdje ih nitko nije očekivao. Novi bombshelli biraju svoje favorite, a onda dolazi red na Islandere. Koga će odabrati – i tko će na kraju ostati bez para?
1:01:22
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 19. epizoda

19. epizoda

U ovoj epizodi odnos Mili i Gašpera dolazi na ozbiljan test nakon što Mili saznaje za njegovo flertanje s Anjom. Dok pokušavaju razjasniti što zapravo žele jedno od drugoga, tenzije rastu, a njihove nesuglasice kulminiraju velikim sukobom. U međuvremenu, Islanderi se kroz izazov bore za pobjedu, dok rasprave o ponašanju muškom egu dodatno podižu atmosferu u vili. A onda stiže Gaga s porukom koja će sve promijeniti. Gledatelji su odlučili koga žele zadržati u vili, jedan par nas napušta, ali večer tu ne završava – još jedan Islander mora napustiti vilu.
52:16
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 18. epizoda - Hotlist

18. epizoda - Hotlist

U novoj HOTLIST epizodi Gaga se vraća na sve što je obilježilo posljednji ciklus u vili – od novih konekcija i rasparivanja do ljubomore, svađa i neugodnih istina. Mili se suočava s pitanjima o odnosu s Gašperom i prvi put ozbiljno preispituje ono što je dosad pokušavala potisnuti. Alja i Luka V pokušavaju razjasniti sve što se pričalo iza leđa, dok Alisa otkriva kako je doživjela svoj odnos s Valentinom i odluku da ga izabere. U međuvremenu, Lara i Anthony pokušavaju zatvoriti poglavlje ljubavnog trokuta, a Gašper priznaje koliko mu zapravo znači Mili i koliko je otvoren prema novim konekcijama. Gaga ne štedi pitanja, a neki odgovori otvaraju još više dilema.
1:00:48
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 17. epizoda

17. epizoda

Nakon Ladies Choicea, odnosi u vili dobivaju novu dinamiku. Dok Alja i Luka pokušavaju pronaći mir nakon svega što se događalo, Valentin i Drina suočavaju se s činjenicom da više nisu zajedno u paru. U međuvremenu, tenzije između Mili i Gašpera ponovno rastu, a njihova sitna neslaganja prerastaju u ozbiljniji razgovor. Loren i Roberto otvaraju pitanje budućnosti svog odnosa i priznaju koliko su im osjećaji postali jaki. A kada Islanderi dobiju novu poruku, postaje jasno da bi sljedeće glasanje moglo potpuno promijeniti odnose u vili.
59:08
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 16. epizoda

16. epizoda

Dok Islanderi pokušavaju otkriti koliko se zapravo poznaju kroz izazov pun škakljivih istina, na vidjelo izlaze tajne koje nismo očekivali. Alja se ponovno suočava s Lukom V zbog svega što se priča iza leđa, dok se oko Anje, Stefana i Mija otvara novi ljubavni trokut. Valentin pokušava shvatiti gdje stoji s Drinom nakon Alisinog dolaska, a onda stiže - Gaga! Dolazi trenutak koji će promijeniti odnose u vili: Ladies Choice donosi nove parove, nova iznenađenja i odluke koje neće svima lako pasti.
1:04:33
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 15. epizoda

15. epizoda

Dok Valentin odlazi na dejt s Alisom, između njih se razvija sve veća bliskost, a Drina pokušava ostati mirna dok čeka da čuje kako je njihov susret prošao. U međuvremenu, Anja i Stefan konačno prelaze granicu prijateljstva, a njihov odnos dobiva potpuno novu dimenziju. Alja i Anthony ponovno se približavaju, što ne prolazi nezapaženo kod Lare. Hoće li se ponovno otvoriti pitanje njihova odnosa i koliko je Lara spremna tolerirati nove komplikacije? A kada se čini da je dan već dovoljno buran, stiže poruka koja će odluke o budućnosti Bombshella prepustiti gledateljima.
58:20
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 14. epizoda

14. epizoda

Izabrani Islanderi dobivaju tajne misije koje će unijeti dodatnu dozu kaosa, smijeha i neočekivanih situacija. U vilu stižu čak dva nova Bombshella, a njihovi dolasci odmah bude interes među Islanderima. Kroz igru iskrenosti parovi će morati odgovoriti na škakljiva pitanja o svojim odnosima, a odgovori neće svima biti ugodni. Dok jedni pokušavaju spasiti ono što imaju, drugi priznaju da su spremni istražiti nove konekcije. A onda stiže poruka koja ponovno mijenja situaciju.
1:01:53
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 13. epizoda

13. epizoda

U vili nema vremena za predah, stiže novi Bombshell. Nova lica donose nova pitanja, a postojeće veze počinju se suočavati s prvim ozbiljnijim izazovima. Islanderi će kroz novi izazov pokušati pokazati koliko se zapravo poznaju, a večer donosi tropsku atmosferu, ples i nova zbližavanja. Novi Bombshell dobiva priliku povesti jednu djevojku nasamo. Hoće li nova poznanstva ostati samo na flertu ili će uzdrmati postojeće odnose?
48:35
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 12. epizoda - Hotlist

12. epizoda - Hotlist

U drugoj HOTLIST epizodi prisjećamo se još jednog turbulentnog tjedna u vili – stigla su čak tri nova Bombshella, a četvero Islandera moralo je napustiti vilu. Dok se neki parovi sve više zbližavaju i počinju razmišljati o budućnosti izvan vile, drugi se pitaju jesu li se neki odnosi možda prerano zatvorili. Razgovori o povjerenju, vjernosti i dvostrukim standardima ponovno otvaraju pitanje body counta i izazivaju nove rasprave među Islanderima. Nova poznanstva donijela su i nova pitanja – trebaju li svi biti otvoreni za upoznavanje drugih ili je vrijeme da se posvete osobi s kojom su već ostvarili konekciju?
1:03:39
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 11. epizoda

11. epizoda

Novi dan donosi i novi izazov koji će testirati granice među Islanderima, uz puno smijeha, kemije i trenutaka zbog kojih će nekima biti sve samo ne ugodno. U međuvremenu, neke djevojke pokušavaju pronaći svoje mjesto u vili, dok se stare dileme vraćaju u prvi plan. A kada dođe vrijeme za novo spajanje, više ništa nije sigurno. I baš kada se čini da se situacija smiruje… stižu nove poruke.
59:18
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 10. epizoda

10. epizoda

Nakon sinoćnjeg glasanja, u vili vlada neizvesnost – koji je par najmanje povezan i čija će se sudbina večeras naći na ivici? Dok Ajlenderi pokušavaju da shvate šta ih čeka, stiže novi izazov koji će dodatno podići temperaturu u vili. A onda iznenadna poruka i momci napuštaju vilu za "muško druženje", ostavljajući devojke same, ali mir neće dugo trajati. U jednu vilu stiže novi bombšel koji odmah privlači pažnju. Stiže poruka koja menja sve. Ovoga puta ne odlučuju samo Ajlenderi , već je svoje mišljenje dala i publika. Ko će morati da spakuje kofere?
56:55
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 9. epizoda

9. epizoda

Nakon emotivnog oproštaja, u vili se nastavlja rasprava koja je podijelila Islandere. Dok jedni staju uz Alju, drugi smatraju da je njezina zdravica otišla predaleko, pa se formiraju nove grupice i tenzije među parovima. Igra 'Istina ili laž' otkriva dosad nepoznate detalje iz života Islandera i donosi nekoliko potpuno neočekivanih priznanja. U međuvremenu, odnosi se dodatno preispituju, a jedan par dobiva priliku za romantičan date nasamo. Dok se neke veze čine sve čvršćima, glasanje Islandera otvara pitanje postoji li u vili par koji nije zajedno iz pravih razloga.
58:07
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 8. epizoda

8. epizoda

Novi dan u vili donosi emotivne oproštaje i nove parove Dok se neki pokušavaju otvoriti novim parovima, drugi još uvijek procesuiraju prethodne odnose. Igra koja otvara teme o prošlim vezama, poljupcima, body countu i povjerenju izaziva lavinu reakcija. Neki odgovori šokiraju otočane, a razgovori o dvostrukim standardima dovode do novih sukoba, suza i preispitivanja odnosa. Hoće li iskrenost dodatno zbližiti neke parove ili ih upravo ono što saznaju udaljiti?
55:31
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 7. epizoda

7. epizoda

Napokon saznajemo Anthonyjev izbor, ali odluka donosi više pitanja nego odgovora. Valentin svoju vezu vidi kao savršen match, dok se oko drugih parova i dalje vode rasprave - a jedna djevojka je počela pokazivati ozbiljne znakove ljubomore. U vilu stiže poruka koja najavljuje posebno iznenađenje za cure. Nakon neočekivanog performansa, dva nova bombshella ulaze u vilu i kreću speed dateovi. No, bombshelli dobivaju još važniji zadatak - do kraja večeri moraju odabrati s kime žele nastaviti svoju ljubavnu priču. Tko će okrenuti glave, a tko će ostati bez svog mjesta u vili?
48:39
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 6. epizoda - Hotlist

6. epizoda - Hotlist

U ovoj posebnoj epizodi nema igre ni recouplinga - vrijeme je za iskrene razgovore. Svaki Islander kao i svaki couple, sjeda s Draganom na intervju koji donosi odgovore na pitanja koja dosad nisu imali priliku otvoreno komentirati. Parovi otkrivaju što najviše vole jedno kod drugoga, koliko se zapravo poznaju i kako gledaju na svoj odnos, dok Dragana ne zaobilazi ni škakljive teme. Dok se intervjui odvijaju, ostali Islanderi komentiraju odnose iz vile.
54:59
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 5. epizoda

5. epizoda

U vili raste pritisak jer se bliži recoupling, a neki više nisu tako sigurni u svoj odabir. Dok pokušavaju izgladiti nesuglasice, otvaraju se nove opcije i sve je više pitanja tko je kome zaista prvi izbor. Islanderi analiziraju svoje povezanosti, a neki već razmišljaju o tome koji im je najsigurniji potez. Popodnevna igra dodatno zakuhava situaciju kada jedan poljubac pokrene lavinu emocija i ponovno dovede do suza. Kako pada noć, stiže trenutak istine – recoupling. Dečki moraju napraviti svoj izbor, a jedna će djevojka nakon njihovih odluka ostati single.
1:03:59
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 4. epizoda

4. epizoda

U vili se bude nove sumnje i simpatije. Dok nova Ajlenderka ne krije razočaranje zbog manjka interesa, čini se da je pažnju već privukla kod većine momaka. Naizgled stabilni odnosi više nisu tako sigurni jer jedan Ajlender počinje da razmišlja o drugim opcijama. Novi bombšeli biraju sa kim će otići na dejt što bi moglo promeniti dinamiku u vili. Jedna Ajlenderka plače zbog osećaja da je partner ne shvata ozbiljno. Ajlendere čeka igra koja će doneti još više zabave, ali i priliku za nove iskre.
58:21
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 3. epizoda

3. epizoda

Novi dan u vili donosi nove nježne trenutke, ali i posljedice jučerašnjih svađa. Dok jedni uživaju u novim emocijama, drugi preispituju svoje odnose, a jedan od Islandera otvoreno progovara o tome da se svi previše drže svojih parova. Napetost dodatno raste kada stiže poruka o spoju, a igra s povezima oko očiju poprimi neočekivan zaokret. U vilu stižu dvoje novih bombshella koji odmah privuku pažnju, dok njihova prisutnost izaziva prve reakcije i ljubomoru. Tko će ostati vjeran svom paru, a tko će odlučiti istražiti nove mogućnosti?
53:55
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 2. epizoda

2. epizoda

Jutarnji doručak postaje povod za prvu svađu, dok se u međuvremenu bude nove simpatije i pojavljuju prve ljubomore. Prva igra otkriva tko je kome tip i što Islanderi smatraju najvećim red flagovima, a jedan iskren razgovor dodatno zakomplicira već napete odnose. Približavanjem novog spajanja postaje sve jasnije tko prema kome gaji simpatije, dok se u vili događaju novi romantični trenuci. Hoće li neke veze izdržati pritisak ili nas čeka novi ljubavni trokut?
56:45
Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 1. epizoda

1. epizoda

Vrata Love Island Adria vile su otvorena! Islanderi ulaze i kreću prva spajanja. Kod jednih iskre frcaju od prve sekunde, dok drugi već kuju planove za preotimanje. Jednoj Islanderki spajanje baš i ne ide od ruke - hoće li ju itko izabrati? A ono što ih sve čeka može promijeniti cijelu situaciju: ulazak prvog bombshella! Tko prvu noć spava u paru, a tko sam?

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