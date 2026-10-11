Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 24. epizoda - Hotlist

Love Island Adria ,
Saznajemo tko je misteriozni princ na bijelom konju koji je stigao i posebno razveselio Laru. U novoj HOTLIST epizodi Drina otkriva kako je izgledao njezin boravak u ljubavnom gnijezdu s Valentinom, dok se Lara osvrće na odnos s Anthonyjem. Gaga s Anjom i Aljom otvara teme ljubavi, povjerenja i izazova s kojima se suočavaju njihovi parovi. Alja progovara o situaciji koja joj se u vili ponavlja, Nikola iznosi svoju stranu priče, a Mili i Gašper pokušavaju objasniti zašto je njihov odnos pravi emocionalni rollercoaster. U međuvremenu, Luka se nada novim Bombshellima, a Anthony otkriva kako gleda na svoju konekciju s Alisom. Što se sve krije iza odnosa koji na prvi pogled djeluju sasvim jasno?Prikaži više
HR Saša Lozar'Love Island Adria' je regionalna verzija globalno popularnog reality i dating showa koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Riječ je o formatu koji već godinama privlači publiku diljem svijeta, a sada je došao i u Hrvatsku, ekskluzivno na platformu Voyo. U luksuznoj vili na egzotičnoj lokaciji, odabrani kandidati ulaze u potragu za ljubavlju, ali i borbu za glavnu nagradu. Mladi samci ulaze u luksuznu vilu gdje kroz odnose, izazove i svakodnevni život pokušavaju pronaći ljubav – i ostati u igri. Ključnu ulogu imaju i gledatelji, koji svojim glasovima odlučuju o sudbini kandidata. Kandidate će kroz show voditi poznata regionalna glumica Dragana Mićalović, kojoj je 'Love Island Adria' prvi veliki voditeljski angažman. Romansa, dinamika odnosa i nepredvidive situacije ono su što čini vrelu sezonu 'Love Island Adria' – nove epizode ne propustite od nedjelje do petka.Žanr: Reality, dating showDržava: Hrvatska, Slovenija, Srbija
SRB Filip Ugrenović'Love Island Adria' je regionalna verzija globalno popularnog reality i dating showa koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Riječ je o formatu koji već godinama privlači publiku diljem svijeta, a sada je došao i u Hrvatsku, ekskluzivno na platformu Voyo. U luksuznoj vili na egzotičnoj lokaciji, odabrani kandidati ulaze u potragu za ljubavlju, ali i borbu za glavnu nagradu. Mladi samci ulaze u luksuznu vilu gdje kroz odnose, izazove i svakodnevni život pokušavaju pronaći ljubav – i ostati u igri. Ključnu ulogu imaju i gledatelji, koji svojim glasovima odlučuju o sudbini kandidata. Kandidate će kroz show voditi poznata regionalna glumica Dragana Mićalović, kojoj je 'Love Island Adria' prvi veliki voditeljski angažman. Romansa, dinamika odnosa i nepredvidive situacije ono su što čini vrelu sezonu 'Love Island Adria' – nove epizode ne propustite od nedjelje do petka.Žanr: RealityDržava: Hrvatska, Slovenija, Srbija