Love Island Adria - SRB Filip Ugrenović - 26. epizoda

Love Island Adria ,
Alisa i Luka pokušavaju razjasniti svoj odnos, ali otkrivene tajne dodatno narušavaju povjerenje i dovode do novih razočaranja. Anthony se suočava s istinom koja bi mogla promijeniti njegovo prijateljstvo s Lukom, dok Nikola i dalje pokušava dokazati da su njegove namjere bile iskrene. Mili i Gašper vjeruju kako su konačno pronašli mir u svom odnosu, ali tajna poruka koju Gašper dobiva mogla bi ponovo uzburkati situaciju. A kada Islanderi pomisle da ih čeka mirna večer u vili, stiže nova poruka i počinju pripreme za modnu reviju koja donosi dozu glamura, samopouzdanja i novih pogleda. Ipak, zvuk motora nagovještava da se sprema još jedno iznenađenje. Tko stiže u vilu i kakve će promjene donijeti?Prikaži više
HR Saša Lozar'Love Island Adria' je regionalna verzija globalno popularnog reality i dating showa koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Riječ je o formatu koji već godinama privlači publiku diljem svijeta, a sada je došao i u Hrvatsku, ekskluzivno na platformu Voyo. U luksuznoj vili na egzotičnoj lokaciji, odabrani kandidati ulaze u potragu za ljubavlju, ali i borbu za glavnu nagradu. Mladi samci ulaze u luksuznu vilu gdje kroz odnose, izazove i svakodnevni život pokušavaju pronaći ljubav – i ostati u igri. Ključnu ulogu imaju i gledatelji, koji svojim glasovima odlučuju o sudbini kandidata. Kandidate će kroz show voditi poznata regionalna glumica Dragana Mićalović, kojoj je 'Love Island Adria' prvi veliki voditeljski angažman. Romansa, dinamika odnosa i nepredvidive situacije ono su što čini vrelu sezonu 'Love Island Adria' – nove epizode ne propustite od nedjelje do petka.Žanr: Reality, dating showDržava: Hrvatska, Slovenija, Srbija
SRB Filip Ugrenović'Love Island Adria' je regionalna verzija globalno popularnog reality i dating showa koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Riječ je o formatu koji već godinama privlači publiku diljem svijeta, a sada je došao i u Hrvatsku, ekskluzivno na platformu Voyo. U luksuznoj vili na egzotičnoj lokaciji, odabrani kandidati ulaze u potragu za ljubavlju, ali i borbu za glavnu nagradu. Mladi samci ulaze u luksuznu vilu gdje kroz odnose, izazove i svakodnevni život pokušavaju pronaći ljubav – i ostati u igri. Ključnu ulogu imaju i gledatelji, koji svojim glasovima odlučuju o sudbini kandidata. Kandidate će kroz show voditi poznata regionalna glumica Dragana Mićalović, kojoj je 'Love Island Adria' prvi veliki voditeljski angažman. Romansa, dinamika odnosa i nepredvidive situacije ono su što čini vrelu sezonu 'Love Island Adria' – nove epizode ne propustite od nedjelje do petka.Žanr: RealityDržava: Hrvatska, Srbija, Slovenija