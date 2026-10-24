Love Island Adria - HR Saša Lozar - 35. epizoda

Love Island Adria ,
Još jedan Islander nas napušta, a Stefan se suočava s upozorenjem da njegov odnos s Mili ne napreduje. Napetosti između Luke i Lidije dosežu vrhunac. Postaje li jasno da njihova romantična priča dolazi do kraja? Anja i Gašper sve su sigurniji u svoju konekciju, a Valentin i Drina napokon čine veliki korak. No, dok jedni napokon pronalaze sigurnost u ljubavi, Lara dobiva poruku koja bi mogla promijeniti njezin put u vili.Prikaži više
HR Saša Lozar'Love Island Adria' je regionalna verzija globalno popularnog reality i dating showa koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Riječ je o formatu koji već godinama privlači publiku diljem svijeta, a sada je došao i u Hrvatsku, ekskluzivno na platformu Voyo. U luksuznoj vili na egzotičnoj lokaciji, odabrani kandidati ulaze u potragu za ljubavlju, ali i borbu za glavnu nagradu. Mladi samci ulaze u luksuznu vilu gdje kroz odnose, izazove i svakodnevni život pokušavaju pronaći ljubav – i ostati u igri. Ključnu ulogu imaju i gledatelji, koji svojim glasovima odlučuju o sudbini kandidata. Kandidate će kroz show voditi poznata regionalna glumica Dragana Mićalović, kojoj je 'Love Island Adria' prvi veliki voditeljski angažman. Romansa, dinamika odnosa i nepredvidive situacije ono su što čini vrelu sezonu 'Love Island Adria' – nove epizode ne propustite od nedjelje do petka.Žanr: Reality, dating showDržava: Hrvatska, Slovenija, Srbija
SRB Filip Ugrenović'Love Island Adria' je regionalna verzija globalno popularnog reality i dating showa koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Riječ je o formatu koji već godinama privlači publiku diljem svijeta, a sada je došao i u Hrvatsku, ekskluzivno na platformu Voyo. U luksuznoj vili na egzotičnoj lokaciji, odabrani kandidati ulaze u potragu za ljubavlju, ali i borbu za glavnu nagradu. Mladi samci ulaze u luksuznu vilu gdje kroz odnose, izazove i svakodnevni život pokušavaju pronaći ljubav – i ostati u igri. Ključnu ulogu imaju i gledatelji, koji svojim glasovima odlučuju o sudbini kandidata. Kandidate će kroz show voditi poznata regionalna glumica Dragana Mićalović, kojoj je 'Love Island Adria' prvi veliki voditeljski angažman. Romansa, dinamika odnosa i nepredvidive situacije ono su što čini vrelu sezonu 'Love Island Adria' – nove epizode ne propustite od nedjelje do petka.Žanr: RealityDržava: Hrvatska, Slovenija, Srbija