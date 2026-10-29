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Love Island Adria ,

HR Saša Lozar Epizoda 40

Odlazak jednog Islandera ostavlja veliku prazninu u vili. Dok se novi parovi pokušavaju zbližiti, sumnje u iskrenost pojedinih odnosa ne prestaju. Luka i Mili sve više uživaju u međusobnoj bliskosti. Matijini stavovi o tome kako bi se djevojke trebale odijevati izazivaju žestoku raspravu i dijele Islandere. A kada se čini da se napetosti napokon smiruju, stiže poruka koja šokira cijelu vilu. Tko napušta show i hoće li se odnosi nakon ovog preokreta zauvijek promijeniti?

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  • HR Saša Lozar

  • SRB Filip Ugrenović

1:01:56
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 41. epizoda

41. epizoda

Luka i Mili se sve više zbližavaju, ali neki Islanderi i dalje propituju njihove namjere. Matijini stavovi o odijevanju djevojaka izazivaju nove napetosti, a njegov odnos s Leonardom napokon dobiva prvi korak. Romantični trenuci brzo padaju u drugi plan kada Islanderi moraju odlučiti koji je par najmanje kompatibilan. Dva para dobivaju jednak broj glasova i završavaju u opasnosti – tko će se morati boriti za svoje mjesto u vili?
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57:51
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 40. epizoda

40. epizoda

Odlazak jednog Islandera ostavlja veliku prazninu u vili. Dok se novi parovi pokušavaju zbližiti, sumnje u iskrenost pojedinih odnosa ne prestaju. Luka i Mili sve više uživaju u međusobnoj bliskosti. Matijini stavovi o tome kako bi se djevojke trebale odijevati izazivaju žestoku raspravu i dijele Islandere. A kada se čini da se napetosti napokon smiruju, stiže poruka koja šokira cijelu vilu. Tko napušta show i hoće li se odnosi nakon ovog preokreta zauvijek promijeniti?
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1:00:17
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 39. epizoda

39. epizoda

Filmska večer donosi neugodne istine i uzdrmava odnose u vili, a Anthony se nalazi u središtu drame. Dok Alja pokušava razjasniti ono što je vidjela, njihovi razgovori otvaraju još više pitanja, a Lara više ne skriva što misli o njegovu ponašanju. Leonarda i Matija pokušavaju pronaći svoje mjesto među Islanderima. A kada stigne vrijeme za Bicikl istine, nitko više ne može biti siguran da će njegove tajne ostati skrivene. Tko će se naći na meti najneugodnijih pitanja i čiji će se odnosi promijeniti nakon novih otkrića?
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57:04
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 38. epizoda

38. epizoda

U vilu stiže novi bombshell, a dolazak odmah pokreće nova pitanja i otvara vrata neočekivanim poznanstvima. Dok pokušava pronaći svoje mjesto među Islanderima, čini se da su se neki već zatvorili za nove mogućnosti. Lara se suočava s osjećajima prema Anthonyju koje više ne može ignorirati, a njegov odnos s Aljom postaje sve kompliciraniji. No pravi kaos tek počinje – stiže Filmska večer, a Islanderi shvaćaju da bi tajne i neizgovorene istine mogle izaći na vidjelo. Tko će se naći u središtu drame i čiji će se odnosi nakon ove večeri promijeniti zauvijek?
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55:00
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 37. epizoda

37. epizoda

Mili priznaje da sa Stefanom ne osjeća potrebnu kemiju, dok se između nje i jednog Islandera počinju javljati neočekivane iskre. U međuvremenu, Luka i Lidia pokušavaju razjasniti što se dogodilo među njima, no čini se da je njihovoj ljubavnoj priči ipak došao kraj. Lara dobiva priliku upoznati novog Bombshella, a njihov spoj donosi zanimljiva otkrića i otvara mogućnost za novu konekciju. U vili se pojavio novi Bombshell, Islanderi kreću u utrku za pažnju. Tko će prvi osvojiti simpatije i hoće li novi dolasci ponovno promiješati karte?
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46:57
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 36. epizoda - Hotlist

36. epizoda - Hotlist

U novoj epizodi 'Hotlista' doznajemo nove detalje o odnosu Gašpera i Anje te je li se situacija s Mili napokon smirila. Anthony komentira odnos Lare i Tonija, dok Alja otkriva zašto je odlučila dati prsten Toniju, a Valentinu pitu u lice. Lidia i Luka izglasani su za najuzbudljiviji par u vili, no jesu li uspjeli riješiti svoje nesuglasice? Gaga razgovara s Larom o njezinu odnosu s Tonijem i tome žali li zbog nekih svojih odluka, dok Drina i Valentin otkrivaju koliko je njihov odnos napredovao. Jesu li Mili i Stefan uspjeli pronaći zajednički jezik ili je njihova priča završena?
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57:35
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 35. epizoda

35. epizoda

Još jedan Islander nas napušta, a Stefan se suočava s upozorenjem da njegov odnos s Mili ne napreduje. Napetosti između Luke i Lidije dosežu vrhunac. Postaje li jasno da njihova romantična priča dolazi do kraja? Anja i Gašper sve su sigurniji u svoju konekciju, a Valentin i Drina napokon čine veliki korak. No, dok jedni napokon pronalaze sigurnost u ljubavi, Lara dobiva poruku koja bi mogla promijeniti njezin put u vili.
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57:13
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 34. epizoda

34. epizoda

Nakon odlaska dvoje Islandera, odnosi u vili dobivaju novu dinamiku. Luka i Lidia pokušavaju učvrstiti svoj odnos, a Anja i Gašper sve otvorenije razgovaraju o osjećajima i prošlosti. Dok djevojke uživaju u danu izvan vile, druženje s devama donosi smijeh, strah i nezaboravne trenutke. Za to vrijeme dečki odgovaraju na škakljiva pitanja o svojim odnosima, a njihove iskrene procjene otvaraju nove rasprave. Na kraju dana stiže poruka koja najavljuje novi preokret. Jesu li neki Islanderi svojim odgovorima ugrozili vlastiti ostanak u vili?
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58:51
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 33. epizoda

33. epizoda

Odluka gledatelja da Valentin drastično promijeni izgled postaje glavna tema u vili. Luka i Lidia pokušavaju prevladati nesporazum, a Anja i Gašper otvaraju se jedno drugome i razgovaraju o prošlim vezama. Večer donosi veliki preokret: Gledatelji su birali najuzbudljiviji par, jedan par dobio je najmanji broj glasova i ostaju bez statusa para. Četvero Islandera sada je ugroženo, a odluka o tome tko će dobiti priliku ostati u vili pada na ostale natjecatelje. Tko će dobiti novu priliku, a tko će morati napustiti vilu?
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1:01:27
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 32. epizoda

32. epizoda

Pobjednici jučerašnjeg izazova uživaju u svom prvom zajedničkom noćenju u ljubavnom gnijezdu, dok se u vili nastavljaju rasprave o Gašperovu ponašanju i njegovom odnosu s Mili. Izazov s poljupcima, prosidbama i pitama u lice donosi urnebesne trenutke, ali i brojne prozivke. Stefan sve otvorenije preispituje ima li Mili prostora za novi odnos ili je još uvijek previše vezana za prošlost. Na kraju večeri stiže poruka koja najavljuje da je jedan par u ozbiljnoj opasnosti. Tko će se naći pred najvećim izazovom?
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1:03:19
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 31. epizoda

31. epizoda

Dok Mili pokušava krenuti dalje sa Stefanom, Anja i Gašper sve se više zbližavaju, a Lara i Toni suočavaju se s problemima koji bi mogli označiti kraj njihove priče. Izazov ubrzavanja pulsa donosi vruće plesove, provokacije i iznenađujuće rezultate, a Mili ponovno uspijeva uzburkati osjećaje u vili. Situacija dodatno eskalira kada Gašper sazna što se govorilo iza njegovih leđa, a sukob s Nikolom prijeti pretvoriti vilu u pravi rat. Tko će uspjeti zadržati hladnu glavu, a tko će ponovno izgubiti kontrolu?
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49:51
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 30. epizoda - Hotlist

30. epizoda - Hotlist

Peta HOTLIST epizoda donosi još iskrenih razgovora, nove konekcije i nerazriješene ljubavne zavrzlame! Islanderi otkrivaju kako se osjećaju u svojim parovima, komentiraju odnose u vili, a Gašper i Mili iznose svatko svoju stranu priče. Mili ne skriva emocije, Lara otkriva gdje stoji s Tonijem, a novi parovi otkrivaju što očekuju jedno od drugoga. Tko je pronašao ljubav, a koga tek čekaju teški razgovori?
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1:04:55
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 29. epizoda

29. epizoda

Mili i Gašper teško se nose s posljedicama prekida. Anja i Gašper sve su bliži, a Lara i Toni suočavaju se s ozbiljnim problemima u komunikaciji. U vilu stižu dva nova bombshella koji odmah pokazuju interes, no, nema puno vremena za upoznavanje jer slijedi novo spajanje, a ovoga puta prednost imaju upravo novi Islanderi. Dok se parovi ponovno formiraju, postaje jasno da netko mora napustiti vilu. Mili i Gašper ponovno se nalaze u emotivnom razgovoru koji završava neočekivanim potezom. Je li između njih zaista sve gotovo?
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57:44
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 28. epizoda

28. epizoda

Dok Mili pronalazi utjehu u ostalim Islanderima, Gašper sve više razmišlja o Anji i mogućnosti nove konekcije. No, može li se nakon svega što se dogodilo između njega i Mili doista okrenuti novoj priči? Anamarija dobiva tajni zadatak koji će uzburkati odnose u vili, a njezino rangiranje Islandera otvara pitanja o karakteru i iskrenosti. Dok neki ne skrivaju nezadovoljstvo rezultatima, drugi se pitaju koliko su njihovi odnosi zapravo iskreni. A onda stiže poruka koja mijenja pravila igre – raspareni Islanderi više ne mogu birati osobe s kojima su dosad bili u paru. Tko će uspjeti pronaći novu konekciju, a za koga bi ovo mogla biti posljednja večer u vili?
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57:03
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 27. epizoda

27. epizoda

Dolazak Anamarije u vilu odmah izaziva šok, a njezina povezanost s Gašperom otvara pitanja na koja Mili nije spremna. U međuvremenu, Alisa i Anthony pokušavaju razjasniti gdje stoje, a Luka se suočava s novim razočaranjima i narušenim povjerenjem. Kissing challenge donosi neočekivane poljupce, nove iskre i osjećaje koje više nije lako ignorirati. Dok Anja i Gašper otkrivaju da među njima možda postoji nešto više, Mili počinje preispitivati budućnost svoje veze. A onda dolazi razgovor koji bi mogao promijeniti sve. Je li za Mili i Gašpera došao kraj ili njihova priča još nije završena?
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56:48
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 26. epizoda

26. epizoda

Alisa i Luka pokušavaju razjasniti svoj odnos, ali otkrivene tajne dodatno narušavaju povjerenje i dovode do novih razočaranja. Anthony se suočava s istinom koja bi mogla promijeniti njegovo prijateljstvo s Lukom, dok Nikola i dalje pokušava dokazati da su njegove namjere bile iskrene. Mili i Gašper vjeruju kako su konačno pronašli mir u svom odnosu, ali tajna poruka koju Gašper dobiva mogla bi ponovo uzburkati situaciju. A kada Islanderi pomisle da ih čeka mirna večer u vili, stiže nova poruka i počinju pripreme za modnu reviju koja donosi dozu glamura, samopouzdanja i novih pogleda. Ipak, zvuk motora nagovještava da se sprema još jedno iznenađenje. Tko stiže u vilu i kakve će promjene donijeti?
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1:05:35
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 25. epizoda

25. epizoda

Toni se vraća u vilu i odmah osvaja Larinu pažnju, a njihov prvi dejt budi nova očekivanja, ali i sumnje među Islanderima. Dok se njih dvoje sve više zbližavaju, Anthony i Alja otkrivaju da među njima još uvijek postoje iskre. U međuvremenu, odnos Mili i Gašpera ponovno prolazi kroz uspone i padove, a njihove nesuglasice otvaraju pitanja povjerenja, ljubomore i granica u vezi. Stiže vrijeme za novo spajanje, a izbori Islandera donose neočekivane obrate i mijenjaju dinamiku u vili. No, taman kada se čini da se situacija smiruje, Gašper dobiva poruku koja ga ostavlja u šoku. Tko stiže na Tenerife i kakve bi posljedice taj dolazak mogao imati?
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49:48
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 24. epizoda -Hotlist

24. epizoda -Hotlist

Saznajemo tko je misteriozni princ na bijelom konju koji je stigao i posebno razveselio Laru. U novoj HOTLIST epizodi Drina otkriva kako je izgledao njezin boravak u ljubavnom gnijezdu s Valentinom, dok se Lara osvrće na odnos s Anthonyjem. Gaga s Anjom i Aljom otvara teme ljubavi, povjerenja i izazova s kojima se suočavaju njihovi parovi. Alja progovara o situaciji koja joj se u vili ponavlja, Nikola iznosi svoju stranu priče, a Mili i Gašper pokušavaju objasniti zašto je njihov odnos pravi emocionalni rollercoaster. U međuvremenu, Luka se nada novim Bombshellima, a Anthony otkriva kako gleda na svoju konekciju s Alisom. Što se sve krije iza odnosa koji na prvi pogled djeluju sasvim jasno?
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56:00
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 23. epizoda

23. epizoda

Alja i Nikola pokušavaju razjasniti nesporazum, ali razgovor ne prolazi kako su očekivali. Dok Alja osjeća da Nikola nije pokazao dovoljno interesa za nju, cure sve glasnije preispituju njegove namjere. U međuvremenu, Anthony pokušava popraviti odnos s Larom i priznaje da bi se s njom volio ponovno zbližiti, no Lara ne skriva koliko je razočarana njegovim postupcima. Stiže nova bajka koja će Islandere odvesti u čarobnu noć, ali i poruka koja će Laru ostaviti bez riječi. Što se sprema u vili i tko stiže kroz vrata vile?
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57:36
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 22. epizoda

22. epizoda

Nakon poljupca Anthonyja i Alise, odnos Lare i Anthonyja dolazi do točke pucanja. Njihov razgovor prerasta u žestoku svađu, a oboje pokušavaju dokazati tko je koga više povrijedio i tko je odgovoran za kraj njihove priče. U međuvremenu, Mili i Gašper ponovno uživaju u svojoj konekciji, no cure upozoravaju Mili da ne ignorira ‘crvene zastavice’. Alisa i Anthony pokušavaju istražiti postoji li između njih nešto više, dok se u vili sve glasnije govori o mogućoj kemiji između Alje i Anthonyja. A onda stiže poruka – vrijeme je za novo spajanje.
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59:04
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 21. epizoda

21. epizoda

Alisa sve više istražuje odnos s Anthonyjem, a Mili i Gašper pokušavaju ponovno izgraditi povjerenje. No situacija se dodatno zakomplicira kada Anthony i Alisa prijeđu granicu prijateljstva. U izazovu punom poljubaca Islanderi se suočavaju s novim iskušenjima, a Lara teško prihvaća Anthonyjev potez. Ono što je trebalo biti razjašnjenje njihovog odnosa pretvara se u žestoku svađu u kojoj na površinu izlaze sve zamjerke koje su se nakupljale. Hoće li ovo biti kraj Lare i Anthonyja ili ipak postoji šansa za njih?
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54:15
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 20. epizoda

20. epizoda

Nakon odlaska čak troje Islandera, u vili više ništa nije isto. Mili i Gašper pokušavaju razjasniti svoj odnos, dok Lara i Anthony shvaćaju da su se udaljili i odlučuju stati na kočnicu. A onda stižu tri nova bombshella koji odmah unose nemir među Islandere. Na speed dateovima simpatije se počinju rađati tamo gdje ih nitko nije očekivao. Novi bombshelli biraju svoje favorite, a onda dolazi red na Islandere. Koga će odabrati – i tko će na kraju ostati bez para?
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1:01:22
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 19. epizoda

19. epizoda

Odnos Mili i Gašpera dolazi na ozbiljan test nakon što Mili saznaje za njegovo flertanje s Anjom. Dok pokušavaju razjasniti što zapravo žele jedno od drugoga, tenzije rastu, a njihove nesuglasice kulminiraju velikim sukobom. U međuvremenu, Islanderi se kroz izazov bore za pobjedu, dok rasprave o ponašanju muškom egu dodatno podižu atmosferu u vili. A onda stiže Gaga s porukom koja će sve promijeniti. Gledatelji su odlučili koga žele zadržati u vili, jedan par nas napušta, ali večer tu ne završava – još jedan Islander mora napustiti vilu.
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52:16
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 18. epizoda - Hotlist

18. epizoda - Hotlist

U novoj HOTLIST epizodi Gaga se vraća na sve što je obilježilo posljednji ciklus u vili – od novih konekcija i rasparivanja do ljubomore, svađa i neugodnih istina. Mili se suočava s pitanjima o odnosu s Gašperom i prvi put ozbiljno preispituje ono što je dosad pokušavala potisnuti. Alja i Luka V pokušavaju razjasniti sve što se pričalo iza leđa, dok Alisa otkriva kako je doživjela svoj odnos s Valentinom i odluku da ga izabere. U međuvremenu, Lara i Anthony pokušavaju zatvoriti poglavlje ljubavnog trokuta, a Gašper priznaje koliko mu zapravo znači Mili i koliko je otvoren prema novim konekcijama. Gaga ne štedi pitanja, a neki odgovori otvaraju još više dilema.
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1:00:48
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 17. epizoda

17. epizoda

Nakon Ladies Choicea, odnosi u vili dobivaju novu dinamiku. Dok Alja i Luka pokušavaju pronaći mir nakon svega što se događalo, Valentin i Drina suočavaju se s činjenicom da više nisu zajedno u paru. U međuvremenu, tenzije između Mili i Gašpera ponovno rastu, a njihova sitna neslaganja prerastaju u ozbiljniji razgovor. Loren i Roberto otvaraju pitanje budućnosti svog odnosa i priznaju koliko su im osjećaji postali jaki. A kada Islanderi dobiju novu poruku, postaje jasno da bi sljedeće glasanje moglo potpuno promijeniti odnose u vili.
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59:08
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 16. epizoda

16. epizoda

Dok Islanderi pokušavaju otkriti koliko se zapravo poznaju kroz izazov pun škakljivih istina, na vidjelo izlaze tajne koje nismo očekivali. Alja se ponovno suočava s Lukom V zbog svega što se priča iza leđa, dok se oko Anje, Stefana i Mija otvara novi ljubavni trokut. Valentin pokušava shvatiti gdje stoji s Drinom nakon Alisinog dolaska, a onda stiže - Gaga! Dolazi trenutak koji će promijeniti odnose u vili: Ladies Choice donosi nove parove, nova iznenađenja i odluke koje neće svima lako pasti.
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1:04:33
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 15. epizoda

15. epizoda

Dok Valentin odlazi na dejt s Alisom, između njih se razvija sve veća bliskost, a Drina pokušava ostati mirna dok čeka da čuje kako je njihov susret prošao. U međuvremenu, Anja i Stefan konačno prelaze granicu prijateljstva, a njihov odnos dobiva potpuno novu dimenziju. Alja i Anthony ponovno se približavaju, što ne prolazi nezapaženo kod Lare. Hoće li se ponovno otvoriti pitanje njihova odnosa i koliko je Lara spremna tolerirati nove komplikacije? A kada se čini da je dan već dovoljno buran, stiže poruka koja će odluke o budućnosti Bombshella prepustiti gledateljima.
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58:20
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 14. epizoda

14. epizoda

Izabrani Islanderi dobivaju tajne misije koje će unijeti dodatnu dozu kaosa, smijeha i neočekivanih situacija. U vilu stižu čak dva nova Bombshella, a njihovi dolasci odmah bude interes među Islanderima. Kroz igru iskrenosti parovi će morati odgovoriti na škakljiva pitanja o svojim odnosima, a odgovori neće svima biti ugodni. Dok jedni pokušavaju spasiti ono što imaju, drugi priznaju da su spremni istražiti nove konekcije. A onda stiže poruka koja ponovno mijenja situaciju.
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1:01:53
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 13. epizoda

13. epizoda

U vili nema vremena za predah, stiže novi Bombshell. Nova lica donose nova pitanja, a postojeće veze počinju se suočavati s prvim ozbiljnijim izazovima. Islanderi će kroz novi izazov pokušati pokazati koliko se zapravo poznaju, a večer donosi tropsku atmosferu, ples i nova zbližavanja. Novi Bombshell dobiva priliku povesti jednu djevojku nasamo. Hoće li nova poznanstva ostati samo na flertu ili će uzdrmati postojeće odnose?
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48:35
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 12. epizoda - Hotlist

12. epizoda - Hotlist

U drugoj HOTLIST epizodi prisjećamo se još jednog turbulentnog tjedna u vili – stigla su čak tri nova Bombshella, a četvero Islandera moralo je napustiti vilu. Dok se neki parovi sve više zbližavaju i počinju razmišljati o budućnosti izvan vile, drugi se pitaju jesu li se neki odnosi možda prerano zatvorili. Razgovori o povjerenju, vjernosti i dvostrukim standardima ponovno otvaraju pitanje body counta i izazivaju nove rasprave među Islanderima. Nova poznanstva donijela su i nova pitanja – trebaju li svi biti otvoreni za upoznavanje drugih ili je vrijeme da se posvete osobi s kojom su već ostvarili konekciju?
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1:03:39
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 11. epizoda

11. epizoda

Novi dan donosi i novi izazov koji će testirati granice među Islanderima, uz puno smijeha, kemije i trenutaka zbog kojih će nekima biti sve samo ne ugodno. U međuvremenu, neke djevojke pokušavaju pronaći svoje mjesto u vili, dok se stare dileme vraćaju u prvi plan. A kada dođe vrijeme za novo spajanje, više ništa nije sigurno. I baš kada se čini da se situacija smiruje… stižu nove poruke.
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59:18
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 10. epizoda

10. epizoda

Nakon sinoćnjeg glasanja, u vili vlada neizvjesnost – koji je par najmanje povezan i čija će se sudbina večeras naći na rubu? Dok Islanderi pokušavaju shvatiti što ih čeka, stiže novi izazov koji će dodatno podići temperaturu u vili. A onda – iznenadna poruka i dečki napuštaju vilu za „muško druženje“, ostavljajući cure same, ali mir neće dugo trajati. U vilu stiže novi bombshell koji odmah privlači pažnju. Stiže poruka koja mijenja sve. Ovoga puta ne odlučuju samo Islanderi, već je svoje mišljenje dala i publika. Tko će morati spakirati kofere?
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56:55
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 9. epizoda

9. epizoda

Nakon emotivnog oproštaja, u vili se nastavlja rasprava koja je podijelila Islandere. Dok jedni staju uz Alju, drugi smatraju da je njezina zdravica otišla predaleko, pa se formiraju nove grupice i tenzije među parovima. Igra 'Istina ili laž' otkriva dosad nepoznate detalje iz života Islandera i donosi nekoliko potpuno neočekivanih priznanja. U međuvremenu, odnosi se dodatno preispituju, a jedan par dobiva priliku za romantičan date nasamo. Dok se neke veze čine sve čvršćima, glasanje Islandera otvara pitanje postoji li u vili par koji nije zajedno iz pravih razloga.
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58:07
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 8. epizoda

8. epizoda

Novi dan u vili donosi emotivne oproštaje i nove parove. Dok se neki pokušavaju otvoriti novim parovima, drugi još uvijek procesuiraju prethodne odnose. Igra koja otvara teme o prošlim vezama, poljupcima, body countu i povjerenju izaziva lavinu reakcija. Neki odgovori šokiraju islandere, a razgovori o dvostrukim standardima dovode do novih sukoba, suza i preispitivanja odnosa. Hoće li iskrenost dodatno zbližiti neke parove ili ih upravo ono što saznaju udaljiti?
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55:31
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 7. epizoda

7. epizoda

Napokon saznajemo Anthonyjev izbor, ali odluka donosi više pitanja nego odgovora. Valentin svoju vezu vidi kao savršen match, dok se oko drugih parova i dalje vode rasprave – a jedna djevojka je počela pokazivati ozbiljne znakove ljubomore. U vilu stiže poruka koja najavljuje posebno iznenađenje za cure. Nakon neočekivanog performansa, dva nova bombshella ulaze u vilu i kreću speed dateovi. No, bombshelli dobivaju još važniji zadatak – do kraja večeri moraju odabrati s kime žele nastaviti svoju ljubavnu priču. Tko će okrenuti glave, a tko će ostati bez svog mjesta u vili?
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48:39
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 6. epizoda - Hotlist

6. epizoda - Hotlist

U ovoj posebnoj epizodi nema igre ni recouplinga - vrijeme je za iskrene razgovore. Svaki Islander kao i svaki couple, sjeda s Draganom na intervju koji donosi odgovore na pitanja koja dosad nisu imali priliku otvoreno komentirati. Parovi otkrivaju što najviše vole jedno kod drugoga, koliko se zapravo poznaju i kako gledaju na svoj odnos, dok Dragana ne zaobilazi ni škakljive teme. Dok se intervjui odvijaju, ostali Islanderi komentiraju odnose iz vile.
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54:59
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 5. epizoda

5. epizoda

U vili raste pritisak jer se bliži recoupling, a neki više nisu tako sigurni u svoj odabir. Dok pokušavaju izgladiti nesuglasice, otvaraju se nove opcije i sve je više pitanja tko je kome zaista prvi izbor. Islanderi analiziraju svoje povezanosti, a neki već razmišljaju o tome koji im je najsigurniji potez. Popodnevna igra dodatno zakuhava situaciju kada jedan poljubac pokrene lavinu emocija i ponovno dovede do suza. Kako pada noć, stiže trenutak istine – recoupling. Dečki moraju napraviti svoj izbor, a jedna će djevojka nakon njihovih odluka ostati single.
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1:03:59
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 4. epizoda

4. epizoda

U vili se bude nove sumnje i simpatije. Dok nova Islanderka ne skriva razočaranje zbog manjka interesa, čini se da je pažnju već privukla kod većine dečkiju. Naizgled stabilni odnosi više nisu tako sigurni jer jedan Islander počinje razmišljati o drugim opcijama. Novi bombshelli biraju s kim će otići na date, a to bi moglo promijeniti dinamiku u vili. Jedna Islanderka zaplače zbog osjećaja da je partner ne shvaća ozbiljno. Islandere čeka igra koja će donijeti još više zabave, ali i priliku za nove iskre.
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58:21
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 3. epizoda

3. epizoda

Novi dan u vili donosi nove nježne trenutke, ali i posljedice jučerašnjih svađa. Dok jedni uživaju u novim emocijama, drugi preispituju svoje odnose, a jedan od Islandera otvoreno progovara o tome da se svi previše drže svojih parova. Napetost dodatno raste kada stiže poruka o spoju, a igra s povezima oko očiju poprimi neočekivan zaokret. U vilu stižu dvoje novih bombshella koji odmah privuku pažnju, dok njihova prisutnost izaziva prve reakcije i ljubomoru. Tko će ostati vjeran svom paru, a tko će odlučiti istražiti nove mogućnosti?
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53:55
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 2. epizoda

2. epizoda

Jutarnji doručak postaje povod za prvu svađu, dok se u međuvremenu bude nove simpatije i pojavljuju prve ljubomore. Prva igra otkriva tko je kome tip i što Islanderi smatraju najvećim red flagovima, a jedan iskren razgovor dodatno zakomplicira već napete odnose. Približavanjem novog spajanja postaje sve jasnije tko prema kome gaji simpatije, dok se u vili događaju novi romantični trenuci. Hoće li neke veze izdržati pritisak ili nas čeka novi ljubavni trokut?
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56:45
Love Island Adria - HR Saša Lozar - 1. epizoda

1. epizoda

Vrata Love Island Adria vile su otvorena! Islanderi ulaze i kreću prva spajanja. Kod jednih iskre frcaju od prve sekunde, dok drugi već kuju planove za preotimanje. Jednoj Islanderki spajanje baš i ne ide od ruke - hoće li ju itko izabrati? A ono što ih sve čeka može promijeniti cijelu situaciju: ulazak prvog bombshella! Tko prvu noć spava u paru, a tko sam?
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E39 E41
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Hrvatski
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