Love Island Adria - HR Saša Lozar - 44. epizoda

Love Island Adria 1 1085640 2026 Sezona: HR Saša Lozar 15

U vili je zavladala prava roditeljska atmosfera – Islanderima stižu bebe koje će im pokazati koliko je zahtjevno biti roditelj. Dok se neki odmah snalaze u novoj ulozi, drugi se povlače čim bebe zaplaču. Uz preslatke trenutke, smijeh i prve roditeljske izazove, stižu i ozbiljni razgovori o budućnosti, obitelji i ljubavi. A čini se da su Mili i Luka napravili veliki korak u svom odnosu i odlučili službeno biti u vezi. Ipak, nisu svi uvjereni da je njihova odluka donesena u pravom trenutku. Hoće li noć s bebama dodatno zbližiti parove ili pokazati tko još nije spreman za obiteljski život?