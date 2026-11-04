Love Island Adria - HR Saša Lozar - 46. epizoda

Love Island Adria ,
Finalisti su napokon poznati, ali prije velikog slavlja Islanderi otvaraju teme o kojima se dosad nije toliko govorilo – od seksualne kemije i ljubavnih fantazija do povjerenja i odnosa izvan vile. U igri „Gem, Seks, Meč” provjerit će koliko dobro poznaju svoje partnere, a iskreni odgovori donijet će i pokoje iznenađenje. Dok se u vili nižu smijeh, ples i emotivni trenuci, stare sumnje i dalje ne daju mira. Jesu li Mili i Luka zaista pronašli ljubav ili će priče o njihovoj vezi nastaviti dijeliti ekipu? Jedno je sigurno – svi parovi stigli su do samog kraja i postali finalisti prve sezone emisije "Love Islanda Adria".Prikaži više
HR Saša Lozar'Love Island Adria' je regionalna verzija globalno popularnog reality i dating showa koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Riječ je o formatu koji već godinama privlači publiku diljem svijeta, a sada je došao i u Hrvatsku, ekskluzivno na platformu Voyo. U luksuznoj vili na egzotičnoj lokaciji, odabrani kandidati ulaze u potragu za ljubavlju, ali i borbu za glavnu nagradu. Mladi samci ulaze u luksuznu vilu gdje kroz odnose, izazove i svakodnevni život pokušavaju pronaći ljubav – i ostati u igri. Ključnu ulogu imaju i gledatelji, koji svojim glasovima odlučuju o sudbini kandidata. Kandidate će kroz show voditi poznata regionalna glumica Dragana Mićalović, kojoj je 'Love Island Adria' prvi veliki voditeljski angažman. Romansa, dinamika odnosa i nepredvidive situacije ono su što čini vrelu sezonu 'Love Island Adria' – nove epizode ne propustite od nedjelje do petka.Žanr: Reality, dating showDržava: Hrvatska, Slovenija, Srbija
SRB Filip Ugrenović'Love Island Adria' je regionalna verzija globalno popularnog reality i dating showa koji je osvojio milijune gledatelja diljem svijeta. Riječ je o formatu koji već godinama privlači publiku diljem svijeta, a sada je došao i u Hrvatsku, ekskluzivno na platformu Voyo. U luksuznoj vili na egzotičnoj lokaciji, odabrani kandidati ulaze u potragu za ljubavlju, ali i borbu za glavnu nagradu. Mladi samci ulaze u luksuznu vilu gdje kroz odnose, izazove i svakodnevni život pokušavaju pronaći ljubav – i ostati u igri. Ključnu ulogu imaju i gledatelji, koji svojim glasovima odlučuju o sudbini kandidata. Kandidate će kroz show voditi poznata regionalna glumica Dragana Mićalović, kojoj je 'Love Island Adria' prvi veliki voditeljski angažman. Romansa, dinamika odnosa i nepredvidive situacije ono su što čini vrelu sezonu 'Love Island Adria' – nove epizode ne propustite od nedjelje do petka.Žanr: RealityDržava: Hrvatska, Slovenija, Srbija