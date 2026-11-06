Love Island Adria - HR Saša Lozar - 47. epizoda

Love Island Adria 1 1086666 2026 Sezona: HR Saša Lozar 15

Pretposljednje jutro u vili donosi mješavinu emocija, smijeha i prisjećanja na sve što su Islanderi prošli zajedno. Dok razgovaraju o životu nakon showa, dva para odlaze na romantične spojeve na kojima će otvoreno progovoriti o svojim osjećajima, budućnosti i izazovima koji ih čekaju izvan vile. Padaju velike izjave ljubavi, razmjenjuju se posebni pokloni, a neki će napokon otkriti koliko im druga osoba znači. No, najveće iznenađenje čeka ih po povratku u vilu – poruke najbližih prijatelja i obitelji rasplakat će čak i one najtvrđe. Pred njima je posljednja noć prije velikog finala, a čini se da je Anthony već siguran u jedno: on je već pobijedio.