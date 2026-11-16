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Love Island USA

NOVA SEZONA Epizoda 10

Natjecatelji se nadmeću u nogometnom izazovu u stilu Svjetskog prvenstva, dok jedan par dobiva priliku za privatni odlazak u skrovište.

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  • NOVA SEZONA

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  • Sezona 5

1:17:15
Love Island USA - NOVA SEZONA - 10. epizoda

10. epizoda

Natjecatelji se nadmeću u nogometnom izazovu u stilu Svjetskog prvenstva, dok jedan par dobiva priliku za privatni odlazak u skrovište.
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1:29:40
Love Island USA - NOVA SEZONA - 9. epizoda

9. epizoda

Ciara Miller i Tefi Pessoa vode igru s pitama, a glasovi Amerike odlučuju tko će sljedeći biti izbačen iz vile.
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1:00:38
Love Island USA - NOVA SEZONA - 8. epizoda

8. epizoda

U vili je dan pun uspona i padova: neki parovi postaju sve bliži, drugi traže potvrdu svojih osjećaja, dok se ostali pitaju u što više mogu vjerovati. Tenzije rastu, prve pukotine postaju sve očitije, a prijateljstva i lojalnost stavljeni su na kušnju.
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1:10:10
Love Island USA - NOVA SEZONA - 7. epizoda

7. epizoda

Nakon što se novi zavodnici poljube s Islanderima, među parovima se počinju pojavljivati prve pukotine.
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59:47
Love Island USA - NOVA SEZONA - 6. epizoda

6. epizoda

Islanderi igraju kaotičnu, ali strastvenu igru, dok tri nova zavodnika upadaju u vilu.
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1:20:00
Love Island USA - NOVA SEZONA - 5. epizoda

5. epizoda

Ariana Madix vodi prvo ponovno spajanje parova, koje Islanderima donosi teške odluke i suze.
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59:27
Love Island USA - NOVA SEZONA - 4. epizoda

4. epizoda

Islanderi se suočavaju s prvim izazovom, dok se tajanstveni novi zavodnik priprema ući u vilu.
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1:00:12
Love Island USA - NOVA SEZONA - 3. epizoda

3. epizoda

Otočani igraju provokativnu igru, a jedan se par počinje pitati na čemu je.
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58:31
Love Island USA - NOVA SEZONA - 2. epizoda

2. epizoda

Troje Islandera odlazi u seksi skrovište na otoku prije nego što novi zavodnici povuku svoj potez.
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1:43:26
Love Island USA - NOVA SEZONA - 1. epizoda

1. epizoda

Novi Islanderi kroz igru se prvi put spajaju u parove, a iznenadni dolasci novih kandidata unose dramu u vilu.
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