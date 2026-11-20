Love Island USA
Islanderi stavljaju krune i uzimaju mačeve u izazovu „Bajkoviti kraj“.Prikaži više
NOVA SEZONA'Love Island SAD' vraća se s osmom sezonom popularnog ljubavnog reality showa u kojem skupina atraktivnih samaca traži ljubav u luksuznoj vili na Fidžiju. Pod voditeljskom palicom Ariane Madix, natjecatelje očekuju romantični spojevi, ljubavni trokuti, ljubomora i dramatične eliminacije. Među kandidatima su i oni kojima svijet slavnih nije stran, kao i osebujni pojedinci spremni uzburkati odnose u vili. Dolasci novih natjecatelja dodatno će zakomplicirati ljubavne veze, dok gledatelji svojim glasovima odlučuju o sudbini parova. Osma sezona 'Love Island SAD' donosi strast, neočekivane preokrete i borbu za ljubav i glavnu nagradu od 100.000 dolara. Tko će pronaći srodnu dušu, a tko ostati slomljena srca?Žanr: reality, romansaDržava: SAD
Sezona 7'Love Island SAD' vraća se s osmom sezonom popularnog ljubavnog reality showa u kojem skupina atraktivnih samaca traži ljubav u luksuznoj vili na Fidžiju. Pod voditeljskom palicom Ariane Madix, natjecatelje očekuju romantični spojevi, ljubavni trokuti, ljubomora i dramatične eliminacije. Među kandidatima su i oni kojima svijet slavnih nije stran, kao i osebujni pojedinci spremni uzburkati odnose u vili. Dolasci novih natjecatelja dodatno će zakomplicirati ljubavne veze, dok gledatelji svojim glasovima odlučuju o sudbini parova. Osma sezona 'Love Island SAD' donosi strast, neočekivane preokrete i borbu za ljubav i glavnu nagradu od 100.000 dolara. Tko će pronaći srodnu dušu, a tko ostati slomljena srca?Žanr: reality, romansaDržava: SAD
Sezona 6'Love Island SAD' vraća se s osmom sezonom popularnog ljubavnog reality showa u kojem skupina atraktivnih samaca traži ljubav u luksuznoj vili na Fidžiju. Pod voditeljskom palicom Ariane Madix, natjecatelje očekuju romantični spojevi, ljubavni trokuti, ljubomora i dramatične eliminacije. Među kandidatima su i oni kojima svijet slavnih nije stran, kao i osebujni pojedinci spremni uzburkati odnose u vili. Dolasci novih natjecatelja dodatno će zakomplicirati ljubavne veze, dok gledatelji svojim glasovima odlučuju o sudbini parova. Osma sezona 'Love Island SAD' donosi strast, neočekivane preokrete i borbu za ljubav i glavnu nagradu od 100.000 dolara. Tko će pronaći srodnu dušu, a tko ostati slomljena srca?Žanr: Zabava, RealityDržava: SAD
Sezona 5'Love Island SAD' vraća se s osmom sezonom popularnog ljubavnog reality showa u kojem skupina atraktivnih samaca traži ljubav u luksuznoj vili na Fidžiju. Pod voditeljskom palicom Ariane Madix, natjecatelje očekuju romantični spojevi, ljubavni trokuti, ljubomora i dramatične eliminacije. Među kandidatima su i oni kojima svijet slavnih nije stran, kao i osebujni pojedinci spremni uzburkati odnose u vili. Dolasci novih natjecatelja dodatno će zakomplicirati ljubavne veze, dok gledatelji svojim glasovima odlučuju o sudbini parova. Osma sezona 'Love Island SAD' donosi strast, neočekivane preokrete i borbu za ljubav i glavnu nagradu od 100.000 dolara. Tko će pronaći srodnu dušu, a tko ostati slomljena srca?Žanr: Zabava, RealityDržava: SAD
57:23
13. epizoda
Ariana Madix objavljuje koji su parovi favoriti Amerike, dok dvoje Islandera mora napustiti vilu.
1:11:55
12. epizoda
Islanderi jedni drugima pišu ljubavna pisma, a Ariana Madix vraća se kako bi vodila novo ponovno spajanje parova.
1:00:47
11. epizoda
Dok se jedan par vraća iz skrovišta jači nego ikad, drugi se počinje sve više udaljavati.
1:17:15
10. epizoda
Natjecatelji se nadmeću u nogometnom izazovu u stilu Svjetskog prvenstva, dok jedan par dobiva priliku za privatni odlazak u skrovište.
1:29:40
9. epizoda
Ciara Miller i Tefi Pessoa vode igru s pitama, a glasovi Amerike odlučuju tko će sljedeći biti izbačen iz vile.
1:00:38
8. epizoda
U vili je dan pun uspona i padova: neki parovi postaju sve bliži, drugi traže potvrdu svojih osjećaja, dok se ostali pitaju u što više mogu vjerovati. Tenzije rastu, prve pukotine postaju sve očitije, a prijateljstva i lojalnost stavljeni su na kušnju.
1:10:10
7. epizoda
Nakon što se novi zavodnici poljube s Islanderima, među parovima se počinju pojavljivati prve pukotine.
59:47
6. epizoda
Islanderi igraju kaotičnu, ali strastvenu igru, dok tri nova zavodnika upadaju u vilu.
1:20:00
5. epizoda
Ariana Madix vodi prvo ponovno spajanje parova, koje Islanderima donosi teške odluke i suze.
59:27
4. epizoda
Islanderi se suočavaju s prvim izazovom, dok se tajanstveni novi zavodnik priprema ući u vilu.
58:31
2. epizoda
Troje Islandera odlazi u seksi skrovište na otoku prije nego što novi zavodnici povuku svoj potez.