Love Island USA - NOVA SEZONA

2026

'Love Island SAD' vraća se s osmom sezonom popularnog ljubavnog reality showa u kojem skupina atraktivnih samaca traži ljubav u luksuznoj vili na Fidžiju. Pod voditeljskom palicom Ariane Madix, natjecatelje očekuju romantični spojevi, ljubavni trokuti, ljubomora i dramatične eliminacije. Među kandidatima su i oni kojima svijet slavnih nije stran, kao i osebujni pojedinci spremni uzburkati odnose u vili. Dolasci novih natjecatelja dodatno će zakomplicirati ljubavne veze, dok gledatelji svojim glasovima odlučuju o sudbini parova. Osma sezona 'Love Island SAD' donosi strast, neočekivane preokrete i borbu za ljubav i glavnu nagradu od 100.000 dolara. Tko će pronaći srodnu dušu, a tko ostati slomljena srca?