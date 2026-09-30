Love Island UK - NOVA SEZONA - 50. epizoda

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Love Island UK , Love Island

NOVA SEZONA Epizoda 50

Počinje posljednji tjedan života u vili. Emocije su na vrhuncu dok se posjeti obitelji nastavljaju, a Aidan bezazleno koketira sa sestrom Jasmine.

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1:07:26
Love Island UK - NOVA SEZONA - 1. epizoda

1. epizoda

Love Island se vraća! Dvanaest atraktivnih samaca uživa u zabavi pod zvijezdama, no voditeljica Maya Jama ubrzo uzdrma vilu igrom koja mijenja odnose među natjecateljima i neočekivanim preokretom pri odabiru parova.
54:07
Love Island UK - NOVA SEZONA - 2. epizoda

2. epizoda

Nakon velikog preokreta u kojem George i Yasmin imaju samo 24 sata da u tajnosti odluče kojeg će dečka i djevojku izbaciti iz vile, prvi dojmovi postaju ključni.
44:47
Love Island UK - NOVA SEZONA - 3. epizoda

3. epizoda

Šokovi potresaju vilu dok Yasmin i George moraju donijeti veliku odluku koja će promijeniti sve – no kojeg će dečka i djevojku poslati kući?
54:18
Love Island UK - NOVA SEZONA - 4. epizoda

4. epizoda

Otočani su šokirani neočekivanom odlukom, no za Ellie i Samraja stvari nisu onakve kakvima se čine. Aidan i Yasmin dijele poljubac na terasi.
48:55
Love Island UK - NOVA SEZONA - 5. epizoda

5. epizoda

Dok se novo spajanje parova približava i velike posljedice su na pomolu, Kavan i Priya odlučni su istražiti svoje mogućnosti.
43:41
Love Island UK - NOVA SEZONA - 6. epizoda

6. epizoda

Love Island: Unseen Bits se vraća s epizodom prepunom zabavnih trenutaka i ekskluzivnog sadržaja iz uzbudljivog prvog tjedna u vili.
48:53
Love Island UK - NOVA SEZONA - 7. epizoda

7. epizoda

Dok Lorenzo flertuje s Yasmin, dečki izlaze upoznati nove natjecateljice – ali ne znaju da cure promatraju svaki korak.
48:55
Love Island UK - NOVA SEZONA - 8. epizoda

8. epizoda

Spojevi novih natjecatelja izazivaju napetost u vili. Yasmin i Ellie priređuju intervenciju za Aidana, dok dvoje natjecatelja bježi u Hideaway vrt.
57:27
Love Island UK - NOVA SEZONA - 9. epizoda

9. epizoda

Tajni poljubac u Hideawayu uzburka strasti i izaziva šok među ostalima. U međuvremenu, Sam privlači pažnju Victorije i Namibije, sve dok iznenadna poruka ne promijeni sve.
59:38
Love Island UK - NOVA SEZONA - 10. epizoda

10. epizoda

Dva nova natjecatelja uzdrmavaju situaciju tijekom dramatičnog spajanja parova, pri čemu jedan natjecatelj biva izbačen, dok Opeino nespretno ispravljanje napetosti dodatno pojačava tenzije.
59:56
Love Island UK - NOVA SEZONA - 11. epizoda

11. epizoda

Poljubac na terasi izaziva sukob između Opea i Simbe. Osim toga, jedan izazov stvara razdor među natjecateljima i dovodi ih u nezgodnu situaciju.
47:21
Love Island UK - NOVA SEZONA - 12. epizoda

12. epizoda

Završava nevjerojatan drugi tjedan, a jedna stvar koju natjecatelji uče jest da u raju nijedan dan nije isti. Dok jedan par čeka veliku novčanu nagradu, postavlja se pitanje – tko je ovdje zbog ljubavi, a tko samo igra ljubavne igre?
44:06
Love Island UK - NOVA SEZONA - 13. epizoda

13. epizoda

Svi flertovi, svađe i drama nalaze se upravo ovdje u emisiji Love Island: Unseen Bits.
48:55
Love Island UK - NOVA SEZONA - 14. epizoda

14. epizoda

Mica preispituje svoju budućnost sa Samrajem, dok Sean osmišljava tajni plan kako bi Lorenza i Yasmin doveo na nasamo, daleko od znatiželjnih pogleda.
49:07
Love Island UK - NOVA SEZONA - 15. epizoda

15. epizoda

Otkriva se tajni poljubac Tommyja i Namibije, a natjecanje u ljubljenju izaziva pomutnju među otočanima.
57:19
Love Island UK - NOVA SEZONA - 16. epizoda

16. epizoda

U vili se iz dana u dan podižu tenzije. Neočekivano ponovno spajanje parova uzdrmat će vilu, Aidan ponovno pogriješi s imenima, a napetosti u ljubavnom trokutu dosežu vrhunac.
44:18
Love Island UK - NOVA SEZONA - 17. epizoda

17. epizoda

Četiri nova bombshella ulaze u vilu i odmah uzburkavaju odnose, pozivajući četvero otočana na poseban prespavanac. Dok su njihovi partneri odsutni, Jasmine i Lorenzo počinju preispitivati svoju kemiju.
47:40
Love Island UK - NOVA SEZONA - 18. epizoda

18. epizoda

Nakon povratka u vilu, novi bombshelli dodatno kompliciraju situaciju, Simba priznaje Angelisti svoje nestašluke, a Mica se suočava s neočekivanom ponudom koja bi mogla promijeniti sve u ljubavnom trokutu.
57:58
Love Island UK - NOVA SEZONA - 19. epizoda

19. epizoda

Tommy se ponovno nalazi u nevolji, najnoviji bombshelli moraju donijeti veliku odluku, a jedan par tajno obnavlja svoju vezu i riskira sve.
43:40
Love Island UK - NOVA SEZONA - 20. epizoda

20. epizoda

Iza natjecatelja je još jedan eksplozivan tjedan u vili, a sada je vrijeme za novu dozu dosad neviđenih i ekskluzivnih trenutaka u emisiji Love Island: Neviđeni trenuci.
46:54
Love Island UK - NOVA SEZONA - 21. epizoda

21. epizoda

Poruka šokira vilu kada otočani dobiju zadatak glasati za par za koji misle da je najmanje kompatibilan. Dok je njihov opstanak u igri, ugroženi otočani spremni su boriti se za svoje mjesto u vili.
46:44
Love Island UK - NOVA SEZONA - 22. epizoda

22. epizoda

Bebe Rexha podiže atmosferu u vili, Mica se usmjerava na Samraja, Tommy raščišćava nesuglasice s djevojkama, a igra „Nikad nisam“ otkriva šokantne tajne među otočanima.
52:27
Love Island UK - NOVA SEZONA - 23. epizoda

23. epizoda

Kavan se nađe u problemima nakon što kaže Jasmine da se smiri, dok se Simba i Tommy sukobljavaju. Djevojke večeras podižu temperaturu u izazovu otkucaja srca koji se vraća u vilu.
58:49
Love Island UK - NOVA SEZONA - 24. epizoda

24. epizoda

Dečki preuzimaju glavnu riječ u izazovu otkucaja srca, ali pitanje je tko će najviše uzburkati emocije. U međuvremenu, odnos Kavana i Jasmine dolazi do točke pucanja, dok javno glasanje prijeti miru u vili.
45:05
Love Island UK - NOVA SEZONA - 25. epizoda

25. epizoda

Nakon teške odluke Ellie i Lorenza, dvoje otočana napušta vilu. Igra 'Tea, Receipts and Truths' otkriva šokantne tajne, a ljubavni trokut doseže vrhunac.
59:02
Love Island UK - NOVA SEZONA - 26. epizoda

26. epizoda

Igra "Tea, Receipts and Truth" nastavlja stvarati napetosti među otočanima. Nakon novih otkrića i neugodnih istina, svi se pitaju tko će s kim završiti u novom spajanju parova.
43:28
Love Island UK - NOVA SEZONA - 27. epizoda

27. epizoda

Ekskluzivni neviđeni trenuci iz vile donose još zabave i ludih trenutaka. Otočani vježbaju zavodljive pokrete za izazov otkucaja srca, a globalna pop zvijezda Bebe Rexha pojavljuje se u Beach Hutu.
48:57
Love Island UK - NOVA SEZONA - 28. epizoda

28. epizoda

Mayino veliko iznenađenje šokira djevojke kada šest novih dečkiju stigne u vilu i unese novu dozu napetosti. U međuvremenu, u Casa Amoru očekuju ih igra „dvije istine i jedna laž“, brojna iskušenja i puno poljubaca.
58:05
Love Island UK - NOVA SEZONA - 29. epizoda

29. epizoda

Iskušenja u Casa Amoru postaju sve veća – neka se nova povezivanja rađaju, dok se druga pretvaraju u prave sukobe. U vili djevojkama nedostaju njihovi dečki i nadaju se da će im moći vjerovati. Otočani daju sve od sebe u izazovnoj igri „spin the bottle“.
55:46
Love Island UK - NOVA SEZONA - 30. epizoda

30. epizoda

Dečki u Casa Amoru nastavljaju zbližavanja s novim djevojkama, a tajni selfie izazov otkriva njihovo ponašanje pred svima.
58:11
Love Island UK - NOVA SEZONA - 31. epizoda

31. epizoda

Posljedice tajnog izazova sa selfijima ozbiljno pogađaju stanare, dok djevojke u glavnoj vili nagađaju što su njihovi dečki radili. U međuvremenu, Maya se vraća jer se Casa Amor privodi kraju.
45:49
Love Island UK - NOVA SEZONA - 32. epizoda

32. epizoda

Dramatično ponovno uparivanje se nastavlja. Simba se suočava s posljedicama svojih postupaka, Angelista traži odgovore, Kavan i Jasmine ponovno se sastaju, a skandalozne tajne iz Casa Amora izlaze na vidjelo.
58:49
Love Island UK - NOVA SEZONA - 33. epizoda

33. epizoda

Pokušaji dečkiju da se iskupe za događaje iz Casa Amora ne ostavljaju dojam. Djevojke se ujedinjuju protiv njih, a napetosti nastavljaju dijeliti vilu. Kavan i Simba i dalje su na lošem glasu, dok se Lola uzruja kada Julia dovede u pitanje Seanovu odanost.
43:39
Love Island UK - NOVA SEZONA - 34. epizoda

34. epizoda

Ekskluzivan pogled na još jedan uzbudljiv tjedan u vili. Donosimo dosad neviđene trenutke iz Case Amor, a otočani otkrivaju svoje simpatije među slavnim osobama u rubrici Beach Hut Bonanza.
49:04
Love Island UK - NOVA SEZONA - 35. epizoda

35. epizoda

Julia odvodi Lolu na razgovor pokraj bazena u nadi da će popraviti njihov odnos. Stanari se okupljaju kako bi saznali koje će njihove tajne biti razotkrivene.
47:34
Love Island UK - NOVA SEZONA - 36. epizoda

36. epizoda

Filmska večer se nastavlja i Jasmine teško podnosi ono što vidi. Simba pokušava ponovno osvojiti Angelistu, ali možda je već prekasno. Priya preispituje svoja prijateljstva i traži odgovore.
58:54
Love Island UK - NOVA SEZONA - 37. epizoda

37. epizoda

Kavan donosi važnu odluku, dok Simba riskira sve i otvara svoje srce. U međuvremenu stiže iznenadna poruka o šokantnom novom uparivanju.
59:17
Love Island UK - NOVA SEZONA - 38. epizoda

38. epizoda

Posljedice uparivanja snažno odjekuju vilom. Martha se suočava s Aidanom, izazov Couple Goals stavlja svaku vezu na kušnju, a Sean i Julia pokušavaju izgladiti nesuglasice.
57:03
Love Island UK - NOVA SEZONA - 39. epizoda

39. epizoda

Julia okuplja djevojke kako bi razjasnile nesporazume nakon izazova, ali Lola odbija sudjelovati. Prije nego što se napetosti smire, dolazak dviju novih zavodnica potresa vilu.
59:19
Love Island UK - NOVA SEZONA - 40. epizoda

40. epizoda

Temperatura raste u Hideawayu za Eliciju, Aidana i Finleyja. Vraća se izazov Poljubi, oženi, baci pitu, koji ostavlja gorak okus, a iznenadna poruka dovodi tri para u opasnost.
44:57
Love Island UK - NOVA SEZONA - 41. epizoda

41. epizoda

Još jedna epizoda prepuna neemitiranih trenutaka iz vile, u kojoj stanari pokazuju svoje plesne pokrete u Beach Hutu i zapjevaju opuštajući se na ležaljkama.
49:14
Love Island UK - NOVA SEZONA - 42. epizoda

42. epizoda

Velike odluke su pred otočanima – jedan par morat će odlučiti tko napušta vilu, dok novi zavodnici imaju moć preoteti partnere.
57:49
Love Island UK - NOVA SEZONA - 43. epizoda

43. epizoda

Dramatičan dvostruki spoj stavlja veze na najveću kušnju. Finley se suočava s ozbiljnim posljedicama spojeva, dok Simba odlučuje riskirati i otvoriti svoje srce.
57:14
Love Island UK - NOVA SEZONA - 44. epizoda

44. epizoda

Iznenadno uparivanje potresa vilu. Ovoga puta djevojke biraju partnere. Ellie i Elicia razmatraju svoje mogućnosti s Finleyjem, dok se Priya dvoumi između Aidana i Ethana, ostavljajući nekoliko mladića u opasnosti.
56:05
Love Island UK - NOVA SEZONA - 45. epizoda

45. epizoda

Pojavljuju se sumnje u iskrenost Priyine veze. Maya se vraća sa šokantnim vijestima na LI Festu, stavljajući sve parove na veliku kušnju.
47:49
Love Island UK - NOVA SEZONA - 46. epizoda

46. epizoda

Maya Jama vraća se dok je šestero stanara u opasnosti od ispadanja. U međuvremenu, stanari se suočavaju s gotovo nemogućom odlukom, a Jasmine otvoreno govori o svojim sumnjama.
48:21
Love Island UK - NOVA SEZONA - 47. epizoda

47. epizoda

Treći buran tjedan u Love Islandu bliži se kraju. Tommyjevo koketiranje ponovno ga dovodi u velike probleme, novi zavodnici donose odluku koja potresa vilu, a jedan par potajno obnavlja svoju vezu i riskira sve.
44:39
Love Island UK - NOVA SEZONA - 48. epizoda

48. epizoda

Pretposljednja epizoda prepuna neemitiranih trenutaka iz vile. Stanari izvode nastavak svog hita Kiss Bang Kiss Bang Baby, dok Joel Corry gostuje u Beach Hutu.
48:45
Love Island UK - NOVA SEZONA - 49. epizoda

49. epizoda

Prijatelji i članovi obitelji iznenađuju stanare i u vili nema suhog oka. Hoće li podržati njihove veze ili će ih prozvati zbog njihova ponašanja?
45:25
Love Island UK - NOVA SEZONA - 50. epizoda

50. epizoda

Počinje posljednji tjedan života u vili. Emocije su na vrhuncu dok se posjeti obitelji nastavljaju, a Aidan bezazleno koketira sa sestrom Jasmine.
59:43
Love Island UK - NOVA SEZONA - 51. epizoda

51. epizoda

Priya i Aidan odlaze na svoj prvi spoj. Kavan svom bratu govori neugodne istine o njegovoj vezi s Priyom, a povratak The Graftiesa prijeti uzdrmati vilu. Tko će večeras biti razotkriven?
58:15
Love Island UK - NOVA SEZONA - 52. epizoda

52. epizoda

Šokantna otkrića nižu se dok se dodjela The Graftiesa nastavlja novim nominacijama i pobjednicima. Priya traži odgovore od Aidana, dok se Julia pita poigrava li se Jasmine njome.
58:18
Love Island UK - NOVA SEZONA - 53. epizoda

53. epizoda

Maya Jama ulazi u vilu kako bi stanare suočila s teškim pitanjima. Optužbe za taktiziranje lete na sve strane, a šokantna otkrića iz podcasta Not Another Podcast izazivaju nove sukobe.
47:06
Love Island UK - NOVA SEZONA - 54. epizoda

54. epizoda

Priya je prisiljena preispitati svoju budućnost s Aidanom. Yasmin traži odgovore od Tommyja o njegovoj bivšoj djevojci prije ulaska u vilu, a iznenadna poruka dovodi tri para u opasnost neposredno prije finala.
45:42
Love Island UK - NOVA SEZONA - 55. epizoda

55. epizoda

Kakav nevjerojatan završni tjedan u vili! Ostala je još samo jedna prilika da pogledate sve ekskluzivne, neemitirane trenutke koji nisu stali u redovne epizode.
42:13
Love Island UK - NOVA SEZONA - 56. epizoda

56. epizoda

Preostali parovi doživljavaju veliki šok kada se bivši stanari, koji su ranije ispali, dramatično vraćaju u vilu kako bi odlučili tko će biti eliminiran neposredno prije velikog finala uživo.
55:26
Love Island UK - NOVA SEZONA - 57. epizoda

57. epizoda

Mica i Samraj donose svoju posljednju odluku. Tri preostala para prošla su kroz sve uspone i padove, ali samo jedan može napustiti vilu kao pobjednik Love Islanda 2026.

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