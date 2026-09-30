Love Island UK - NOVA SEZONA - 52. epizoda

Love Island UK , Love Island
Šokantna otkrića nižu se dok se dodjela The Graftiesa nastavlja novim nominacijama i pobjednicima. Priya traži odgovore od Aidana, dok se Julia pita poigrava li se Jasmine njome.Prikaži više
Sezona 11Ljeto je službeno stiglo, a s njim i najvrelija sezona do sada - Love Island UK se vraća u punom sjaju! Dvanaest zanosnih samaca ulazi u raskošnu vilu spremno na flert, dramu i ljubav pod zvijezdama, a atmosfera se zahuktava od prve sekunde. No, u Love Islandu UK ništa nije onako kako se čini. Voditeljica Maya Jama brzo unosi kaos u vilu s vragolastom igrom koja otkriva skrivene simpatije i pokreće prve iskre - ali i prve sukobe. A onda stiže preokret koji nitko nije očekivao: neočekivano uparivanje koje mijenja sve i baca kandidate u potpuni vrtlog novih romansi. Tko će pronaći pravu ljubav, tko će zaigrati na sigurno, a tko će prvi otići kući? Trinaesta sezona reality showa Love Island UK donosi više strasti, više obrata i više vrelih noći nego ikad. Gledaj kako se pišu nove ljubavne priče svaki dan samo na platformi Voyo.Žanr: Zabava, RealityDržava: Ujedinjeno Kraljevstvo
Aftersun Sezona 11Ljeto je službeno stiglo, a s njim i najvrelija sezona do sada - Love Island UK se vraća u punom sjaju! Dvanaest zanosnih samaca ulazi u raskošnu vilu spremno na flert, dramu i ljubav pod zvijezdama, a atmosfera se zahuktava od prve sekunde. No, u Love Islandu UK ništa nije onako kako se čini. Voditeljica Maya Jama brzo unosi kaos u vilu s vragolastom igrom koja otkriva skrivene simpatije i pokreće prve iskre - ali i prve sukobe. A onda stiže preokret koji nitko nije očekivao: neočekivano uparivanje koje mijenja sve i baca kandidate u potpuni vrtlog novih romansi. Tko će pronaći pravu ljubav, tko će zaigrati na sigurno, a tko će prvi otići kući? Trinaesta sezona reality showa Love Island UK donosi više strasti, više obrata i više vrelih noći nego ikad. Gledaj kako se pišu nove ljubavne priče svaki dan samo na platformi Voyo.Žanr: Zabava, RealityDržava: Ujedinjeno Kraljevstvo
Sezona 12Ljeto je službeno stiglo, a s njim i najvrelija sezona do sada - Love Island UK se vraća u punom sjaju! Dvanaest zanosnih samaca ulazi u raskošnu vilu spremno na flert, dramu i ljubav pod zvijezdama, a atmosfera se zahuktava od prve sekunde. No, u Love Islandu UK ništa nije onako kako se čini. Voditeljica Maya Jama brzo unosi kaos u vilu s vragolastom igrom koja otkriva skrivene simpatije i pokreće prve iskre - ali i prve sukobe. A onda stiže preokret koji nitko nije očekivao: neočekivano uparivanje koje mijenja sve i baca kandidate u potpuni vrtlog novih romansi. Tko će pronaći pravu ljubav, tko će zaigrati na sigurno, a tko će prvi otići kući? Trinaesta sezona reality showa Love Island UK donosi više strasti, više obrata i više vrelih noći nego ikad. Gledaj kako se pišu nove ljubavne priče svaki dan samo na platformi Voyo.Žanr: RealityDržava: Velika Britanija, Ujedinjeno Kraljevstvo
Aftersun Sezona 12Ljeto je službeno stiglo, a s njim i najvrelija sezona do sada - Love Island UK se vraća u punom sjaju! Dvanaest zanosnih samaca ulazi u raskošnu vilu spremno na flert, dramu i ljubav pod zvijezdama, a atmosfera se zahuktava od prve sekunde. No, u Love Islandu UK ništa nije onako kako se čini. Voditeljica Maya Jama brzo unosi kaos u vilu s vragolastom igrom koja otkriva skrivene simpatije i pokreće prve iskre - ali i prve sukobe. A onda stiže preokret koji nitko nije očekivao: neočekivano uparivanje koje mijenja sve i baca kandidate u potpuni vrtlog novih romansi. Tko će pronaći pravu ljubav, tko će zaigrati na sigurno, a tko će prvi otići kući? Trinaesta sezona reality showa Love Island UK donosi više strasti, više obrata i više vrelih noći nego ikad. Gledaj kako se pišu nove ljubavne priče svaki dan samo na platformi Voyo.Žanr: RealityDržava: Ujedinjeno Kraljevstvo
NOVA SEZONALjeto je službeno stiglo, a s njim i najvrelija sezona do sada - Love Island UK se vraća u punom sjaju! Dvanaest zanosnih samaca ulazi u raskošnu vilu spremno na flert, dramu i ljubav pod zvijezdama, a atmosfera se zahuktava od prve sekunde. No, u Love Islandu UK ništa nije onako kako se čini. Voditeljica Maya Jama brzo unosi kaos u vilu s vragolastom igrom koja otkriva skrivene simpatije i pokreće prve iskre - ali i prve sukobe. A onda stiže preokret koji nitko nije očekivao: neočekivano uparivanje koje mijenja sve i baca kandidate u potpuni vrtlog novih romansi. Tko će pronaći pravu ljubav, tko će zaigrati na sigurno, a tko će prvi otići kući? Trinaesta sezona reality showa Love Island UK donosi više strasti, više obrata i više vrelih noći nego ikad. Gledaj kako se pišu nove ljubavne priče svaki dan samo na platformi Voyo.Žanr: reality, romansaDržava: Velika Britanija
Aftersun Sezona 13Ljeto je službeno stiglo, a s njim i najvrelija sezona do sada - Love Island UK se vraća u punom sjaju! Dvanaest zanosnih samaca ulazi u raskošnu vilu spremno na flert, dramu i ljubav pod zvijezdama, a atmosfera se zahuktava od prve sekunde. No, u Love Islandu UK ništa nije onako kako se čini. Voditeljica Maya Jama brzo unosi kaos u vilu s vragolastom igrom koja otkriva skrivene simpatije i pokreće prve iskre - ali i prve sukobe. A onda stiže preokret koji nitko nije očekivao: neočekivano uparivanje koje mijenja sve i baca kandidate u potpuni vrtlog novih romansi. Tko će pronaći pravu ljubav, tko će zaigrati na sigurno, a tko će prvi otići kući? Trinaesta sezona reality showa Love Island UK donosi više strasti, više obrata i više vrelih noći nego ikad. Gledaj kako se pišu nove ljubavne priče svaki dan samo na platformi Voyo.Žanr: reality, romansaDržava: Velika Britanija
1:07:26
1. epizoda
Love Island se vraća! Dvanaest atraktivnih samaca uživa u zabavi pod zvijezdama, no voditeljica Maya Jama ubrzo uzdrma vilu igrom koja mijenja odnose među natjecateljima i neočekivanim preokretom pri odabiru parova.
54:07
2. epizoda
Nakon velikog preokreta u kojem George i Yasmin imaju samo 24 sata da u tajnosti odluče kojeg će dečka i djevojku izbaciti iz vile, prvi dojmovi postaju ključni.
44:47
3. epizoda
Šokovi potresaju vilu dok Yasmin i George moraju donijeti veliku odluku koja će promijeniti sve – no kojeg će dečka i djevojku poslati kući?
54:18
4. epizoda
Otočani su šokirani neočekivanom odlukom, no za Ellie i Samraja stvari nisu onakve kakvima se čine. Aidan i Yasmin dijele poljubac na terasi.
48:55
5. epizoda
Dok se novo spajanje parova približava i velike posljedice su na pomolu, Kavan i Priya odlučni su istražiti svoje mogućnosti.
43:41
6. epizoda
Love Island: Unseen Bits se vraća s epizodom prepunom zabavnih trenutaka i ekskluzivnog sadržaja iz uzbudljivog prvog tjedna u vili.
48:53
7. epizoda
Dok Lorenzo flertuje s Yasmin, dečki izlaze upoznati nove natjecateljice – ali ne znaju da cure promatraju svaki korak.
48:55
8. epizoda
Spojevi novih natjecatelja izazivaju napetost u vili. Yasmin i Ellie priređuju intervenciju za Aidana, dok dvoje natjecatelja bježi u Hideaway vrt.
57:27
9. epizoda
Tajni poljubac u Hideawayu uzburka strasti i izaziva šok među ostalima. U međuvremenu, Sam privlači pažnju Victorije i Namibije, sve dok iznenadna poruka ne promijeni sve.
59:38
10. epizoda
Dva nova natjecatelja uzdrmavaju situaciju tijekom dramatičnog spajanja parova, pri čemu jedan natjecatelj biva izbačen, dok Opeino nespretno ispravljanje napetosti dodatno pojačava tenzije.
59:56
11. epizoda
Poljubac na terasi izaziva sukob između Opea i Simbe. Osim toga, jedan izazov stvara razdor među natjecateljima i dovodi ih u nezgodnu situaciju.
47:21
12. epizoda
Završava nevjerojatan drugi tjedan, a jedna stvar koju natjecatelji uče jest da u raju nijedan dan nije isti. Dok jedan par čeka veliku novčanu nagradu, postavlja se pitanje – tko je ovdje zbog ljubavi, a tko samo igra ljubavne igre?
44:06
13. epizoda
Svi flertovi, svađe i drama nalaze se upravo ovdje u emisiji Love Island: Unseen Bits.
48:55
14. epizoda
Mica preispituje svoju budućnost sa Samrajem, dok Sean osmišljava tajni plan kako bi Lorenza i Yasmin doveo na nasamo, daleko od znatiželjnih pogleda.
49:07
15. epizoda
Otkriva se tajni poljubac Tommyja i Namibije, a natjecanje u ljubljenju izaziva pomutnju među otočanima.
57:19
16. epizoda
U vili se iz dana u dan podižu tenzije. Neočekivano ponovno spajanje parova uzdrmat će vilu, Aidan ponovno pogriješi s imenima, a napetosti u ljubavnom trokutu dosežu vrhunac.
44:18
17. epizoda
Četiri nova bombshella ulaze u vilu i odmah uzburkavaju odnose, pozivajući četvero otočana na poseban prespavanac. Dok su njihovi partneri odsutni, Jasmine i Lorenzo počinju preispitivati svoju kemiju.
47:40
18. epizoda
Nakon povratka u vilu, novi bombshelli dodatno kompliciraju situaciju, Simba priznaje Angelisti svoje nestašluke, a Mica se suočava s neočekivanom ponudom koja bi mogla promijeniti sve u ljubavnom trokutu.
57:58
19. epizoda
Tommy se ponovno nalazi u nevolji, najnoviji bombshelli moraju donijeti veliku odluku, a jedan par tajno obnavlja svoju vezu i riskira sve.
43:40
20. epizoda
Iza natjecatelja je još jedan eksplozivan tjedan u vili, a sada je vrijeme za novu dozu dosad neviđenih i ekskluzivnih trenutaka u emisiji Love Island: Neviđeni trenuci.
46:54
21. epizoda
Poruka šokira vilu kada otočani dobiju zadatak glasati za par za koji misle da je najmanje kompatibilan. Dok je njihov opstanak u igri, ugroženi otočani spremni su boriti se za svoje mjesto u vili.
46:44
22. epizoda
Bebe Rexha podiže atmosferu u vili, Mica se usmjerava na Samraja, Tommy raščišćava nesuglasice s djevojkama, a igra „Nikad nisam“ otkriva šokantne tajne među otočanima.
52:27
23. epizoda
Kavan se nađe u problemima nakon što kaže Jasmine da se smiri, dok se Simba i Tommy sukobljavaju. Djevojke večeras podižu temperaturu u izazovu otkucaja srca koji se vraća u vilu.
58:49
24. epizoda
Dečki preuzimaju glavnu riječ u izazovu otkucaja srca, ali pitanje je tko će najviše uzburkati emocije. U međuvremenu, odnos Kavana i Jasmine dolazi do točke pucanja, dok javno glasanje prijeti miru u vili.
45:05
25. epizoda
Nakon teške odluke Ellie i Lorenza, dvoje otočana napušta vilu. Igra 'Tea, Receipts and Truths' otkriva šokantne tajne, a ljubavni trokut doseže vrhunac.
59:02
26. epizoda
Igra "Tea, Receipts and Truth" nastavlja stvarati napetosti među otočanima. Nakon novih otkrića i neugodnih istina, svi se pitaju tko će s kim završiti u novom spajanju parova.
43:28
27. epizoda
Ekskluzivni neviđeni trenuci iz vile donose još zabave i ludih trenutaka. Otočani vježbaju zavodljive pokrete za izazov otkucaja srca, a globalna pop zvijezda Bebe Rexha pojavljuje se u Beach Hutu.
48:57
28. epizoda
Mayino veliko iznenađenje šokira djevojke kada šest novih dečkiju stigne u vilu i unese novu dozu napetosti. U međuvremenu, u Casa Amoru očekuju ih igra „dvije istine i jedna laž“, brojna iskušenja i puno poljubaca.
58:05
29. epizoda
Iskušenja u Casa Amoru postaju sve veća – neka se nova povezivanja rađaju, dok se druga pretvaraju u prave sukobe. U vili djevojkama nedostaju njihovi dečki i nadaju se da će im moći vjerovati. Otočani daju sve od sebe u izazovnoj igri „spin the bottle“.
55:46
30. epizoda
Dečki u Casa Amoru nastavljaju zbližavanja s novim djevojkama, a tajni selfie izazov otkriva njihovo ponašanje pred svima.
58:11
31. epizoda
Posljedice tajnog izazova sa selfijima ozbiljno pogađaju stanare, dok djevojke u glavnoj vili nagađaju što su njihovi dečki radili. U međuvremenu, Maya se vraća jer se Casa Amor privodi kraju.
45:49
32. epizoda
Dramatično ponovno uparivanje se nastavlja. Simba se suočava s posljedicama svojih postupaka, Angelista traži odgovore, Kavan i Jasmine ponovno se sastaju, a skandalozne tajne iz Casa Amora izlaze na vidjelo.
58:49
33. epizoda
Pokušaji dečkiju da se iskupe za događaje iz Casa Amora ne ostavljaju dojam. Djevojke se ujedinjuju protiv njih, a napetosti nastavljaju dijeliti vilu. Kavan i Simba i dalje su na lošem glasu, dok se Lola uzruja kada Julia dovede u pitanje Seanovu odanost.
43:39
34. epizoda
Ekskluzivan pogled na još jedan uzbudljiv tjedan u vili. Donosimo dosad neviđene trenutke iz Case Amor, a otočani otkrivaju svoje simpatije među slavnim osobama u rubrici Beach Hut Bonanza.
49:04
35. epizoda
Julia odvodi Lolu na razgovor pokraj bazena u nadi da će popraviti njihov odnos. Stanari se okupljaju kako bi saznali koje će njihove tajne biti razotkrivene.
47:34
36. epizoda
Filmska večer se nastavlja i Jasmine teško podnosi ono što vidi. Simba pokušava ponovno osvojiti Angelistu, ali možda je već prekasno. Priya preispituje svoja prijateljstva i traži odgovore.
58:54
37. epizoda
Kavan donosi važnu odluku, dok Simba riskira sve i otvara svoje srce. U međuvremenu stiže iznenadna poruka o šokantnom novom uparivanju.
59:17
38. epizoda
Posljedice uparivanja snažno odjekuju vilom. Martha se suočava s Aidanom, izazov Couple Goals stavlja svaku vezu na kušnju, a Sean i Julia pokušavaju izgladiti nesuglasice.
57:03
39. epizoda
Julia okuplja djevojke kako bi razjasnile nesporazume nakon izazova, ali Lola odbija sudjelovati. Prije nego što se napetosti smire, dolazak dviju novih zavodnica potresa vilu.
59:19
40. epizoda
Temperatura raste u Hideawayu za Eliciju, Aidana i Finleyja. Vraća se izazov Poljubi, oženi, baci pitu, koji ostavlja gorak okus, a iznenadna poruka dovodi tri para u opasnost.
44:57
41. epizoda
Još jedna epizoda prepuna neemitiranih trenutaka iz vile, u kojoj stanari pokazuju svoje plesne pokrete u Beach Hutu i zapjevaju opuštajući se na ležaljkama.
49:14
42. epizoda
Velike odluke su pred otočanima – jedan par morat će odlučiti tko napušta vilu, dok novi zavodnici imaju moć preoteti partnere.
57:49
43. epizoda
Dramatičan dvostruki spoj stavlja veze na najveću kušnju. Finley se suočava s ozbiljnim posljedicama spojeva, dok Simba odlučuje riskirati i otvoriti svoje srce.
57:14
44. epizoda
Iznenadno uparivanje potresa vilu. Ovoga puta djevojke biraju partnere. Ellie i Elicia razmatraju svoje mogućnosti s Finleyjem, dok se Priya dvoumi između Aidana i Ethana, ostavljajući nekoliko mladića u opasnosti.
56:05
45. epizoda
Pojavljuju se sumnje u iskrenost Priyine veze. Maya se vraća sa šokantnim vijestima na LI Festu, stavljajući sve parove na veliku kušnju.
47:49
46. epizoda
Maya Jama vraća se dok je šestero stanara u opasnosti od ispadanja. U međuvremenu, stanari se suočavaju s gotovo nemogućom odlukom, a Jasmine otvoreno govori o svojim sumnjama.
48:21
47. epizoda
Treći buran tjedan u Love Islandu bliži se kraju. Tommyjevo koketiranje ponovno ga dovodi u velike probleme, novi zavodnici donose odluku koja potresa vilu, a jedan par potajno obnavlja svoju vezu i riskira sve.
44:39
48. epizoda
Pretposljednja epizoda prepuna neemitiranih trenutaka iz vile. Stanari izvode nastavak svog hita Kiss Bang Kiss Bang Baby, dok Joel Corry gostuje u Beach Hutu.
48:45
49. epizoda
Prijatelji i članovi obitelji iznenađuju stanare i u vili nema suhog oka. Hoće li podržati njihove veze ili će ih prozvati zbog njihova ponašanja?
45:25
50. epizoda
Počinje posljednji tjedan života u vili. Emocije su na vrhuncu dok se posjeti obitelji nastavljaju, a Aidan bezazleno koketira sa sestrom Jasmine.
59:43
51. epizoda
Priya i Aidan odlaze na svoj prvi spoj. Kavan svom bratu govori neugodne istine o njegovoj vezi s Priyom, a povratak The Graftiesa prijeti uzdrmati vilu. Tko će večeras biti razotkriven?
58:15
52. epizoda
Šokantna otkrića nižu se dok se dodjela The Graftiesa nastavlja novim nominacijama i pobjednicima. Priya traži odgovore od Aidana, dok se Julia pita poigrava li se Jasmine njome.
58:18
53. epizoda
Maya Jama ulazi u vilu kako bi stanare suočila s teškim pitanjima. Optužbe za taktiziranje lete na sve strane, a šokantna otkrića iz podcasta Not Another Podcast izazivaju nove sukobe.
47:06
54. epizoda
Priya je prisiljena preispitati svoju budućnost s Aidanom. Yasmin traži odgovore od Tommyja o njegovoj bivšoj djevojci prije ulaska u vilu, a iznenadna poruka dovodi tri para u opasnost neposredno prije finala.
45:42
55. epizoda
Kakav nevjerojatan završni tjedan u vili! Ostala je još samo jedna prilika da pogledate sve ekskluzivne, neemitirane trenutke koji nisu stali u redovne epizode.
42:13
56. epizoda
Preostali parovi doživljavaju veliki šok kada se bivši stanari, koji su ranije ispali, dramatično vraćaju u vilu kako bi odlučili tko će biti eliminiran neposredno prije velikog finala uživo.