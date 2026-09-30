Love Island UK - NOVA SEZONA - 56. epizoda

Love Island UK - Sezona 11

2024

Ljeto je službeno stiglo, a s njim i najvrelija sezona do sada - Love Island UK se vraća u punom sjaju! Dvanaest zanosnih samaca ulazi u raskošnu vilu spremno na flert, dramu i ljubav pod zvijezdama, a atmosfera se zahuktava od prve sekunde. No, u Love Islandu UK ništa nije onako kako se čini. Voditeljica Maya Jama brzo unosi kaos u vilu s vragolastom igrom koja otkriva skrivene simpatije i pokreće prve iskre - ali i prve sukobe. A onda stiže preokret koji nitko nije očekivao: neočekivano uparivanje koje mijenja sve i baca kandidate u potpuni vrtlog novih romansi. Tko će pronaći pravu ljubav, tko će zaigrati na sigurno, a tko će prvi otići kući? Trinaesta sezona reality showa Love Island UK donosi više strasti, više obrata i više vrelih noći nego ikad. Gledaj kako se pišu nove ljubavne priče svaki dan samo na platformi Voyo.