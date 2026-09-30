Love Island UK - Aftersun Sezona 13 - 8. epizoda

Love Island UK , Love Island
Panelisti Shakira Khan, Toni Laites, Yasmin Pettet, Tyrique Hyde, Casey O’Gorman i Joe Baggs pridružuju se Mayi Jami uživo s Mallorce u posljednjoj epizodi serijala.Prikaži više
Sezona 11Ljeto je službeno stiglo, a s njim i najvrelija sezona do sada - Love Island UK se vraća u punom sjaju! Dvanaest zanosnih samaca ulazi u raskošnu vilu spremno na flert, dramu i ljubav pod zvijezdama, a atmosfera se zahuktava od prve sekunde. No, u Love Islandu UK ništa nije onako kako se čini. Voditeljica Maya Jama brzo unosi kaos u vilu s vragolastom igrom koja otkriva skrivene simpatije i pokreće prve iskre - ali i prve sukobe. A onda stiže preokret koji nitko nije očekivao: neočekivano uparivanje koje mijenja sve i baca kandidate u potpuni vrtlog novih romansi. Tko će pronaći pravu ljubav, tko će zaigrati na sigurno, a tko će prvi otići kući? Trinaesta sezona reality showa Love Island UK donosi više strasti, više obrata i više vrelih noći nego ikad. Gledaj kako se pišu nove ljubavne priče svaki dan samo na platformi Voyo.Žanr: Zabava, RealityDržava: Ujedinjeno Kraljevstvo
Aftersun Sezona 11Ljeto je službeno stiglo, a s njim i najvrelija sezona do sada - Love Island UK se vraća u punom sjaju! Dvanaest zanosnih samaca ulazi u raskošnu vilu spremno na flert, dramu i ljubav pod zvijezdama, a atmosfera se zahuktava od prve sekunde. No, u Love Islandu UK ništa nije onako kako se čini. Voditeljica Maya Jama brzo unosi kaos u vilu s vragolastom igrom koja otkriva skrivene simpatije i pokreće prve iskre - ali i prve sukobe. A onda stiže preokret koji nitko nije očekivao: neočekivano uparivanje koje mijenja sve i baca kandidate u potpuni vrtlog novih romansi. Tko će pronaći pravu ljubav, tko će zaigrati na sigurno, a tko će prvi otići kući? Trinaesta sezona reality showa Love Island UK donosi više strasti, više obrata i više vrelih noći nego ikad. Gledaj kako se pišu nove ljubavne priče svaki dan samo na platformi Voyo.Žanr: Zabava, RealityDržava: Ujedinjeno Kraljevstvo
Sezona 12Ljeto je službeno stiglo, a s njim i najvrelija sezona do sada - Love Island UK se vraća u punom sjaju! Dvanaest zanosnih samaca ulazi u raskošnu vilu spremno na flert, dramu i ljubav pod zvijezdama, a atmosfera se zahuktava od prve sekunde. No, u Love Islandu UK ništa nije onako kako se čini. Voditeljica Maya Jama brzo unosi kaos u vilu s vragolastom igrom koja otkriva skrivene simpatije i pokreće prve iskre - ali i prve sukobe. A onda stiže preokret koji nitko nije očekivao: neočekivano uparivanje koje mijenja sve i baca kandidate u potpuni vrtlog novih romansi. Tko će pronaći pravu ljubav, tko će zaigrati na sigurno, a tko će prvi otići kući? Trinaesta sezona reality showa Love Island UK donosi više strasti, više obrata i više vrelih noći nego ikad. Gledaj kako se pišu nove ljubavne priče svaki dan samo na platformi Voyo.Žanr: RealityDržava: Velika Britanija, Ujedinjeno Kraljevstvo
Aftersun Sezona 12Ljeto je službeno stiglo, a s njim i najvrelija sezona do sada - Love Island UK se vraća u punom sjaju! Dvanaest zanosnih samaca ulazi u raskošnu vilu spremno na flert, dramu i ljubav pod zvijezdama, a atmosfera se zahuktava od prve sekunde. No, u Love Islandu UK ništa nije onako kako se čini. Voditeljica Maya Jama brzo unosi kaos u vilu s vragolastom igrom koja otkriva skrivene simpatije i pokreće prve iskre - ali i prve sukobe. A onda stiže preokret koji nitko nije očekivao: neočekivano uparivanje koje mijenja sve i baca kandidate u potpuni vrtlog novih romansi. Tko će pronaći pravu ljubav, tko će zaigrati na sigurno, a tko će prvi otići kući? Trinaesta sezona reality showa Love Island UK donosi više strasti, više obrata i više vrelih noći nego ikad. Gledaj kako se pišu nove ljubavne priče svaki dan samo na platformi Voyo.Žanr: RealityDržava: Ujedinjeno Kraljevstvo
NOVA SEZONALjeto je službeno stiglo, a s njim i najvrelija sezona do sada - Love Island UK se vraća u punom sjaju! Dvanaest zanosnih samaca ulazi u raskošnu vilu spremno na flert, dramu i ljubav pod zvijezdama, a atmosfera se zahuktava od prve sekunde. No, u Love Islandu UK ništa nije onako kako se čini. Voditeljica Maya Jama brzo unosi kaos u vilu s vragolastom igrom koja otkriva skrivene simpatije i pokreće prve iskre - ali i prve sukobe. A onda stiže preokret koji nitko nije očekivao: neočekivano uparivanje koje mijenja sve i baca kandidate u potpuni vrtlog novih romansi. Tko će pronaći pravu ljubav, tko će zaigrati na sigurno, a tko će prvi otići kući? Trinaesta sezona reality showa Love Island UK donosi više strasti, više obrata i više vrelih noći nego ikad. Gledaj kako se pišu nove ljubavne priče svaki dan samo na platformi Voyo.Žanr: reality, romansaDržava: Velika Britanija
Aftersun Sezona 13Ljeto je službeno stiglo, a s njim i najvrelija sezona do sada - Love Island UK se vraća u punom sjaju! Dvanaest zanosnih samaca ulazi u raskošnu vilu spremno na flert, dramu i ljubav pod zvijezdama, a atmosfera se zahuktava od prve sekunde. No, u Love Islandu UK ništa nije onako kako se čini. Voditeljica Maya Jama brzo unosi kaos u vilu s vragolastom igrom koja otkriva skrivene simpatije i pokreće prve iskre - ali i prve sukobe. A onda stiže preokret koji nitko nije očekivao: neočekivano uparivanje koje mijenja sve i baca kandidate u potpuni vrtlog novih romansi. Tko će pronaći pravu ljubav, tko će zaigrati na sigurno, a tko će prvi otići kući? Trinaesta sezona reality showa Love Island UK donosi više strasti, više obrata i više vrelih noći nego ikad. Gledaj kako se pišu nove ljubavne priče svaki dan samo na platformi Voyo.Žanr: reality, romansaDržava: Velika Britanija
44:13
1. epizoda
Aftersun se vraća sa senzacionalnom Maya Jamom za ljeto puno ljubavi. Panelisti i bivši natjecatelji Shakira, Toni, Yasmin, Tyrique i Casey komentiraju najnovije tračeve iz prvog tjedna.
43:57
2. epizoda
Aftersun se vraća s Mayom Jamom, a panelisti Toni Laites, Yasmin Pettet i Joe Baggs donose najnovije tračeve. Razgovaraju o aktualnim događanjima, a gledateljima donose i ekskluzivni intervju s izbačenim natjecateljem.
44:21
3. epizoda
Aftersun donosi još jednu epizodu prepunu tračeva i najnovijih drama iz vile. Voditeljica Maya Jama zajedno s panelistima Toni Laites, Tyriqueom Hydeom i Shakirom Khan komentira najzanimljivije trenutke i događanja među otočanima.
42:40
4. epizoda
Maya Jama i panelisti Yasmin Pettet, Casey O'Gorman i Joe Baggs komentiraju najnovija događanja iz vile, uz neviđene razgovore iz Beach Huta i ekskluzivne razgovore s izbačenim otočanima koje ne želite propustiti.
43:34
5. epizoda
Love Island: Aftersun vraća se s novom epizodom punom tračeva iz vile. Mayi Jami pridružuju se panelisti Tyrique, Shakira i Yasmin, koji komentiraju najnovija događanja.
44:15
6. epizoda
Love Island: Aftersun vraća se s Mayom Jama i panelistima Caseyjem O’Gormanom, Toni Laites i Joeom Baggsom koji donose najsočnije tračeve iz vile te ekskluzivne intervjue.
44:14
7. epizoda
Love Island: Aftersun vraća se s pretposljednjom epizodom. Mayi Jama pridružit će se panelisti Tyrique Hyde, Yasmin Pettet i Shakira Khan koji će komentirati najnovija događanja iz showa.