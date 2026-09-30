Love Island UK - Aftersun Sezona 13 - 8. epizoda

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Love Island UK , Love Island

Aftersun Sezona 13 Epizoda 8

Panelisti Shakira Khan, Toni Laites, Yasmin Pettet, Tyrique Hyde, Casey O’Gorman i Joe Baggs pridružuju se Mayi Jami uživo s Mallorce u posljednjoj epizodi serijala.

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  • Aftersun Sezona 13

44:13
Love Island UK - Aftersun Sezona 13 - 1. epizoda

1. epizoda

Aftersun se vraća sa senzacionalnom Maya Jamom za ljeto puno ljubavi. Panelisti i bivši natjecatelji Shakira, Toni, Yasmin, Tyrique i Casey komentiraju najnovije tračeve iz prvog tjedna.
43:57
Love Island UK - Aftersun Sezona 13 - 2. epizoda

2. epizoda

Aftersun se vraća s Mayom Jamom, a panelisti Toni Laites, Yasmin Pettet i Joe Baggs donose najnovije tračeve. Razgovaraju o aktualnim događanjima, a gledateljima donose i ekskluzivni intervju s izbačenim natjecateljem.
44:21
Love Island UK - Aftersun Sezona 13 - 3. epizoda

3. epizoda

Aftersun donosi još jednu epizodu prepunu tračeva i najnovijih drama iz vile. Voditeljica Maya Jama zajedno s panelistima Toni Laites, Tyriqueom Hydeom i Shakirom Khan komentira najzanimljivije trenutke i događanja među otočanima.
42:40
Love Island UK - Aftersun Sezona 13 - 4. epizoda

4. epizoda

Maya Jama i panelisti Yasmin Pettet, Casey O'Gorman i Joe Baggs komentiraju najnovija događanja iz vile, uz neviđene razgovore iz Beach Huta i ekskluzivne razgovore s izbačenim otočanima koje ne želite propustiti.
43:34
Love Island UK - Aftersun Sezona 13 - 5. epizoda

5. epizoda

Love Island: Aftersun vraća se s novom epizodom punom tračeva iz vile. Mayi Jami pridružuju se panelisti Tyrique, Shakira i Yasmin, koji komentiraju najnovija događanja.
44:15
Love Island UK - Aftersun Sezona 13 - 6. epizoda

6. epizoda

Love Island: Aftersun vraća se s Mayom Jama i panelistima Caseyjem O’Gormanom, Toni Laites i Joeom Baggsom koji donose najsočnije tračeve iz vile te ekskluzivne intervjue.
44:14
Love Island UK - Aftersun Sezona 13 - 7. epizoda

7. epizoda

Love Island: Aftersun vraća se s pretposljednjom epizodom. Mayi Jama pridružit će se panelisti Tyrique Hyde, Yasmin Pettet i Shakira Khan koji će komentirati najnovija događanja iz showa.
44:15
Love Island UK - Aftersun Sezona 13 - 8. epizoda

8. epizoda

Panelisti Shakira Khan, Toni Laites, Yasmin Pettet, Tyrique Hyde, Casey O’Gorman i Joe Baggs pridružuju se Mayi Jami uživo s Mallorce u posljednjoj epizodi serijala.

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  • Sezona 11

  • Aftersun Sezona 11

  • Sezona 12

  • Aftersun Sezona 12

  • NOVA SEZONA

  • Aftersun Sezona 13