Ljubav, razum i osveta - Sezona 1 - 35. epizoda

Ljubav, razum i osveta , Ask Mantik Intikam
Ozan pokušava zaustaviti Činarove planove za širenje poslovanja u Antaliju. Činar se suočava s Ozanovim potezima iza leđa i pokušava pronaći način da zadrži svoju poziciju, dok Esra mora prihvatiti odluke koje utječu na njezin posao i budućnost. U međuvremenu, napetosti između Esre i Ozana ponovno rastu kada se suoče s neriješenim osjećajima iz prošlosti i pitanjem što zapravo žele jedno od drugoga.Prikaži više
Sezona 1Turska romantična komedija 'Ljubav, razum i osveta' donosi priču o Esri koja je godinama radila tri posla dok je njen suprug Ozan sanjario o vlastitoj tvrtki — na kraju je tražila razvod. Godinama kasnije, Ozanov lik gleda je sa svakog billboarda u Istanbulu: njegova aplikacija postala je hit, on je tehnološki milijarder, a ona je i dalje na rubu. Esra smišlja savršeni plan — infiltrirati se u Ozanovu kompaniju kao pripravnica i natjerati ga da se zaljubi u nju, a onda ga ostavi onako kako je jednom i on nju ostavio. Adaptacija popularne južnokorejske serije s Burcu Özberk i İlhanom Şenom u glavnim ulogama, 'Ljubav, razum i osveta' idealan je odabir za sve koji vole napete romantične komedije s jakim ženskim likom koji zna što želi — ili barem misli da zna.Žanr: romansa, drama, komedijaGlumci: Ilhan Sen, Burcu Özberk, Ceren Koç, Günay Karacaoglu, Mehmet Korhan Firat, Zeynep Kankonde, Günay Karacaoglu, Ceren KoçDržava: Turska