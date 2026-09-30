Ljubav, razum i osveta - Sezona 1 - 37. epizoda

Ljubav, razum i osveta , Ask Mantik Intikam
Esra prekida odnos s Ozanom, dok Ozan ne vjeruje njezinim riječima i pokušava otkriti pravi razlog njezine odluke. Cagla suočava Esru sa snimkama i postavlja joj ultimatum, dok se sukob Cinara i Ozana u tvrtki dodatno zaoštrava. U međuvremenu, Zumrut istražuje izvor novca obitelji koja proizvodi parfeme, a Elif i Eko završavaju u policiji.Prikaži više
Sezona 1Turska romantična komedija 'Ljubav, razum i osveta' donosi priču o Esri koja je godinama radila tri posla dok je njen suprug Ozan sanjario o vlastitoj tvrtki — na kraju je tražila razvod. Godinama kasnije, Ozanov lik gleda je sa svakog billboarda u Istanbulu: njegova aplikacija postala je hit, on je tehnološki milijarder, a ona je i dalje na rubu. Esra smišlja savršeni plan — infiltrirati se u Ozanovu kompaniju kao pripravnica i natjerati ga da se zaljubi u nju, a onda ga ostavi onako kako je jednom i on nju ostavio. Adaptacija popularne južnokorejske serije s Burcu Özberk i İlhanom Şenom u glavnim ulogama, 'Ljubav, razum i osveta' idealan je odabir za sve koji vole napete romantične komedije s jakim ženskim likom koji zna što želi — ili barem misli da zna.Žanr: romansa, drama, komedijaGlumci: Ilhan Sen, Burcu Özberk, Ceren Koç, Günay Karacaoglu, Mehmet Korhan Firat, Zeynep Kankonde, Günay Karacaoglu, Ceren KoçDržava: Turska
42:05
56. epizoda
Cagla je sretna što Ozan želi da ona živi s njim. U međuvremenu, karta s blagom koju su pronašli Ekrem i Yalcin vodi ih do Zümrutine kuće.
44:57
55. epizoda
Esra ostaje uz Ozana nakon što joj pozli, no njihov odnos i dalje opterećuju neriješene emocije i nepovjerenje. Dok Esra sumnja da Cagla skriva važne stvari, pokušava otkriti istinu o njezinim namjerama.
44:21
54. epizoda
Esra pokušava otkriti što Cagla skriva, dok njihov sukob postaje sve napetiji. Nakon što sazna za Cagline provokacije, odlučuje se suprotstaviti joj i vratiti samopouzdanje. Ozan pokušava održati mir, ali istovremeno se suočava s novim obiteljskim izazovima i brigama.
45:50
53. epizoda
Esra i Ozan trebali bi staviti točku na svoj brak, no situaciju dodatno komplicira Caglina trudnoća. Esra odlučuje ostati uz Ozana i pokušati spasiti njihov odnos, a Cagla je spremna učiniti sve kako bi zadržala svoje mjesto u njegovu životu.
43:52
52. epizoda
Ozan se vraća u Millennium Soft pod svojim uvjetima, a među njima je i Esrin povratak u tvrtku. Dok se njih dvoje ponovno približavaju, Esra mu još ne oprašta, a Ozan se istodobno priprema za razvod od Cagle.
42:31
51. epizoda
Ebru priprema dokumente za razvod Ozana i Cagle, no odluka o njihovoj budućnosti donosi nove sukobe i teške razgovore. Dok jedni pokušavaju ispraviti pogreške iz prošlosti, drugi se bore s posljedicama svojih odluka.
43:55
50. epizoda
Zumrut se nakon nezgode ponaša potpuno drukčije, što Eko pokušava iskoristiti kako bi riješio probleme oko vjenčanja s Elif. Istodobno, Ozan i Esra ponovno se zbližavaju, dok Cagla pokušava spriječiti razvod, a Ozan se suočava s novim problemima koji ga prisiljavaju na novi početak.
42:20
49. epizoda
Ozanov odlazak iz Millennium Softa izaziva krizu u tvrtki i produbljuje njegov sukob s Cinarom, dok Esra sve teže prihvaća Cinarove poteze. Istodobno, Eko pokušava zaraditi novac za vjenčanje s Elif pokretanjem vlastitog posla s prodajom jela od riže.
42:37
48. epizoda
Elif otkriva bratu da Eko i njegova obitelj dolaze u posjet kako bi je zaprosili, zbog čega se u obitelji počinju pripremati za važan susret. Esra pokušava dogovoriti dolazak svoje obitelji kod tete Zumrut, ali njihov dolazak izaziva nervozu i komične reakcije jer Zumrut pokušava izbjeći situaciju.
43:06
47. epizoda
Esra pokušava ispraviti situaciju u tvrtki, dok Ozan nastavlja tražiti osobu koja je konkurenciji otkrila njihov projekt. Istodobno, Cinar sve teže podnosi Esrinu bliskost s Ozanom, a njihov odnos dolazi na novi test. Eko i Elif pokušavaju riješiti probleme s obitelji.
42:27
46. epizoda
Ozan i Esra napokon otkrivaju istinu o razlozima njihovih postupaka, ali razgovor ponovno otvara stare rane i neriješene osjećaje. U međuvremenu, u tvrtki nastaje problem nakon što konkurencija lansira projekt vrlo sličan njihovu, a sumnje se usmjeravaju prema Esri. Dok se pokušava otkriti tko stoji iza krađe projekta, Cagla se suočava sa svojim postupcima i posljedicama odluka koje je donijela.
44:51
45. epizoda
Ozan se suočava s novim problemima nakon što njegov poslovni projekt dospije u opasnost, a sumnje padaju na Esru zbog njezina susreta s konkurencijom. Dok se u tvrtki pokušava otkriti tko je odao povjerljive informacije, Ozan i Esra ponovno se sukobljavaju zbog neriješenih osjećaja i odluka iz prošlosti.
42:37
44. epizoda
Ozan i Esra pokušavaju nastaviti dalje, ali neriješeni problemi iz prošlosti ponovno utječu na njihove odnose. Dok se Elif i Eko suočavaju s nesuglasicama zbog različitih životnih okolnosti, Cagla pokušava pronaći svoje mjesto u novonastaloj situaciji. U međuvremenu, novi sukobi između Ozana i Cinara dodatno podižu tenzije.
44:45
43. epizoda
Ozan se vraća na posao, ali odmah se suočava s krizom u tvrtki nakon što upravni odbor otkrije da su važni klijenti odustali od suradnje. Dok Cinar traži odgovore, Ozan pokušava dokazati da je njegov potez bio dio većeg plana. Esra donosi odluku koja mijenja njezin odnos s Cinarom. Cagla je uvjerena da ponovno ima priliku s Ozanom, dok se Elif i njezina obitelj pokušavaju nositi s novim nesuglasicama.
42:22
42. epizoda
Ozanovo povlačenje iz tvrtke izaziva poslovnu krizu, a Esra ga pokušava nagovoriti da se vrati. Njihov susret prerasta u emotivni sukob koji dodatno komplicira njihov odnos, dok Cagla i Cinar pokušavaju pronaći svoje mjesto u cijeloj situaciji.
44:44
41. epizoda
Nakon nesreće Esra završava u bolnici, a Cagla pokušava iskoristiti situaciju kako bi je udaljila od Ozana. Između Esre i Ozana ponovno se bude snažne emocije, ali tajne, laži i pritisci iz prošlosti prijete da ih ponovno razdvoje.
43:10
40. epizoda
Esra se suočava s ucjenom Cagle koja prijeti otkriti događaje iz Antalije, dok ona pokušava pronaći način kako zaštititi Ozana. U međuvremenu, Cagla se nakon sukoba s Esrom suočava sa strahom i posljedicama svojih postupaka.
42:26
39. epizoda
Esra se priprema suočiti s Ozanom i njegovom lažnom vezom s Caglom, dok se Cinar pokušava okrenuti budućnosti i dati priliku odnosu s Esrom. Ozan počinje sumnjati da mu Esra nešto skriva.
42:30
38. epizoda
Cinar otkriva istinu o Caglinom braku s Ozanom i odlučuje zaštititi sestru od majčinih manipulacija. Esra pokušava udaljiti Ozana od sebe, dok on želi pomoći njezinoj obitelji koja se suočava s velikim dugovima. U međuvremenu, Cagla ostaje bez majčine podrške, a Cinar otkriva Ozanu da zna istinu.
44:19
37. epizoda
Esra prekida odnos s Ozanom, dok Ozan ne vjeruje njezinim riječima i pokušava otkriti pravi razlog njezine odluke. Cagla suočava Esru sa snimkama i postavlja joj ultimatum, dok se sukob Cinara i Ozana u tvrtki dodatno zaoštrava. U međuvremenu, Zumrut istražuje izvor novca obitelji koja proizvodi parfeme, a Elif i Eko završavaju u policiji.
42:33
36. epizoda
Esra i Ozan ponovno se suočavaju s neriješenim osjećajima i posljedicama prošlosti. Dok Ozan pokušava vratiti njezino povjerenje, Esru iznenadi povratak Merta, a Eko i Elif bore se za svoju ljubav unatoč protivljenju obitelji.
45:23
35. epizoda
Ozan pokušava zaustaviti Činarove planove za širenje poslovanja u Antaliju. Činar se suočava s Ozanovim potezima iza leđa i pokušava pronaći način da zadrži svoju poziciju, dok Esra mora prihvatiti odluke koje utječu na njezin posao i budućnost. U međuvremenu, napetosti između Esre i Ozana ponovno rastu kada se suoče s neriješenim osjećajima iz prošlosti i pitanjem što zapravo žele jedno od drugoga.
44:36
34. epizoda
Ozan pokušava objasniti Esri da njegov brak s Caglom nije onakav kakvim se čini, ali ona mu ne želi vjerovati. Dok se priprema širenje aplikacije u Antalju, Esra dobiva priliku za veliki poslovni korak i razmišlja o preseljenju. Ozan se bori s odlukama koje je donio, a Činar pokušava ostvariti svoje planove za budućnost.
42:34
33. epizoda
Ozan pokušava razgovarati s Esrom nakon vjenčanja s Caglom, ali ona ga odbija i postavlja jasne granice. Dok Cagla pokušava izgraditi brak, Esra dobiva neočekivanu poslovnu priliku koja bi je mogla odvesti u Antalju. Ozan odlučuje napokon otkriti Esri istinu.
44:12
32. epizoda
Ozan pred vlastito vjenčanje sa Caglom saznaje bolnu istinu o Esri, zbog čega napušta svadbene pripreme kako bi razgovarao s njom. U međuvremenu, Esra se suočava s pričom o kući koju je Ozan nekoć zamišljao s njom, dok obitelji dodatno zaoštravaju napetosti. Zeynep pokušava spriječiti vjenčanje, a Ozan na kraju mora odlučiti može li nakon svega ipak nastaviti sa svojim planom.
44:40
31. epizoda
Ozan se priprema za vjenčanje s Caglom, dok Esra pokušava sakriti osjećaje nakon što dobije pozivnicu. Kada joj Cagla zatraži pomoć oko organizacije svadbe, susret s Ozanom ponovno budi stare emocije. U međuvremenu, Esra spašava situaciju u tvrtki, a napetosti između nje, Ozana i Cagle sve više rastu.
42:43
30. epizoda
Esra i Ozan ponovno se nađu u središtu napetosti, dok Cagla sve teže skriva nesigurnost zbog njihove bliskosti. Situacija se dodatno zakomplicira kada se otkrije Esrina prošlost s Ozanom, a Cagla odluči učvrstiti svoj odnos s njim i ubrzati pripreme za vjenčanje. U međuvremenu, Esra pokušava nastaviti dalje, dok joj prijatelji savjetuju da Ozan mora saznati istinu o njihovoj prošlosti.
43:48
29. epizoda
Esra i Ozan ponovno se susreću u hotelu, a njihov susret ponovno budi snažne emocije i otvara stare rane. Dok se Esra pokušava nositi sa svojim osjećajima, Ozan je uvjeren da iza njezinih postupaka stoji želja za osvetom. U međuvremenu, Zumrut uživa u novostečenoj pažnji, a Cagla donosi odluku koja dodatno utječe na obiteljske odnose.
43:03
28. epizoda
Ozan zaprosi Caglu, a njihovu vijest o vjenčanju Esra teško podnosi. Ozan joj otkriva da je njihova veza za njega bila samo igra i da se želi osvetiti za ono što mu je učinila. Slomljena Esra odlučuje prihvatiti posao kod Cinara i uzeti nekoliko dana odmora, dok Ozan i Cagla planiraju vjenčanje što prije. U međuvremenu, Elif upoznaje obitelj s imućnim kiparom Timurom, a njegov obiteljski imetak odmah privuče pažnju.
43:53
27. epizoda
Esra i Ozan ponovno se zbližavaju, no njihovu sreću prekida Čaglino priznanje ljubavi Ozanu. Dok Esra strahuje da bi je Ozanova prošlost mogla ponovno povrijediti, Ozan donosi neočekivanu odluku i zaprosi Čaglu.
42:11
26. epizoda
Esra dobiva ponudu za mjesto koordinatorice projekta od Činara, što dodatno raspiruje Ozanovu ljubomoru i dovodi do nove svađe između njih. Istodobno, Timur otvoreno pokazuje interes za Elif i izaziva Ozanov bijes, dok Ozan Esri daje ključ kuće koju je kupio za njihov zajednički život.
42:59
25. epizoda
Esra se vraća na posao, a Ozan joj priznaje da je još uvijek voli, ostavljajući je pred teškom odlukom. Dok Činar pokušava osvojiti Esrino srce, Ozan ga upozorava da se drži podalje od nje. Menekše shvaća da je pogriješila oko Jalčina i pokušava ga nagovoriti na pomirenje, dok Čagla odlučuje otvoreno se boriti za Ozana.
42:09
24. epizoda
Ozan izaziva Esru da prizna osjećaje, dok Činar otkriva istinu o njihovu odnosu i odlučuje se boriti za nju. Istodobno, Činar preuzima očev udio u tvrtki i ulazi u sukob s Ozanom, a Menekše pokreće rastavu od Jalčina. Esra se vraća na posao, a Činar joj nudi mjesto svoje asistentice.
44:43
23. epizoda
Esra na dodjeli nagrada zajedno s Ozanom prima priznanje za njihov projekt, a zatim dobiva ponudu za vođenje novog projekta. Iako Ozan pokušava doznati zašto je dala otkaz, Esra ostaje pri svojoj odluci. U međuvremenu, Cagla i Savaš saznaju za Esrinu povezanost s Ozanom, dok se Menekše i Jalčin ponovno sukobljavaju. Ozan odlučuje biti blizu Esre i počinje raditi u njezinu restoranu kako bi otkrio pravi razlog njezina odlaska.
44:16
22. epizoda
Esra daje otkaz kako bi se udaljila od Ozana, no on teško prihvaća njezin odlazak. Tjedan dana poslije saznaje da je Esra otišla plačući, a dodatno ih ponovno spaja dodjela nagrada na kojoj je Esra ključna za uspjeh kampanje.
41:56
21. epizoda
Esra pokušava izbjeći Ozana nakon što joj zajednička noć probudi stare osjećaje, no Ozan primjećuje njezino neobično ponašanje. U međuvremenu, Menekše posumnja da je Jalčin vara zbog njegova nestanka i tajanstvenog ponašanja, pa joj Zumrut odluči pomoći otkriti istinu. Na poslu Esra sve teže skriva osjećaje prema Ozanu, a razgovor s Činarom dodatno je suočava s pitanjem može li se od ljubavi doista pobjeći.
44:09
20. epizoda
Zümrüt i Menekşe žure prema sjedištu kvartovskog odbora, odlučne prve zauzeti predsjednički stol. Čim stignu, između njih ponovno izbija svađa.
44:10
19. epizoda
Zümrüt je odlučna postati predsjednica odbora za uljepšavanje kvarta. Kako bi pridobila susjede, ne libi se dijeliti im poklone.
44:55
18. epizoda
Očarana Çaglinom ljepotom i elegancijom, Zümrüt se nada da će ona postati Ozanova buduća supruga. Organizira večeru kako bi je bolje upoznala.
43:52
17. epizoda
Menekşe i Zümrüt ponovno se nađu na suprotnim stranama jer su obje kandidatkinje za kvartovski odbor. Svaka kreće u vlastitu kampanju, na svoj način.
43:32
16. epizoda
Ekrem i Elif tajno ulaze u Zümrütinu kuću kako bi pronašli očevu bilježnicu. No Zümrüt se vraća kući i zatekne ih na djelu.
43:40
15. epizoda
Esra je povrijeđena jer je Ozan prema njoj i dalje grub, dok je prema svima ostalima, posebno Çagli, ljubazan. Istodobno njegova ljubomora prema Çınaru ne jenjava.
44:32
14. epizoda
Ozan se uznemiri kada vidi Esru i Çinara kako se drže za ruke te usred noći napušta resort. Çınar priznaje Esri svoje osjećaje, no ona njegovu izjavu ne shvaća ozbiljno.
45:39
13. epizoda
Ozan zamoli Esru da mu pomogne na važnom sastanku, a ona svojim nastupom oduševi klijente. Ozan postaje ljubomoran na njezin uspjeh i koristi priliku da joj ponovno prigovori.
44:30
12. epizoda
Menekşe je presretna jer je njezin restoran ponovno otvoren, pa od sreće ponovno prima sina Ekrema u kuću. No Ekremovo dobro raspoloženje ne traje dugo.
42:40
11. epizoda
Esra se budi u Ozanovoj kući, ne sjećajući se ničega od prethodne večeri. Primjećuje da se Ozan i dalje brine za nju i pokazuje svoju brižnu stranu, iako to pokušava sakriti.
41:33
10. epizoda
Ozan i Esra ponovno su zajedno, no nakon što ih Çagla vidi kako se ljube, odlučuje se boriti za Ozana. Napetost između Ozana i Çinara i dalje raste, dok Esra i Ozan više ne skrivaju da su zaljubljeni. Iako Ozan uvjerava Esru da ih čeka sretna budućnost, novi događaji dovode ih pred veliku životnu odluku.
44:21
9. epizoda
Esra daje otkaz i pokušava potpuno izbaciti Ozana iz svog života, dok je on odlučan vratiti je u tvrtku. Çınar počinje istraživati njihovu prošlost i ono što otkrije dovodi ga u sukob s Ozanom. Njegova nova pozicija u tvrtki dodatno će zakomplicirati odnos Esre i Ozana.
44:11
8. epizoda
Esra i Ozan postaju bliskiji nego ikad, no njihov dolazak u pitanje dovodi osoba koja zna da su nekoć bili u braku i od njih traži uslugu u zamjenu za šutnju. Menekşe posumnja da je Yalçın vara, pa ga ona i Zümrüt počinju pratiti. Esra mora odlučiti hoće li se suočiti sa svojim osjećajima prema Ozanu ili ponovno pobjeći.
44:34
7. epizoda
Esra, koja sumnja da Ozan i Çagla imaju tajnu vezu, odlučuje otkriti istinu. Kada krene za Ozanom koji napušta grad, susret koji slijedi potpuno će je iznenaditi. U međuvremenu Menekşe i Zümrüt vode žestoku borbu za mjesto predsjednice udruge za uljepšavanje kvarta.
45:26
6. epizoda
Ozan pogrešno zaključi da između Esre i Çinara postoji nešto više i odlazi razočaran. Dok ga svi traže, Esra ga uspije pronaći. U međuvremenu Yalçın pokušava ponovno izraditi svoje pametne naočale, ali za to mu treba bilježnica koja je završila u Zümrütinim rukama. Ozan i Çagla sudjeluju u snimanju na kojem glume mladence, a Esra se mora nositi s ljubomorom.
43:24
5. epizoda
Çınar nastavlja ispitivati Esru o njezinu odnosu s Ozanom, dok Çagla otkriva da je restoran Menekşe Ev Yemekleri zapravo Esrin obiteljski posao. Nakon trovanja gosta restoran i tvrtka nađu se u problemima, a Elif i Ekrem otkrivaju da iza svega stoji Zümrüt. Ozan smišlja neobičan način da ponovno otvori restoran i kazni Zümrüt.
43:06
4. epizoda
Ozan i Esra ostaju zaključani na krovu i prisiljeni su suočiti se sa zajedničkom prošlošću, a pritom ih zatekne Çagla. Ozan sve više postaje ljubomoran na Çinara i njegovu bliskost s Esrom. Na Çaglinom rođendanu napetost između Esre i Ozana raste, dok Çınar pokušava otkriti razlog njihovih stalnih sukoba.
43:14
3. epizoda
Esra, optužena za krađu podataka iz tvrtke, uspijeva razuvjeriti Ozana. Pobjeđuje na natjecanju za večeru nasamo s direktorom, a Ozan odlučuje tu večer učiniti što neugodnijom. Esra, međutim, ne odustaje od pokušaja da ga ponovno osvoji, no njihov susret završava neočekivanim otkrićem.
44:02
2. epizoda
Esra se zapošljava u Ozanovoj tvrtki kako bi ga ponovno osvojila, no već prvog dana shvaća da njezin plan neće biti jednostavan. Ozan je pokušava natjerati da odustane, dok se Çınar razveseli njezinu dolasku. U međuvremenu se Zümrüt i Menekşe ponovno sukobljavaju, a Esra smišlja plan kako Ozan-u očitati lekciju.