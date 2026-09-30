Ljubav, razum i osveta - Sezona 1 - 43. epizoda

Ljubav, razum i osveta , Ask Mantik Intikam
Ozan se vraća na posao, ali odmah se suočava s krizom u tvrtki nakon što upravni odbor otkrije da su važni klijenti odustali od suradnje. Dok Cinar traži odgovore, Ozan pokušava dokazati da je njegov potez bio dio većeg plana. Esra donosi odluku koja mijenja njezin odnos s Cinarom. Cagla je uvjerena da ponovno ima priliku s Ozanom, dok se Elif i njezina obitelj pokušavaju nositi s novim nesuglasicama.Prikaži više
Sezona 1Turska romantična komedija 'Ljubav, razum i osveta' donosi priču o Esri koja je godinama radila tri posla dok je njen suprug Ozan sanjario o vlastitoj tvrtki — na kraju je tražila razvod. Godinama kasnije, Ozanov lik gleda je sa svakog billboarda u Istanbulu: njegova aplikacija postala je hit, on je tehnološki milijarder, a ona je i dalje na rubu. Esra smišlja savršeni plan — infiltrirati se u Ozanovu kompaniju kao pripravnica i natjerati ga da se zaljubi u nju, a onda ga ostavi onako kako je jednom i on nju ostavio. Adaptacija popularne južnokorejske serije s Burcu Özberk i İlhanom Şenom u glavnim ulogama, 'Ljubav, razum i osveta' idealan je odabir za sve koji vole napete romantične komedije s jakim ženskim likom koji zna što želi — ili barem misli da zna.Žanr: romansa, drama, komedijaGlumci: Ilhan Sen, Burcu Özberk, Ceren Koç, Günay Karacaoglu, Mehmet Korhan Firat, Zeynep Kankonde, Günay Karacaoglu, Ceren KoçDržava: Turska