Ljubav, razum i osveta - Sezona 1 - 44. epizoda

Ljubav, razum i osveta - Sezona 1

2021

Turska romantična komedija 'Ljubav, razum i osveta' donosi priču o Esri koja je godinama radila tri posla dok je njen suprug Ozan sanjario o vlastitoj tvrtki — na kraju je tražila razvod. Godinama kasnije, Ozanov lik gleda je sa svakog billboarda u Istanbulu: njegova aplikacija postala je hit, on je tehnološki milijarder, a ona je i dalje na rubu. Esra smišlja savršeni plan — infiltrirati se u Ozanovu kompaniju kao pripravnica i natjerati ga da se zaljubi u nju, a onda ga ostavi onako kako je jednom i on nju ostavio. Adaptacija popularne južnokorejske serije s Burcu Özberk i İlhanom Şenom u glavnim ulogama, 'Ljubav, razum i osveta' idealan je odabir za sve koji vole napete romantične komedije s jakim ženskim likom koji zna što želi — ili barem misli da zna.