Ljubav, razum i osveta - Sezona 1 - 46. epizoda

Ljubav, razum i osveta , Ask Mantik Intikam
Ozan i Esra napokon otkrivaju istinu o razlozima njihovih postupaka, ali razgovor ponovno otvara stare rane i neriješene osjećaje. U međuvremenu, u tvrtki nastaje problem nakon što konkurencija lansira projekt vrlo sličan njihovu, a sumnje se usmjeravaju prema Esri. Dok se pokušava otkriti tko stoji iza krađe projekta, Cagla se suočava sa svojim postupcima i posljedicama odluka koje je donijela.Prikaži više
Sezona 1Turska romantična komedija 'Ljubav, razum i osveta' donosi priču o Esri koja je godinama radila tri posla dok je njen suprug Ozan sanjario o vlastitoj tvrtki — na kraju je tražila razvod. Godinama kasnije, Ozanov lik gleda je sa svakog billboarda u Istanbulu: njegova aplikacija postala je hit, on je tehnološki milijarder, a ona je i dalje na rubu. Esra smišlja savršeni plan — infiltrirati se u Ozanovu kompaniju kao pripravnica i natjerati ga da se zaljubi u nju, a onda ga ostavi onako kako je jednom i on nju ostavio. Adaptacija popularne južnokorejske serije s Burcu Özberk i İlhanom Şenom u glavnim ulogama, 'Ljubav, razum i osveta' idealan je odabir za sve koji vole napete romantične komedije s jakim ženskim likom koji zna što želi — ili barem misli da zna.Žanr: romansa, drama, komedijaGlumci: Ilhan Sen, Burcu Özberk, Ceren Koç, Günay Karacaoglu, Mehmet Korhan Firat, Zeynep Kankonde, Günay Karacaoglu, Ceren KoçDržava: Turska