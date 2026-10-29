Ljubav, razum i osveta - Sezona 1 - 77. epizoda

Ljubav, razum i osveta , Ask Mantik Intikam
Ozan i Esra uspijevaju spasiti tvrtku od financijske krize, no Ruja svojim spletkama ponovno izaziva nesporazume među njima. U međuvremenu, Elifina majka angažira odvjetnicu za rastavu, što dodatno zaoštrava njezin sukob s Ekom. Ruja se suočava s Bariševim prijetnjama, dok dolazak novog poslovnog partnera Efea, Esrina starog poznanika iz Engleske, izaziva Ozanovu ljubomoru.Prikaži više
Sezona 1'Ljubav, razum i osveta' (Aşk Mantık İntikam) je turska romantična komedija s Burcu Özberk i İlhanom Şenom u ulogama Esre i Ozana. Esra je godinama radila tri posla dok je njezin suprug sanjao o vlastitoj tvrtki, sve dok nije zatražila razvod. Godinama kasnije Ozan je tehnološki milijarder čije lice gleda s jumbo plakata po cijelom Istanbulu. Esra smišlja plan: zaposliti se kao pripravnica u njegovoj tvrtki, natjerati ga da se ponovno zaljubi u nju, a zatim ga ostaviti. Serija je adaptacija popularne južnokorejske serije. Gledaj epizode online s prijevodom na Voyo.Žanr: romansa, drama, komedijaGlumci: Ilhan Sen, Burcu Özberk, Ceren Koç, Günay Karacaoglu, Mehmet Korhan Firat, Zeynep Kankonde, Günay Karacaoglu, Ceren KoçDržava: Turska