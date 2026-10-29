Ljubav, razum i osveta - Sezona 1 - 77. epizoda

Ljubav, razum i osveta - Sezona 1

2021

'Ljubav, razum i osveta' (Aşk Mantık İntikam) je turska romantična komedija s Burcu Özberk i İlhanom Şenom u ulogama Esre i Ozana. Esra je godinama radila tri posla dok je njezin suprug sanjao o vlastitoj tvrtki, sve dok nije zatražila razvod. Godinama kasnije Ozan je tehnološki milijarder čije lice gleda s jumbo plakata po cijelom Istanbulu. Esra smišlja plan: zaposliti se kao pripravnica u njegovoj tvrtki, natjerati ga da se ponovno zaljubi u nju, a zatim ga ostaviti. Serija je adaptacija popularne južnokorejske serije. Gledaj epizode online s prijevodom na Voyo.