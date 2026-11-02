Ljubav, razum i osveta - Sezona 1 - 79. epizoda

Ljubav, razum i osveta , Ask Mantik Intikam
Esra i Ozan nastavljaju poslovno nadmetanje, a Esra lukavim planom uspijeva spriječiti Ozana da se pripremi za važnu prezentaciju. Ruja od Ozana dobiva plaću unaprijed kako bi pomogla Barišu, no sve je više muči Ozanova ljubomora na Efea. Zumrut otvara prodaju kofti i preotima goste Menekšeinu restoranu. Efe slučajno doznaje da Esra i Ozan glume sretan brak samo zbog Atlasa.Prikaži više
Sezona 1'Ljubav, razum i osveta' (Aşk Mantık İntikam) je turska romantična komedija s Burcu Özberk i İlhanom Şenom u ulogama Esre i Ozana. Esra je godinama radila tri posla dok je njezin suprug sanjao o vlastitoj tvrtki, sve dok nije zatražila razvod. Godinama kasnije Ozan je tehnološki milijarder čije lice gleda s jumbo plakata po cijelom Istanbulu. Esra smišlja plan: zaposliti se kao pripravnica u njegovoj tvrtki, natjerati ga da se ponovno zaljubi u nju, a zatim ga ostaviti. Serija je adaptacija popularne južnokorejske serije.Žanr: romansa, drama, komedijaGlumci: Ilhan Sen, Burcu Özberk, Ceren Koç, Günay Karacaoglu, Mehmet Korhan Firat, Zeynep Kankonde, Günay Karacaoglu, Ceren KoçDržava: Turska