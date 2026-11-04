Ljubav, razum i osveta - Sezona 1 - 81. epizoda

Ljubav, razum i osveta , Ask Mantik Intikam
Ozan doživi prometnu nesreću nakon što mu otkažu kočnice, ne sluteći da iza svega stoje Ruja i Bariš. Dok njih dvoje strahuju da će istraga otkriti istinu, Esra se brine za Ozana, a njihova bliskost ponovno raste. Unatoč ozljedi, Ozan se vraća na posao zbog ljubomore na Efea, no dolazak atraktivne manekenke Andree, njegove stare poznanice, ovoga puta izaziva Esrinu ljubomoru.Prikaži više
Sezona 1'Ljubav, razum i osveta' (Aşk Mantık İntikam) je turska romantična komedija s Burcu Özberk i İlhanom Şenom u ulogama Esre i Ozana. Esra je godinama radila tri posla dok je njezin suprug sanjao o vlastitoj tvrtki, sve dok nije zatražila razvod. Godinama kasnije Ozan je tehnološki milijarder čije lice gleda s jumbo plakata po cijelom Istanbulu. Esra smišlja plan: zaposliti se kao pripravnica u njegovoj tvrtki, natjerati ga da se ponovno zaljubi u nju, a zatim ga ostaviti. Serija je adaptacija popularne južnokorejske serije.Žanr: romansa, drama, komedijaGlumci: Burcu Özberk, Ceren Koç, Günay Karacaoglu, Ilhan Sen, Mehmet Korhan Firat, Zeynep Kankonde, Günay Karacaoglu, Ceren KoçDržava: Turska