Ljubav, razum i osveta - Sezona 1 - 82. epizoda

Ljubav, razum i osveta , Ask Mantik Intikam
Esrina ljubomora na Andreu izmiče kontroli kada je zaključa u prostoriju, ne znajući da Andrea pati od klaustrofobije. Na putu do bolnice Ozan se sukobljava s drugim vozačem, a Esra se ponovno brine za njegove ozljede, što ih dodatno zbližava. U međuvremenu, Zumrut se pokušava dodvoriti Menekše kako bi izbjegla njezinu osvetu, dok Ruja strahuje da će njezine laži biti razotkrivene.Prikaži više
Sezona 1'Ljubav, razum i osveta' (Aşk Mantık İntikam) je turska romantična komedija s Burcu Özberk i İlhanom Şenom u ulogama Esre i Ozana. Esra je godinama radila tri posla dok je njezin suprug sanjao o vlastitoj tvrtki, sve dok nije zatražila razvod. Godinama kasnije Ozan je tehnološki milijarder čije lice gleda s jumbo plakata po cijelom Istanbulu. Esra smišlja plan: zaposliti se kao pripravnica u njegovoj tvrtki, natjerati ga da se ponovno zaljubi u nju, a zatim ga ostaviti. Serija je adaptacija popularne južnokorejske serije.Žanr: romansa, drama, komedijaGlumci: Burcu Özberk, Ceren Koç, Günay Karacaoglu, Ilhan Sen, Mehmet Korhan Firat, Zeynep Kankonde, Günay Karacaoglu, Ceren KoçDržava: Turska