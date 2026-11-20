8. epizoda

Esra i Ozan postaju bliskiji nego ikad, no njihov dolazak u pitanje dovodi osoba koja zna da su nekoć bili u braku i od njih traži uslugu u zamjenu za šutnju. Menekşe posumnja da je Yalçın vara, pa ga ona i Zümrüt počinju pratiti. Esra mora odlučiti hoće li se suočiti sa svojim osjećajima prema Ozanu ili ponovno pobjeći.