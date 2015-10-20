2015 1 h 41 min

U centru emotivne priče o Malom princu nalazi se Djevojčica, čiji susret s Avijatičarom - njezinim ekscentričnim susjedom, otvara vrata u čudesan svijet mašte u kojem je sve moguće. Avijatičar Djevojčicu upoznaje s pričom o Malom princu, uvodeći je u svijet pun avantura i dubokih životnih lekcija. Kroz njihovu interakciju Mali princ postaje više od priče; postaje most koji povezuje Djevojčicu s neograničenim mogućnostima mašte i uči je važnosti prijateljstva, ljubavi i gubitka. Mali princ ne samo da izaziva njezinu znatiželju i hrabrost da istraži nepoznato, već joj i pomaže shvatiti složenost ljudskih odnosa i važnost čuvanja dječje nevinosti u svijetu odraslih. Priča o Malom princu postaje ključni element u njezinom odrastanju, pružajući joj ne samo bijeg od svakodnevnog života, već i dragocjene lekcije koje će nositi sa sobom zauvijek. Ova priča, ispričana kroz oči Djevojčice i njezine interakcije s Malim princem, ističe kako mašta može oblikovati našu stvarnost i kako je bitno zadržati osjećaj čuda dok ulazimo u svijet odraslih.

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