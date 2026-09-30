Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 2. epizoda

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Brak na prvu Australija , Married at First Sight Australia

Sezona 12 Epizoda 2

Eksperiment se nastavlja dolaskom dva nova para koji će stati pred oltar. Dok kod nekih odmah nastane privlačnost, kod drugih se već na samom početku pojavljuju sumnje koje njihov dan iz snova pretvaraju u pravi izazov.

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  • Sezona 12

  • Sezona 11

  • Sezona 10

  • Sezona 9

1:07:26
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 14. epizoda

14. epizoda

Dva nova samca ulaze u eksperiment u nadi da će pronaći ljubav, no kada jedan par na svadbenoj večeri iznese svoje probleme, novoj mladenki pretvara najvažniji dan u noćnu moru.
1:08:34
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 13. epizoda

13. epizoda

Parovi odlaze na novu ceremoniju obveze. Rezultati Tjedna intimnosti sve su vidljiviji, no stručnjaci donose teške istine, a jedna mladenka otkriva veliku tajnu.
1:03:40
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 12. epizoda

12. epizoda

Na večeri emocije dosežu vrhunac kada jedna mladenka dolazi do svoje granice. Tijekom cijele večeri svi se pitaju samo jedno – hoće li Ryan priznati svoj komentar?
59:19
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 11. epizoda

11. epizoda

Tjedan intimnosti se nastavlja, a muževi Alessandri otkrivaju fantazije svojih supruga o idealnoj večeri. No, nefiltrirani komentari jednog mladoženje izazvat će šok i uzdrmati cijeli eksperiment.
59:18
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 10. epizoda

10. epizoda

Počinje Alessandrin Tjedan intimnosti! Hoće li muškarci biti dorasli izazovu sada kada žene vode glavnu riječ? Za jedan par pokušaj zbližavanja poprimit će dramatičan obrat.
1:02:39
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 9. epizoda

9. epizoda

Prva Ceremonija odluke ovogodišnjeg eksperimenta, u kojoj će se novopečeni supružnici suočiti s naša tri stručnjaka i otkriti hoće li ostati u svojim brakovima ili će odlučiti otići.
58:30
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 8. epizoda

8. epizoda

Tjedan priznanja se nastavlja, a dok neki parovi produbljuju svoje odnose, najšokantnije rangiranje fotografija u ovogodišnjem eksperimentu izaziva neočekivane napetosti i burne reakcije.
1:02:45
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 7. epizoda

7. epizoda

Počinje nova faza eksperimenta i Tjedan priznanja, a mladenci čine veliki korak u svojim odnosima – useljavaju zajedno i započinju zajednički život kao muž i žena.
1:06:47
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 6. epizoda

6. epizoda

Parovi stižu u Sydney na dugo iščekivanu prvu zajedničku večeru. Dok se većina veseli upoznavanju ostalih parova, neki se suočavaju sa sve većim napetostima.
1:11:10
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 5. epizoda

5. epizoda

Ovo su posljednja dva vjenčanja ovogodišnjeg eksperimenta. Dobrodošli na veliko 'Brak na prvu' vjenčanje! Hoće li naš ratnički mladoženja ispuniti očekivanja svoje nove mladenke ili će razočarati?
1:06:01
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 4. epizoda

4. epizoda

Dva nova para pridružuju se eksperimentu dok se medeni mjeseci nastavljaju. Dok se neke veze produbljuju, drugi se suočavaju s problemima u raju, a prve velike pukotine počinju izlaziti na vidjelo.
1:06:03
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 3. epizoda

3. epizoda

Nova vjenčanja donose nove povezanosti i neočekivane drame. Dok se neki parovi zbližavaju, drugi se teško snalaze u novom odnosu. Putovanje prema ljubavi tek počinje.
1:15:07
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 2. epizoda

2. epizoda

Eksperiment se nastavlja dolaskom dva nova para koji će stati pred oltar. Dok kod nekih odmah nastane privlačnost, kod drugih se već na samom početku pojavljuju sumnje koje njihov dan iz snova pretvaraju u pravi izazov.
1:29:13
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 1. epizoda

1. epizoda

Kulturni fenomen 'Brak na prvu' vraća se s prvim vjenčanjima! Samci koji se nadaju pronaći ljubav prvi se put susreću pred oltarom, no jedan mladoženja već na početku zaprijeti da će odustati.

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