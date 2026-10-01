Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 9. epizoda

Brak na prvu Australija - Sezona 12

2025

Brak na prvu Australija donosi 12. sezonu popularnog društvenog eksperimenta koji pomiče granice ljubavi, povjerenja i međuljudskih odnosa. Pod vodstvom stručnjaka za veze Johna Aikena, Mel Schilling i Alessandre Rampolle, novi kandidati pristaju na brak s potpunim strancem, oslanjajući se na stručnu procjenu kompatibilnosti. Brak na prvu Australija prati parove od prvog susreta na vjenčanju kroz zajednički život, emotivne uspone i padove, izazove, nesuglasice i iskrene razgovore na ceremonijama obveze. Neočekivani obrati i zahtjevne odluke dodatno će testirati njihove odnose. Prati 12. sezonu i otkrij mogu li brakovi sklopljeni s potpunim strancem prerasti u pravu ljubav.