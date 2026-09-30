Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 12. epizoda

Brak na prvu Australija , Married at First Sight Australia
Na večeri emocije dosežu vrhunac kada jedna mladenka dolazi do svoje granice. Tijekom cijele večeri svi se pitaju samo jedno – hoće li Ryan priznati svoj komentar?Prikaži više
Sezona 12Brak na prvu Australija donosi 12. sezonu popularnog društvenog eksperimenta koji pomiče granice ljubavi, povjerenja i međuljudskih odnosa. Pod vodstvom stručnjaka za veze Johna Aikena, Mel Schilling i Alessandre Rampolle, novi kandidati pristaju na brak s potpunim strancem, oslanjajući se na stručnu procjenu kompatibilnosti. Brak na prvu Australija prati parove od prvog susreta na vjenčanju kroz zajednički život, emotivne uspone i padove, izazove, nesuglasice i iskrene razgovore na ceremonijama obveze. Neočekivani obrati i zahtjevne odluke dodatno će testirati njihove odnose. Prati 12. sezonu i otkrij mogu li brakovi sklopljeni s potpunim strancem prerasti u pravu ljubav.Žanr: reality, romansaDržava: Australija
Sezona 11Brak na prvu Australija donosi 12. sezonu popularnog društvenog eksperimenta koji pomiče granice ljubavi, povjerenja i međuljudskih odnosa. Pod vodstvom stručnjaka za veze Johna Aikena, Mel Schilling i Alessandre Rampolle, novi kandidati pristaju na brak s potpunim strancem, oslanjajući se na stručnu procjenu kompatibilnosti. Brak na prvu Australija prati parove od prvog susreta na vjenčanju kroz zajednički život, emotivne uspone i padove, izazove, nesuglasice i iskrene razgovore na ceremonijama obveze. Neočekivani obrati i zahtjevne odluke dodatno će testirati njihove odnose. Prati 12. sezonu i otkrij mogu li brakovi sklopljeni s potpunim strancem prerasti u pravu ljubav.Žanr: reality, romansaDržava: Australija
Sezona 10Brak na prvu Australija donosi 12. sezonu popularnog društvenog eksperimenta koji pomiče granice ljubavi, povjerenja i međuljudskih odnosa. Pod vodstvom stručnjaka za veze Johna Aikena, Mel Schilling i Alessandre Rampolle, novi kandidati pristaju na brak s potpunim strancem, oslanjajući se na stručnu procjenu kompatibilnosti. Brak na prvu Australija prati parove od prvog susreta na vjenčanju kroz zajednički život, emotivne uspone i padove, izazove, nesuglasice i iskrene razgovore na ceremonijama obveze. Neočekivani obrati i zahtjevne odluke dodatno će testirati njihove odnose. Prati 12. sezonu i otkrij mogu li brakovi sklopljeni s potpunim strancem prerasti u pravu ljubav.Žanr: Zabava, RealityDržava: Australija
Sezona 9Brak na prvu Australija donosi 12. sezonu popularnog društvenog eksperimenta koji pomiče granice ljubavi, povjerenja i međuljudskih odnosa. Pod vodstvom stručnjaka za veze Johna Aikena, Mel Schilling i Alessandre Rampolle, novi kandidati pristaju na brak s potpunim strancem, oslanjajući se na stručnu procjenu kompatibilnosti. Brak na prvu Australija prati parove od prvog susreta na vjenčanju kroz zajednički život, emotivne uspone i padove, izazove, nesuglasice i iskrene razgovore na ceremonijama obveze. Neočekivani obrati i zahtjevne odluke dodatno će testirati njihove odnose. Prati 12. sezonu i otkrij mogu li brakovi sklopljeni s potpunim strancem prerasti u pravu ljubav.Žanr: Zabava, RealityDržava: Australija
1:07:26
14. epizoda
Dva nova samca ulaze u eksperiment u nadi da će pronaći ljubav, no kada jedan par na svadbenoj večeri iznese svoje probleme, novoj mladenki pretvara najvažniji dan u noćnu moru.
1:08:34
13. epizoda
Parovi odlaze na novu ceremoniju obveze. Rezultati Tjedna intimnosti sve su vidljiviji, no stručnjaci donose teške istine, a jedna mladenka otkriva veliku tajnu.
1:03:40
12. epizoda
Na večeri emocije dosežu vrhunac kada jedna mladenka dolazi do svoje granice. Tijekom cijele večeri svi se pitaju samo jedno – hoće li Ryan priznati svoj komentar?
59:19
11. epizoda
Tjedan intimnosti se nastavlja, a muževi Alessandri otkrivaju fantazije svojih supruga o idealnoj večeri. No, nefiltrirani komentari jednog mladoženje izazvat će šok i uzdrmati cijeli eksperiment.
59:18
10. epizoda
Počinje Alessandrin Tjedan intimnosti! Hoće li muškarci biti dorasli izazovu sada kada žene vode glavnu riječ? Za jedan par pokušaj zbližavanja poprimit će dramatičan obrat.
1:02:39
9. epizoda
Prva Ceremonija odluke ovogodišnjeg eksperimenta, u kojoj će se novopečeni supružnici suočiti s naša tri stručnjaka i otkriti hoće li ostati u svojim brakovima ili će odlučiti otići.
58:30
8. epizoda
Tjedan priznanja se nastavlja, a dok neki parovi produbljuju svoje odnose, najšokantnije rangiranje fotografija u ovogodišnjem eksperimentu izaziva neočekivane napetosti i burne reakcije.
1:02:45
7. epizoda
Počinje nova faza eksperimenta i Tjedan priznanja, a mladenci čine veliki korak u svojim odnosima – useljavaju zajedno i započinju zajednički život kao muž i žena.
1:06:47
6. epizoda
Parovi stižu u Sydney na dugo iščekivanu prvu zajedničku večeru. Dok se većina veseli upoznavanju ostalih parova, neki se suočavaju sa sve većim napetostima.
1:11:10
5. epizoda
Ovo su posljednja dva vjenčanja ovogodišnjeg eksperimenta. Dobrodošli na veliko 'Brak na prvu' vjenčanje! Hoće li naš ratnički mladoženja ispuniti očekivanja svoje nove mladenke ili će razočarati?
1:06:01
4. epizoda
Dva nova para pridružuju se eksperimentu dok se medeni mjeseci nastavljaju. Dok se neke veze produbljuju, drugi se suočavaju s problemima u raju, a prve velike pukotine počinju izlaziti na vidjelo.
1:06:03
3. epizoda
Nova vjenčanja donose nove povezanosti i neočekivane drame. Dok se neki parovi zbližavaju, drugi se teško snalaze u novom odnosu. Putovanje prema ljubavi tek počinje.
1:15:07
2. epizoda
Eksperiment se nastavlja dolaskom dva nova para koji će stati pred oltar. Dok kod nekih odmah nastane privlačnost, kod drugih se već na samom početku pojavljuju sumnje koje njihov dan iz snova pretvaraju u pravi izazov.