Vijesti Emisije Serije Filmovi Novo TV uživo Sport Blog
logotype

Brak na prvu Australija , Married at First Sight Australia

Sezona 12 Epizoda 26

Eksperiment ulazi u novu, ključnu fazu. Tijekom Tjedna povratnih informacija parovi će privremeno biti spojeni u nove kombinacije kroz Zamjenu partnera, a novi parovi mogli bi donijeti svježu perspektivu.

Prikaži više

  • Sezona 12

  • Sezona 11

  • Sezona 10

  • Sezona 9

1:05:59
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 26. epizoda

26. epizoda

Eksperiment ulazi u novu, ključnu fazu. Tijekom Tjedna povratnih informacija parovi će privremeno biti spojeni u nove kombinacije kroz Zamjenu partnera, a novi parovi mogli bi donijeti svježu perspektivu.
1:12:34
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 25. epizoda

25. epizoda

Na ceremoniji odluke neki parovi otvoreno pokazuju svoju ljubav. Dok su prijateljstva ozbiljno narušena, a nijedna strana ne želi popustiti, stručnjaci moraju izreći teške istine kako bi pomogli zaliječiti duboke rane.
58:27
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 24. epizoda

24. epizoda

Vrijeme je za zajedničku večeru, no nakon dramatičnih sukoba tijekom odmora parova jedna mladenka ima jasan cilj. Hoće li se prijateljstva uspjeti spasiti ili će se potpuno raspasti?
55:41
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 23. epizoda

23. epizoda

Povlačenje za parove se nastavlja, rivalstva postaju sve intenzivnija, a savezništva se stavljaju na kušnju.
1:04:10
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 22. epizoda

22. epizoda

Počinje nova uzbudljiva faza eksperimenta. Sudionici odlaze na godišnji odmor za parove kako bi se opustili i napunili baterije, no neće svi uživati u zajedničkom druženju i grupnoj atmosferi.
1:10:46
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 21. epizoda

21. epizoda

Na ceremoniji obveze većina parova produbljuje svoje odnose, no jedan neočekivani razvoj događaja stavlja jedan od najjačih parova pred važnu odluku.
1:07:03
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 20. epizoda

20. epizoda

Stiže nova večera, ali napetosti su sve veće. Šokantno priznanje jednog mladoženje prijeti ugroziti jedan od najstabilnijih parova u eksperimentu.
1:02:44
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 19. epizoda

19. epizoda

Tjedan obitelji i prijatelja se nastavlja. Dok za neke ljubav cvjeta, kod nekoliko parova dolazi do neočekivanih preokreta, a emocije dosežu vrhunac.
1:03:46
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 18. epizoda

18. epizoda

Počinje Tjedan obitelji i prijatelja, a parovi dobivaju novu perspektivu kroz susrete s partnerovim najbližima. U međuvremenu, novi parovi useljavaju u apartmane i počinju zajednički život.
1:10:54
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 17. epizoda

17. epizoda

Na ceremoniji obveze ljubav je u zraku, no stručnjaci postavljaju teška pitanja. Parovi moraju odgovarati za svoje ponašanje, a jedno priznanje ostavlja sve bez riječi.
1:04:10
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 16. epizoda

16. epizoda

Novi parovi u eksperimentu prvi put prisustvuju večeri. Jedan par doživljava nevjerojatnu transformaciju, a stare i nove ljubavi susreću se licem u lice.
1:09:58
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 15. epizoda

15. epizoda

U dosad neviđenom potezu u eksperiment se vraćaju dvoje bivših sudionika kako bi dobili drugu priliku za pravu ljubav. U međuvremenu, jedan mladoženja neočekivano napušta eksperiment.
1:07:26
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 14. epizoda

14. epizoda

Dva nova samca ulaze u eksperiment u nadi da će pronaći ljubav, no kada jedan par na svadbenoj večeri iznese svoje probleme, novoj mladenki pretvara najvažniji dan u noćnu moru.
1:08:34
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 13. epizoda

13. epizoda

Parovi odlaze na novu ceremoniju obveze. Rezultati Tjedna intimnosti sve su vidljiviji, no stručnjaci donose teške istine, a jedna mladenka otkriva veliku tajnu.
1:03:40
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 12. epizoda

12. epizoda

Na večeri emocije dosežu vrhunac kada jedna mladenka dolazi do svoje granice. Tijekom cijele večeri svi se pitaju samo jedno – hoće li Ryan priznati svoj komentar?
59:19
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 11. epizoda

11. epizoda

Tjedan intimnosti se nastavlja, a muževi Alessandri otkrivaju fantazije svojih supruga o idealnoj večeri. No, nefiltrirani komentari jednog mladoženje izazvat će šok i uzdrmati cijeli eksperiment.
59:18
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 10. epizoda

10. epizoda

Počinje Alessandrin Tjedan intimnosti! Hoće li muškarci biti dorasli izazovu sada kada žene vode glavnu riječ? Za jedan par pokušaj zbližavanja poprimit će dramatičan obrat.
1:02:39
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 9. epizoda

9. epizoda

Prva Ceremonija odluke ovogodišnjeg eksperimenta, u kojoj će se novopečeni supružnici suočiti s naša tri stručnjaka i otkriti hoće li ostati u svojim brakovima ili će odlučiti otići.
58:30
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 8. epizoda

8. epizoda

Tjedan priznanja se nastavlja, a dok neki parovi produbljuju svoje odnose, najšokantnije rangiranje fotografija u ovogodišnjem eksperimentu izaziva neočekivane napetosti i burne reakcije.
1:02:45
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 7. epizoda

7. epizoda

Počinje nova faza eksperimenta i Tjedan priznanja, a mladenci čine veliki korak u svojim odnosima – useljavaju zajedno i započinju zajednički život kao muž i žena.
1:06:47
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 6. epizoda

6. epizoda

Parovi stižu u Sydney na dugo iščekivanu prvu zajedničku večeru. Dok se većina veseli upoznavanju ostalih parova, neki se suočavaju sa sve većim napetostima.
1:11:10
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 5. epizoda

5. epizoda

Ovo su posljednja dva vjenčanja ovogodišnjeg eksperimenta. Dobrodošli na veliko 'Brak na prvu' vjenčanje! Hoće li naš ratnički mladoženja ispuniti očekivanja svoje nove mladenke ili će razočarati?
1:06:01
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 4. epizoda

4. epizoda

Dva nova para pridružuju se eksperimentu dok se medeni mjeseci nastavljaju. Dok se neke veze produbljuju, drugi se suočavaju s problemima u raju, a prve velike pukotine počinju izlaziti na vidjelo.
1:06:03
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 3. epizoda

3. epizoda

Nova vjenčanja donose nove povezanosti i neočekivane drame. Dok se neki parovi zbližavaju, drugi se teško snalaze u novom odnosu. Putovanje prema ljubavi tek počinje.
1:15:07
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 2. epizoda

2. epizoda

Eksperiment se nastavlja dolaskom dva nova para koji će stati pred oltar. Dok kod nekih odmah nastane privlačnost, kod drugih se već na samom početku pojavljuju sumnje koje njihov dan iz snova pretvaraju u pravi izazov.
1:29:13
Brak na prvu Australija - Sezona 12 - 1. epizoda

1. epizoda

Kulturni fenomen 'Brak na prvu' vraća se s prvim vjenčanjima! Samci koji se nadaju pronaći ljubav prvi se put susreću pred oltarom, no jedan mladoženja već na početku zaprijeti da će odustati.

Slični sadržaji

Brak na prvu UK
Ljubav je na selu Australija
Gospodin Savršeni: Australija
Bad Boyfriends
Love Island: Izvan vile
FBOY Island Australija
FBOY Island SAD
Gospođica Savršena: Australija
Otok iskušenja
FGIRL Island SAD
Spremni za minglanje
Traitors Australija
Love Island: Desetljeće ljubavi
Prljavo bogaćenje
Brak na prvu USA