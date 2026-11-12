Brak na prvu UK - Sezona 9 - 5. epizoda

Brak na prvu UK , Married at First Sight UK
Posljednja četiri samca napokon staju pred oltar, ali jedna previše znatiželjna mladenka, s podužim popisom pitanja, mogla bi biti prevelik zalogaj za svojeg mladoženju.Prikaži više
Sezona 9U devetoj sezoni popularnog zabavnog showa Brak na prvu UK, nepoznati muškarci i žene pristaju na neobičan ljubavni eksperiment – prvi put upoznat će svog budućeg partnera tek na vlastitom vjenčanju. Stručnjaci na temelju njihovih osobnosti, vrijednosti i očekivanja pokušavaju spojiti parove za koje vjeruju da bi mogli izgraditi uspješan brak. Od prvog susreta pred oltarom do zajedničkog života, sudionike očekuju brojni izazovi, emotivni trenuci, nesuglasice i važna pitanja o budućnosti njihovih odnosa. Brak na prvu UK prati njihove prve korake u braku dok se parovi trude upoznati jedno drugo i otkriti može li se između njih roditi prava ljubav. Hoće li uspjeti prevladati razlike i ostati zajedno ili će odlučiti krenuti svatko svojim putem? Pogledajte devetu sezonu emisije Brak na prvu UK i saznajte koji će parovi pronaći ljubav, a koji će se suočiti s krajem svog bračnog eksperimenta.Žanr: reality, romansaDržava: Velika Britanija
Sezona 7U devetoj sezoni popularnog zabavnog showa Brak na prvu UK, nepoznati muškarci i žene pristaju na neobičan ljubavni eksperiment – prvi put upoznat će svog budućeg partnera tek na vlastitom vjenčanju. Stručnjaci na temelju njihovih osobnosti, vrijednosti i očekivanja pokušavaju spojiti parove za koje vjeruju da bi mogli izgraditi uspješan brak. Od prvog susreta pred oltarom do zajedničkog života, sudionike očekuju brojni izazovi, emotivni trenuci, nesuglasice i važna pitanja o budućnosti njihovih odnosa. Brak na prvu UK prati njihove prve korake u braku dok se parovi trude upoznati jedno drugo i otkriti može li se između njih roditi prava ljubav. Hoće li uspjeti prevladati razlike i ostati zajedno ili će odlučiti krenuti svatko svojim putem? Pogledajte devetu sezonu emisije Brak na prvu UK i saznajte koji će parovi pronaći ljubav, a koji će se suočiti s krajem svog bračnog eksperimenta.Žanr: Zabava, RealityDržava: Ujedinjeno Kraljevstvo
51:10
5. epizoda
Posljednja četiri samca napokon staju pred oltar, ali jedna previše znatiželjna mladenka, s podužim popisom pitanja, mogla bi biti prevelik zalogaj za svojeg mladoženju.
51:47
4. epizoda
Još dva para odlučuju se na veliki korak i prepuštaju se sudbini, a jedan par otkriva da među njima odmah postoji posebna povezanost. Ipak, hoće li tradicionalne vrijednosti mladenke pokvariti njihovu prvu bračnu noć?
54:35
3. epizoda
Prva četiri para odlaze na romantične medene mjesece, gdje dobivaju prvu priliku da se doista upoznaju nakon iznimnog uzbuđenja koje su doživjeli na dan vjenčanja.
49:47
2. epizoda
Još četiri samca ulaze u eksperiment, a između jednog para odmah se javlja neosporna privlačnost. Međutim, bi li se snovi jedne mladenke o vjenčanju iz bajke mogli srušiti kada njezin mladoženja napravi najveći mogući gaf na dan vjenčanja?