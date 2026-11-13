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Brak na prvu UK , Married at First Sight UK

Sezona 9 Epizoda 6

Posljednji mladenci odlaze na medeni mjesec. Kod nekih ljubav cvjeta, dok drugi počinju osjećati pritisak, a jedna mladenka dolazi do krajnjih granica izdržljivosti.

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  • Sezona 9

  • Sezona 7

46:59
Brak na prvu UK - Sezona 9 - 6. epizoda

6. epizoda

Posljednji mladenci odlaze na medeni mjesec. Kod nekih ljubav cvjeta, dok drugi počinju osjećati pritisak, a jedna mladenka dolazi do krajnjih granica izdržljivosti.
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51:10
Brak na prvu UK - Sezona 9 - 5. epizoda

5. epizoda

Posljednja četiri samca napokon staju pred oltar, ali jedna previše znatiželjna mladenka, s podužim popisom pitanja, mogla bi biti prevelik zalogaj za svojeg mladoženju.
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51:47
Brak na prvu UK - Sezona 9 - 4. epizoda

4. epizoda

Još dva para odlučuju se na veliki korak i prepuštaju se sudbini, a jedan par otkriva da među njima odmah postoji posebna povezanost. Ipak, hoće li tradicionalne vrijednosti mladenke pokvariti njihovu prvu bračnu noć?
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54:35
Brak na prvu UK - Sezona 9 - 3. epizoda

3. epizoda

Prva četiri para odlaze na romantične medene mjesece, gdje dobivaju prvu priliku da se doista upoznaju nakon iznimnog uzbuđenja koje su doživjeli na dan vjenčanja.
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49:47
Brak na prvu UK - Sezona 9 - 2. epizoda

2. epizoda

Još četiri samca ulaze u eksperiment, a između jednog para odmah se javlja neosporna privlačnost. Međutim, bi li se snovi jedne mladenke o vjenčanju iz bajke mogli srušiti kada njezin mladoženja napravi najveći mogući gaf na dan vjenčanja?
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1:18:17
Brak na prvu UK - Sezona 9 - 1. epizoda

1. epizoda

Nova skupina samaca stiže kako bi se vjenčala s potpunim strancem. Mladenke i mladoženje uživaju u posljednjoj noći slobode. Drama počinje vrlo rano kada kontroverzno mišljenje jednog mladoženje navede sve da se zapitaju je li doista ušao u eksperiment iz pravih razloga.
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