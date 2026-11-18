Brak na prvu UK - Sezona 9

2024

U devetoj sezoni popularnog zabavnog showa Brak na prvu UK, nepoznati muškarci i žene pristaju na neobičan ljubavni eksperiment – prvi put upoznat će svog budućeg partnera tek na vlastitom vjenčanju. Stručnjaci na temelju njihovih osobnosti, vrijednosti i očekivanja pokušavaju spojiti parove za koje vjeruju da bi mogli izgraditi uspješan brak. Od prvog susreta pred oltarom do zajedničkog života, sudionike očekuju brojni izazovi, emotivni trenuci, nesuglasice i važna pitanja o budućnosti njihovih odnosa. Brak na prvu UK prati njihove prve korake u braku dok se parovi trude upoznati jedno drugo i otkriti može li se između njih roditi prava ljubav. Hoće li uspjeti prevladati razlike i ostati zajedno ili će odlučiti krenuti svatko svojim putem? Pogledajte devetu sezonu emisije Brak na prvu UK i saznajte koji će parovi pronaći ljubav, a koji će se suočiti s krajem svog bračnog eksperimenta.