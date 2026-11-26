Brak na prvu UK , Married at First Sight UK
Nova skupina mladenaca odlazi na glamurozne medene mjesece. Dok za neke sve prolazi uz sunce i osmijehe, ozbiljno narušeno povjerenje dovodi jedan brak u pitanje.Prikaži više
Sezona 9U devetoj sezoni popularnog zabavnog showa Brak na prvu UK, nepoznati muškarci i žene pristaju na neobičan ljubavni eksperiment – prvi put upoznat će svog budućeg partnera tek na vlastitom vjenčanju. Stručnjaci na temelju njihovih osobnosti, vrijednosti i očekivanja pokušavaju spojiti parove za koje vjeruju da bi mogli izgraditi uspješan brak. Od prvog susreta pred oltarom do zajedničkog života, sudionike očekuju brojni izazovi, emotivni trenuci, nesuglasice i važna pitanja o budućnosti njihovih odnosa. Brak na prvu UK prati njihove prve korake u braku dok se parovi trude upoznati jedno drugo i otkriti može li se između njih roditi prava ljubav. Hoće li uspjeti prevladati razlike i ostati zajedno ili će odlučiti krenuti svatko svojim putem? Pogledajte devetu sezonu emisije Brak na prvu UK i saznajte koji će parovi pronaći ljubav, a koji će se suočiti s krajem svog bračnog eksperimenta.Žanr: reality, romansaDržava: Velika Britanija
Sezona 7U devetoj sezoni popularnog zabavnog showa Brak na prvu UK, nepoznati muškarci i žene pristaju na neobičan ljubavni eksperiment – prvi put upoznat će svog budućeg partnera tek na vlastitom vjenčanju. Stručnjaci na temelju njihovih osobnosti, vrijednosti i očekivanja pokušavaju spojiti parove za koje vjeruju da bi mogli izgraditi uspješan brak. Od prvog susreta pred oltarom do zajedničkog života, sudionike očekuju brojni izazovi, emotivni trenuci, nesuglasice i važna pitanja o budućnosti njihovih odnosa. Brak na prvu UK prati njihove prve korake u braku dok se parovi trude upoznati jedno drugo i otkriti može li se između njih roditi prava ljubav. Hoće li uspjeti prevladati razlike i ostati zajedno ili će odlučiti krenuti svatko svojim putem? Pogledajte devetu sezonu emisije Brak na prvu UK i saznajte koji će parovi pronaći ljubav, a koji će se suočiti s krajem svog bračnog eksperimenta.Žanr: Zabava, RealityDržava: Ujedinjeno Kraljevstvo
51:18
15. epizoda
Nova skupina mladenaca odlazi na glamurozne medene mjesece. Dok za neke sve prolazi uz sunce i osmijehe, ozbiljno narušeno povjerenje dovodi jedan brak u pitanje.
48:39
14. epizoda
Još članova obitelji i bliskih osoba posjećuje bračne parove. Jedan suprug dobiva vrlo negativnu ocjenu, dok se još jedan novi par pridružuje potrazi za ljubavlju.
47:49
13. epizoda
Dok se još dva samca upoznaju i vjenčavaju pred oltarom, jedna se mladenka nada da će pronaći muškarca koji se može nositi s njezinim karakterom, dok se njezin mladoženja sprema otkriti nešto što će sve šokirati.
51:40
12. epizoda
Počinje Tjedan s tazbinom, a jedan nepromišljen komentar dovodi majku jedne supruge do suza tijekom obiteljskog posjeta. Osim toga, u eksperiment ulazi potpuno novi par! U nadi da će doživjeti sretan završetak poput onoga iz bajke, nova mladenka traži svojeg princa na bijelom konju. Ali hoće li njegovi veliki napori da je osvoji uroditi plodom?
57:18
11. epizoda
Mel, Charlene i Paul pozivaju parove da sjednu na kauč tijekom druge ceremonije posvećenosti u eksperimentu. Neki se osvrću na pozitivan tjedan, dok se drugi teško nose s osjećajem izdaje. Još jedan brak uzdrman je nedostatkom privlačnosti, zbog čega par mora donijeti tešku odluku: ostati i pokušati spasiti brak ili zauvijek napustiti eksperiment — i jedno drugo.
51:26
10. epizoda
Parovi se okupljaju na drugoj zajedničkoj večeri. Jedan se partner pita hoće li se njegova supruga ili suprug uopće pojaviti, dok kutija za iskrenost otkriva pukotine u drugom braku. Ipak, glasine o ponašanju jedne mladenke iza zatvorenih vrata izazivaju najveći sukob večeri.
47:05
9. epizoda
Tijekom Tjedna sa stručnjacima, Mel, Paul i Charlene zadaju parovima posebne zadatke osmišljene kako bi ojačali i unaprijedili njihove brakove. Međutim, jedan mladoženja ne može pobjeći od nepromišljenog komentara s medenog mjeseca, dok suočavanje s neugodnim istinama postaje prevelik izazov za brak koji je već na klimavim nogama.
1:00:30
8. epizoda
Parovi se prvi put suočavaju sa stručnjacima na ceremoniji posvećenosti. Dok neki koriste priliku kako bi proslavili uspjeh svoje veze, drugi moraju donijeti odluku koja će im promijeniti život.
50:52
7. epizoda
Mladenci se useljavaju u svoje nove domove i okupljaju na prvoj zajedničkoj večeri. Međutim, ponašanje jednog mladoženje šokira grupu i navodi njegovu suprugu da se zapita kakav je zapravo njezin novi muž.
46:59
6. epizoda
Posljednji mladenci odlaze na medeni mjesec. Kod nekih ljubav cvjeta, dok drugi počinju osjećati pritisak, a jedna mladenka dolazi do krajnjih granica izdržljivosti.
51:10
5. epizoda
Posljednja četiri samca napokon staju pred oltar, ali jedna previše znatiželjna mladenka, s podužim popisom pitanja, mogla bi biti prevelik zalogaj za svojeg mladoženju.
51:47
4. epizoda
Još dva para odlučuju se na veliki korak i prepuštaju se sudbini, a jedan par otkriva da među njima odmah postoji posebna povezanost. Ipak, hoće li tradicionalne vrijednosti mladenke pokvariti njihovu prvu bračnu noć?
54:35
3. epizoda
Prva četiri para odlaze na romantične medene mjesece, gdje dobivaju prvu priliku da se doista upoznaju nakon iznimnog uzbuđenja koje su doživjeli na dan vjenčanja.
49:47
2. epizoda
Još četiri samca ulaze u eksperiment, a između jednog para odmah se javlja neosporna privlačnost. Međutim, bi li se snovi jedne mladenke o vjenčanju iz bajke mogli srušiti kada njezin mladoženja napravi najveći mogući gaf na dan vjenčanja?