Mašta stvara svašta - Sezona 3 - 17. epizoda

Mašta stvara svašta - Sezona 3

2026

Edukativno-zabavna emisija Mašta stvara svašta donosi nastavak uspješnog serijala 'Mašta crta svašta'. Ovaj serijal, sastavljen od 45 epizoda, inspirira najmlađe gledatelje na kreativno stvaralaštvo. Djeca će imati priliku otkriti kako lako napraviti različite oblike stvari i životinja od papira. Osnovnim alatima kao što su škare i ljepilo te uz malo boje i, naravno, mašte, šareni papiri postaju gradivni materijal za stvaranje novog svijeta, idealnog za dječju igru. Emisija Mašta stvara svašta nastavlja poticati kreativnost i imaginaciju najmlađih gledatelja. Upustite se u čarobni svijet kreativnosti i izražavanja u zabavnoj emisiji Mašta stvara svašta.