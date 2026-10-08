Mašta stvara svašta - Sezona 3 - 21. epizoda

Mašta stvara svašta ,
Nova sezona emisije ‘Mašta stvara svašta’ najmlađe gledatelja potiče na kreativnost i stvaralaštvo. Glavni alat su škare, papir, ljepilo, lišće, češeri i grahorice, a uz pomoć malo boja i, naravno mašte, od šarenih papira nastaje novi svijet idealan za dječju igru. Ekipa RTL Kockice pripremila je gledateljima 30 novih epizoda, koje, između ostalog, promiču korištenje prirodnih materijala te samim time stavljaju naglasak na alternativne metode kreativnog stvaralaštva.Prikaži više
Sezona 1Edukativno-zabavna emisija Mašta stvara svašta donosi nastavak uspješnog serijala 'Mašta crta svašta'. Ovaj serijal, sastavljen od 45 epizoda, inspirira najmlađe gledatelje na kreativno stvaralaštvo. Djeca će imati priliku otkriti kako lako napraviti različite oblike stvari i životinja od papira. Osnovnim alatima kao što su škare i ljepilo te uz malo boje i, naravno, mašte, šareni papiri postaju gradivni materijal za stvaranje novog svijeta, idealnog za dječju igru. Emisija Mašta stvara svašta nastavlja poticati kreativnost i imaginaciju najmlađih gledatelja. Upustite se u čarobni svijet kreativnosti i izražavanja u zabavnoj emisiji Mašta stvara svašta.Žanr: DječjiDržava: Hrvatska
Sezona 2Edukativno-zabavna emisija Mašta stvara svašta donosi nastavak uspješnog serijala 'Mašta crta svašta'. Ovaj serijal, sastavljen od 45 epizoda, inspirira najmlađe gledatelje na kreativno stvaralaštvo. Djeca će imati priliku otkriti kako lako napraviti različite oblike stvari i životinja od papira. Osnovnim alatima kao što su škare i ljepilo te uz malo boje i, naravno, mašte, šareni papiri postaju gradivni materijal za stvaranje novog svijeta, idealnog za dječju igru. Emisija Mašta stvara svašta nastavlja poticati kreativnost i imaginaciju najmlađih gledatelja. Upustite se u čarobni svijet kreativnosti i izražavanja u zabavnoj emisiji Mašta stvara svašta.Žanr: DječjiDržava: Hrvatska
Sezona 3Edukativno-zabavna emisija Mašta stvara svašta donosi nastavak uspješnog serijala 'Mašta crta svašta'. Ovaj serijal, sastavljen od 45 epizoda, inspirira najmlađe gledatelje na kreativno stvaralaštvo. Djeca će imati priliku otkriti kako lako napraviti različite oblike stvari i životinja od papira. Osnovnim alatima kao što su škare i ljepilo te uz malo boje i, naravno, mašte, šareni papiri postaju gradivni materijal za stvaranje novog svijeta, idealnog za dječju igru. Emisija Mašta stvara svašta nastavlja poticati kreativnost i imaginaciju najmlađih gledatelja. Upustite se u čarobni svijet kreativnosti i izražavanja u zabavnoj emisiji Mašta stvara svašta.Žanr: edukativna-zabavaDržava: Hrvatska