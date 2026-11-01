Mate Mišo Kovač - RTL Danas Specijal
U 86. godini preminuo je Mate Mišo Kovač, glas koji je obilježio nekoliko generacija. RTL Danas u specijalnom izdanju podsjeća na život i karijeru najprodavanijeg hrvatskog glazbenika.Prikaži više
U 86. godini preminuo je Mate Mišo Kovač
Sezona 1U 86. godini preminuo je Mate Mišo Kovač, glas koji je obilježio nekoliko generacija. RTL Danas u specijalnom izdanju podsjeća na život i karijeru najprodavanijeg hrvatskog glazbenika.Žanr: Informativni programDržava: Hrvatska