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Liga Portugal Betclic: SL Benfica – GD Estoril Praia ,

2026 Epizoda 0

Liga Portugal Betclic: SL Benfica – GD Estoril Praia donosi dvoboj 4. kola portugalskog prvenstva na Estádio da Luz. Benfica pred svojim navijačima dočekuje Estoril Praia, protiv kojeg ima odličan učinak u posljednjim međusobnim susretima – slavila je u posljednjih pet dvoboja. Estoril će pokušati prekinuti taj niz i iznenaditi favoriziranu Benficu u Lisabonu. Utakmicu SL Benfica – GD Estoril Praia gledaj u ponedjeljak, 31.08. od 21:15 uživo na Voyo.

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