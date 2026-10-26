Potresna je i inspirativna ratna drama 'Nesalomljivi', redateljice Angeline Jolie, snimljena je prema nevjerojatnoj istinitoj priči o američkom olimpijcu Louisu Zamperiniju. Nakon što se proslavio kao atletičar na Olimpijskim igrama 1936. godine, Louis se tijekom Drugog svjetskog rata pridružuje američkom ratnom zrakoplovstvu. Kada se njegov zrakoplov sruši u Tihi ocean, Louis provodi čak 47 dana na pučini boreći se za život, a zatim završava u japanskom zarobljeničkom logoru, gdje je izložen brutalnom mučenju i ponižavanju. Unatoč nezamislivim patnjama, njegova hrabrost, upornost i neslomljiva volja za preživljavanjem nikada ne posustaju. Film 'Nesalomljivi' nominiran je za tri Oscara i donosi snažnu priču o hrabrosti, nadi i nevjerojatnoj snazi ljudskog duha koji ne odustaje ni pred najvećim životnim izazovima.

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